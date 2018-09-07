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15:17 | 10.09.2018
Почему у Ритуал.ру нет конкурентов в Екатеринбурге
К сожалению, ещё совсем недавно похоронные службы Екатеринбурга не могли предложить им такой сервис. Они старались обеспечить ритуальное сопровождение, но планы похорон были стандартными, тогда как цены откровенно высокими. Когда же заходила речь о том, что необходимо посотрудничать с льготными категориями населения, то похоронные службы захлопывали двери перед лицом у таких клиентов, так как им было не выгодно подобное сотрудничество. В итоге ритуальные услуги в городе предоставлялись не слишком качественно и честно.
Но появившаяся компания Ритуал.ру (она является представительством столичной компании с таким же названием) быстро расставила все точки над «и», и сегодня, если у горожан умирают их близкие и друзья, они предпочитают иметь дело именно с этой новой компанией, тогда как сотрудничество со старыми местными похоронными бюро не внушает им доверия. Чем отличается подход к работе Ритуал.ру от подхода к работе местных служб? Так в чём же секрет популярности службы Ритуал.ру? В чём же её феномен? Специалисты говорят о том, что на самом деле какой-то загадки или удачного маркетингового секрета во всём этом нет.
Есть только:
* высокий профессионализм,
* доступная политика ценоформирования
* и возможность комплексно получить доступ к ритуальным услугам.
К тому же у службы есть свой сайт — https://ekb.ritual.ru/, позволяющий дистанционно получить всю необходимую информацию, узнать о стоимости услуг и, конечно же, заказать их в режиме онлайн. Всё это очень удобно для занятых людей и тех, кто тяжело переживает потерю близкого человека.
© «Вечерние Ведомости»
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