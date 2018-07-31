Уральские криптобизнесмены зачищают рынок через силовиков



Наберите в Гугле AirBitClub, и первое, что вы увидите, будет: «AirBitClub | Инвестиции в Bitcoin от 40% годовых | Официальный...»

...и когда вы пройдете по ссылке, вы увидите страницу с заявлением о том, что команда сайта ушла из AirBitClub, и ссылку на сайт организации, подобной AirBitClub. Скрин с сайта https://airbitclub-official.ru/



Сотрудники полиции УМВД России по Екатеринбургу проводят проверки по факту поступивших заявлений от граждан, пострадавших, как они считают, от действий организаторов «финансовой пирамиды» — представителей биткоин-клубов, зарабатывающих на сделках по купле-продаже криптовалюты. Ранее по аналогичным заявлениям были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел — по данным издания, условных потерпевших заранее предупреждали, что инвестиции в криптовалюту, хождение которой в России еще официально не легализовано, несут в себе риски, поэтому никакого мошенничества в действиях бизнесменов не усматривается.Субъектом атаки условных потерпевших стало всероссийское сообщество «Pro100business». Сообщество не имеет юридического лица и является простым движением по интересам, и эти интересы включают AirBitClub — первую децентрализованную систему, объединяющую четыре разные отрасли: криптовалюты, торговлю, клуб партнеров и маркетинговые сети. Публичного юридического лица для работы децентрализованного клуба не требуется, так как на данный момент криптосфера не отрегулирована в мире. AirBitClub создан в октябре 2015 года и является, по сути, торговой платформой, использует для работы самые популярные биржи криптовалют. Сообщество насчитывает десятки тысяч человек. До последнего времени «Про100бизнес» успешно развивался и занимал доминирующее положение в своей сфере. Как всяким успешным предприятием, работой клуба заинтересовались личности, которые решили потеснить сообщество, используя сомнительные пиар-технологии.Те, кто вошел в бизнес в прошлом году, инвестировали в биткоин, когда он стоил еще около 1000 долларов США. Затем он поднялся до 19000$, но спустя некоторое время «рухнул» до 8000 долларов — на этой отметке он и остановился. То есть даже после падения биткоин сегодня стоит в разы дороже, чем год назад. Инвесторы, зашедшие в это время, разумеется, ничего не потеряли. Несмотря на риски, борьба за рынок инвестиций в этом высокотехнологичном секторе ведется агрессивно, используются органы внутренних дел, вбросы недостоверной информации в СМИ и социальные сети с целью посеять панику среди инвесторов — участников клуба. С фейковых страниц сообщества идет информация о высоких регулярных гарантированных доходах. Это делается для того, чтобы у контролирующих и надзорных органов появился повод вмешаться в дела сообщества, так как обещание гарантированного регулярного дохода является признаком финансовой пирамиды. Именно на это делают акцент современные рейдеры, но пока они получают только отказные материалы, так как на официальных ресурсах AirBitClub как раз говорится о рисках.«Риски, безусловно, есть, и большие. Рынок криптовалют не регулируется сегодня российским законодательством, как и законодательством большинства стран мира. В связи с этим некоторые личности, наработав практику работы с криптовалютой в таких сообществах, как, например, AirBitClub, используя полученные там знания, начинают зарабатывать самостоятельно, но идут по самому простому пути — захвата действующих успешных бизнесов в этом сегменте или их вытеснения с рынка любыми средствами и способами. Для этих целей используются средства, которые принято называть черными PR-технологиями», — отмечает собеседник.По его словам, сейчас мы как раз можем в режиме онлайн наблюдать такую атаку на Pro100business и AirBitClub. Особенно активно себя проявляют бывший участник AirBitClub Данила Вусатый и юрист Алексей Макаров. Среди них распределены роли: Алексей Макаров, исходя из публикации на портале 66.RU, выступает разоблачителем «финансовых пирамид» в СМИ, Данила Вусатый «обрабатывает» членов AirBitClub и привлекает новых лиц, используя социальные сети и форумы, активно комментирует происходящее в чатах сообщества.Но давление на предпринимателей из Pro100business и AirBitClub не ограничивается только распространением негатива через СМИ. Наблюдается массовая подача заявлений в правоохранительные органы по различным статьям УК РФ, одновременно в группах в соцсетях рекламируется другая структура, аналогичная AirBitClub, но «правильная», которая якобы гарантированно позволяет зарабатывать до 50–70 % в год и легко выводить заработанное.Кстати, спровоцировать единовременный массовый вывод активов — это инструмент, который практически всегда используется для дестабилизации и последующего банкротства любой финансовой организации. Мы все могли наблюдать, как валятся банки, когда вкладчики одновременно и массово приходят за деньгами. В случае с выводом денег с крипторынка ситуация еще сложнее. Ограничение по выводу — это и защита от подобной атаки, и объективный фактор современного финансового рынка. Так, например, еще в прошлом году можно было использовать услугу ADVcash-агрегатора для получения денег. Механизм простой: биткоин продается на бирже с выводом на платежную систему ADVcash, далее клиент запрашивал пластиковую карту и через какое-то время ему высылали предоплаченную карту, с которой можно было в любом банкомате снять наличные.Сейчас такого нет. Во-первых, стал строже контроль со стороны нашего государства, во-вторых, действуют международные санкции, и теперь требуется верификация (установление личности) клиента. Сама процедура верификации может занимать несколько дней. На безымянные кошельки вывести деньги тоже уже нельзя. Поэтому лимит на вывод сегодня — это вещь объективная. Именно это, лимит на вывод, недобросовестные конкуренты инкриминируют AirBitClub как отказ в выплатах и призывают участников клуба писать обращения в следственные органы, убеждая через публикации в СМИ и соцсетях людей в том, что только те, кто написал заявления раньше других, сможет получить заработанное на торговле криптовалютой.Надо отметить, что организаторы и исполнители атаки на AirBitClub неплохо зарабатывают. Так, по слухам, Алексей Макаров совсем недавно за 7 миллионов рублей приобрел себе дачу в Сысертском районе.Защититься от такого «рейдерства» тяжело, но не невозможно.— Успешный бизнес всегда привлекает к себе внимание со стороны людей, которые готовы воспользоваться достижениями других для своего личного обогащения. Ситуация с AirBitClub не уникальна, я не вижу в действиях ни одной из сторон ничего нового. Схема классическая — это спровоцированное воздействие на организацию внешних или внутренних факторов, которые должны вывести из равновесия, разбалансировать её систему управления, привести к изменению условий работы и негативно повлиять на репутацию. При этом учитывается, что Pro100business — уникальная в своем роде организация: в ней нет классических механизмов корпоративного управления. Pro100business и AirBitClub — это сообщество по интересам, но которое управляет серьезными капиталами, и нет на сегодняшний день правил, которые регулируют отношения в данном сегменте рынка.Отсутствие единого механизма управления и норм права позволяет заинтересованным лицам действовать в отношении AirBitClub достаточно безнаказанно, что мы сейчас и наблюдаем.Первые публикации, «разоблачающие» работу AirBitClub, появились в конце прошлого года. Именно тогда, на момент снижения котировок биткоина, впервые в публикации СМИ в отношении клуба был использован термин «финансовая пирамида». Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Наибольшая интенсивность публикаций по AirBitClub в СМИ приходится на последние три месяца, именно в это время тему подхватили блогеры, она стала активно раскручиваться в интернете, на форумах, в чатах. Отмечу, что именно в это время стабилизировался рынок криптовалют и биткоин снова начал расти. В это же время на рынок вышли новые игроки. Наберите в Гугле AirBitClub, и первое, что вы увидите, будет: «AirBitClub | Инвестиции в Bitcoin от 40% годовых | Официальный...», но, когда вы пройдете по ссылке, вы увидите страницу с заявлением о том, что команда сайта ушла из AirBitClub, и ссылку на сайт организации, подобной AirBitClub, руководит которой некий А. Переверзенцев. Эта организация гарантирует регулярный высокий заработок, но при этом ни Алексей Макаров, ни Данила Вусатый, ни блогеры, ни СМИ деятельность сообщества, основанного А. Переверзенцевым, финансовой пирамидой не считают.Налицо типичный корпоративный конфликт.Редакция «Вечерних ведомостей» будет следить за развитием событий.