Екатеринбуржцы стали призерами в первый день Чемпионата Европы по карате

13:46 | 20.05.2018

Вчера, в первый день Чемпионата Европы по киокушинкай карате в Болгарии, трое екатеринбуржцев завоевали бронзовые медали.



В категории 16-17 лет третьим стал Джовид Назаров, а среди категории 35–39 лет на пьедестал поднялись Александр Гуминских и Дмитрий Савичев – у обоих бронза в категории до 85 кг и свыше 85 кг соответственно.



Отметим, что сегодня проходит второй день чемпионата.



Фото: Спортивный клуб Каратэ Киокусинкай «God Hand»