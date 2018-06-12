В Екатеринбурге отреставрируют Оперный театр

15:42 | 13.06.2018

yandex.kz

Театр оперы и балета в Екатеринбурге, расположенный в самом центре города, готовят к реставрации. В настоящее время стартовал аукцион на подрядчика ремонтных работ, которые обойдутся федеральному бюджету в 66 миллионов рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

В техническом задании отмечено, что реставрационные работы разделены на несколько этапов.



Сначала в здании планируется провести гидроизоляцию фундаментов и смену электропроводки. Второй этап работ должен продлиться до ноября. За это время на объекте установят новую систему освещения. А сразу же после новогодних праздников в Оперном театре разберут все старые полы, в том числе в оркестровой яме, и уложат новые: линолеум, паркет, плинтуса. В отдельных местах помещения появится керамическая плитка. Помимо прочего, в здании отреставрируют стены, потолки, пожарную и охранную сигнализации, а также программу мониторинга инженерных систем.



Итоги аукциона станут известны до 2 июля.