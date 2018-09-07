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16:39 | 8.09.2018
Евгений Куйвашев принял участие в «Тур де Шарташ — 2018»
После приветствия губернатор передал четыре велосипеда директорам специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска и рабочего посёлка Пышма. Воспитанники этих школ добились наибольших результатов в этом виде спорта.
«Впредь будем собираться здесь, чтобы год за годом смотреть, как изменяется Шарташский парк», — сказал губернатор.
На старте к губернатору присоединились министр спорта области Леонид Рапопорт, биатлонист Антон Шипулин, министр природных ресурсов области Алексей Кузнецов, директор парка Артур Зиганшин, а также ряд депутатов.
В этом году глава региона проехал на велосипеде 13-километровую трассу.
Всего в этом году на старт вышли около 400 велосипедистов, кроме чиновников и политиков в спортивном мероприятии приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ области.
По завершении заезда Евгений Куйвашев рассказал о планах расширить круг участников велопрогулки «Тур де Шарташ» в связи с большим количеством заявок от желающих принять участие в спортивном мероприятии.
«Чтобы организовывать более массовые мероприятия, нужно привести в порядок всю трассу, чем, собственно, мы и занимаемся. Проект начал воплощаться в жизнь. Я уверен, что пройдет еще несколько лет и традиция станет более массовой. Мы создадим здесь более удобную инфраструктуру, не только для занятия велоспортом. Здесь можно будет заниматься всем чем угодно», — оценил гонку губернатор.
Напомним, гонка «Тур де Шарташ» была организована по инициативе Куйвашева в августе прошлого года. Тогда было объявлено, что в парке появятся велодорожки и различные зоны для отдыха. За прошедшее время в парке сменился директор, в результате проведённого конкурса им стал Артур Зиганшин. Разработан проект благоустройства парка. Кстати, на реконструкцию парка планируется выделить около 4 миллиардов рублей, завершиться она должна до 2020 года.
Фото: «Областная газета», Znak.com
© «Вечерние Ведомости»
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