Трое екатеринбуржцев отличились на чемпионате Европы по каратэ

10:18 | 21.05.2018

Спортсмены из клуба каратэ-кекусинкай города Екатеринбурга стали призерами чемпионата Европы, который проходит в г. Варна (Болгария). Бронзу завоевали бизнесмен, генеральный директор ЧОО «ЕКБ-Групп» Дмитрий Савичев (категория «Ветераны 35–39 лет свыше 85 кг, абсолютная весовая категория»), а также Александр Гуминских и Джовид Назаров.



«Савичев Дмитрий — новоиспеченный ветеран, бился очень хорошо, быстро выиграл первый бой, заработав 2 вазари, но за выход в финал проиграл очень спорным решением», — сообщается на странице клуба в соцсети.



Фото: Спортивный клуб каратэ-кекусинкай God Hand