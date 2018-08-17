В Ирбите облагородят площадь, где проходит знаменитая ярмарка

17:53 | 20.08.2018

awm-trade.ru

Площадь, где проходит Ирбитская ярмарка, изменит облик. Сейчас по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разрабатывается концепция реконструкции. Она пройдет в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».



Это будет масштабная реконструкция, рассчитанная на несколько лет. По словам архитектора проекта Владислава Сарапулова, площадь планируется разделить на функциональные зоны, возле памятника Екатерине разобьют сквер. В итоге здесь должно появиться пространство для проведения, в том числе, зимнего варианта ярмарки.



- План предполагает сохранение духа старого города, но с учетом современных трендов и материалов, людям должно быть комфортно, - отметил Владислав Сарапулов.



XVI Ирбитская ярмарка прошла с 10 по 12 августа. Ее посетили порядка 40 тысяч человек.