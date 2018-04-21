На Ирбитском фармзаводе нашли 35 нарушений промышленной безопасности

14:53 | 23.04.2018

Ирбитский химико-фармацевтический завод оштрафован на 250 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в период с 20 сентября по 3 октября 2017 года на предприятии нашли 35 нарушений при эксплуатации четырех опасных производственных объектов III класса опасности: площадки участка производства химико-фармацевтической продукции, сети газопотребления, склада ГСМ и сырьевого склада. По итогам проверок составлено пять протоколов об административных правонарушениях.



Фото: ИХФЗ/ВКонтакте