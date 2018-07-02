Венгрия впервые представит национальный стенд на «Иннопроме»

16:24 | 3.07.2018

weneedfun.com

Венгрия впервые примет участие в международной промышленной выставке «Иннопром» в формате национального стенда. Страна представит новейшие технологии и промышленные разработки в сфере управления водным хозяйством, IT-технологий, цифровых устройств.



Официальная церемония открытия национального стенда состоится в 11:00 9 июля. Возглавит делегацию замгоссекретаря министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Иштван Йоо.



В состав венгерской делегации войдут такие компании, как «Будапештский водоканал», «Quantic- Hungary», «Лакич Машиностроительная компания», некоммерческое объединение по прикладным исследованиям имени Баи Золтана и другие.



В рамках выставки пройдет венгеро-российский бизнес-форум «Новые технологии и возможные решения в области управления водным хозяйством. Возможности венгеро-российского сотрудничества».



Напомним, что «Иннопром» состоится в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. В ней также примут участие Белоруссия, Германия, Италия, Словакия, Швейцария, Япония. Страной-партнером выступит Республика Корея.