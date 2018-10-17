На Урале цыганку осудили на пять лет за «лечение по телефону»

12:50 | 22.10.2018

inshe.tv

В Ирбите к пяти годам в колонии общего режима приговорили 50-летнюю цыганку, жительницу Каменска-Уральского Веру Жуковскую.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, жительница Ирбита передала мошеннице более 230 тысяч рублей за «лечение по телефону»: злоумышленница обещала, что с помощью бесед и обрядов избавит женщину от болезней.



Также потерпевшая оформила потребительские кредиты на сумму более 160 тысяч рублей для покупки телевизора, сотового телефона, электрической плиты, которые передала Жуковской.



Отмечается, что приговор вынесен с учетом другого уголовного дела по аналогичному преступлению.