Сегодня дума Сысерти будет лишать полномочий своего председателя

09:40 | 28.06.2018

Сегодня в 14:00 дума Сысертского городского округа Свердловской области будет решать судьбу своего руководителя Александра Карамышева.



Ранее семь депутатов вышли с инициативой о досрочном прекращении его полномочий как председателя думы, депутатские полномочия у Карамышева пока остаются, вопрос был включён в повестку сегодняшнего заседания. Для отправки Карамышева в отставку с поста председателя необходимо 11 голосов.



Напомним, причиной столь радикальных мер по отношению к Карамышеву стало возбужденное в отношении спикера уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблениях при обращении с бюджетными средствами. Дело в том, что, уехав отдыхать за границу, он одновременно числился на работе и получал заработную плату. Думу Александр Карамышев возглавил в сентябре 2017 года.