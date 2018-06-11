Председатель думы Сысерти Александр Карамышев стал фигурантом уголовного дела

12:43 | 13.06.2018

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении действующего председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева, сообщает газета «Маяк». По данным издания, ему инкриминируется ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.



Осенью 2017 года, вскоре после избрания на свой пост, Карамышев ушел в отпуск, который не стал оформлять документально. Формально числившись на работе, он совершил поездку в Казахстан и Турцию, получив при этом полноценную зарплату. Связаться с Александром Карамышевым не удалось — он не отвечает на звонки на сотовый телефон.



В СУ СК по Свердловской области отказались от комментариев.