Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли «Кировград-Арену»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Кировград. В частности, глава региона вместе с генеральным директором УГМК-Холдинга Андреем Козицыным открыл Дворец ледовых видов спорта «Кировград-Арена», где скоро появятся отделения хоккея, фигурного катания и шорт-трека.— Менее года назад на этой площадке не было ничего. Большое спасибо строителям, которые успешно справились с задачей возведения современного и высокотехнологичного объекта. Сегодня в новом спортивном комплексе «Кировград-Арена» буквально нет свободного места. Это говорит о том, что объект будет востребован и взрослыми, и ребятишками, — сказал Андрей Козицын.Также Евгений Куйвашев побывал на стройке школы на 1200 мест. Сейчас здесь идут работы по благоустройству, завозится новая техника. Со строительством данной школы все учебные учреждения города будут переведены на односменный режим. Здание введут в эксплуатацию в этом году.Кроме того, в рамках визита губернатор посетил стройку 48-квартирного жилого дома, где в следующем году новое жилье получат дети-сироты, семьи, проживающие в аварийном жилье, и бюджетники.