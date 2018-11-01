Ревдинец передал монастырю часы, которые могли принадлежать медику Николая II

Житель Ревды Игорь Свалов передал в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь часы, которые долгое время хранились в его семье и, по словам уральца, могли принадлежать медику Николая II и его семьи Евгению Боткину.Сейчас планируется провести исследование, чтобы определить владельца часов.«Мы глубоко почитаем святого страстотерпца Евгения. Это был человек великодушный и благородный, он десять лет верно служил царю и его семье, добровольно поехал с ними в ссылку и разделил смерть. И мы сердечно благодарны Игорю Александровичу за то, что он передал нам часы, это для нас святыня. Карманные часы на цепочке, как следует из надписи на них, изготовлены фирмой «Георгъ Фавръ-Жако» специально для России», – говорят сёстры монастыря.Как рассказал Игорь Свалов, в 1918 году во время заключения в доме Ипатьева доктор отдал часы одному из охранников в обмен на продукты, затем охранник передал их своему дальнему родственнику, а тот – сыну. Так часы оказались у Игоря Свалова.В 1917 году врач Евгений Боткин добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года убит в доме Ипатьева в Екатеринбурге.