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10:36 | 6.11.2018

Ревдинец передал монастырю часы, которые могли принадлежать медику Николая II

Житель Ревды Игорь Свалов передал в Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь часы, которые долгое время хранились в его семье и, по словам уральца, могли принадлежать медику Николая II и его семьи Евгению Боткину.

Сейчас планируется провести исследование, чтобы определить владельца часов.

Ревдинец передал монастырю часы, которые могли принадлежать медику Николая II


«Мы глубоко почитаем святого страстотерпца Евгения. Это был человек великодушный и благородный, он десять лет верно служил царю и его семье, добровольно поехал с ними в ссылку и разделил смерть. И мы сердечно благодарны Игорю Александровичу за то, что он передал нам часы, это для нас святыня. Карманные часы на цепочке, как следует из надписи на них, изготовлены фирмой «Георгъ Фавръ-Жако» специально для России», – говорят сёстры монастыря.

Ревдинец передал монастырю часы, которые могли принадлежать медику Николая II


Как рассказал Игорь Свалов, в 1918 году во время заключения в доме Ипатьева доктор отдал часы одному из охранников в обмен на продукты, затем охранник передал их своему дальнему родственнику, а тот – сыну. Так часы оказались у Игоря Свалова.

В 1917 году врач Евгений Боткин добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года убит в доме Ипатьева в Екатеринбурге.

Ревдинец передал монастырю часы, которые могли принадлежать медику Николая II


Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии; rusplt.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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