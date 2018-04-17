Галерея в темноте: где в Екатеринбурге учат смотреть сердцем

Ежедневно в Екатеринбурге открывается масса мест, где можно насладиться искусством, послушать музыку, отведать вкусные блюда, позаниматься изучением языков, получить массаж тела или просто встретиться с друзьями и с пользой провести время. А теперь представьте, что у вас появился шанс проделать все это в условиях абсолютной темноты. Именно такая идея легла в основу новой парадоксальной площадки в самом центре города — «Галерея в темноте #СМОТРИ_СЕРДЦЕМ». Интерактивное пространство позволяет проникнуть в глубины своего сознания и понять, что далеко не все можно воспринять на глаз.Собираясь на экскурсию в Галерею, я не совсем понимала, куда и на что иду. Согласитесь, что темнота в привычном понимании — это некоторые сумерки, встречающееся где угодно. Однако здесь все привычки остаются «снаружи», и речь не столько о гаджетах, которые любезно просят оставить в шкафчике, сколько о зрительном контакте с миром. Когда меня на коляске подвезли к занавешенному черной шторой входу, я на миг испугалась предстоящей неизвестности. Но страх был из категории «страшно интересно». Экскурсию для нас с мамой проводила незрячий гид Елена Ермакова. И в этом заключается еще одна уникальность данной территории. Человек, который не видит и блика, в разы лучше ориентируется в темноте. Для гостей такое знакомство — это отличный повод задуматься о том, как живут люди с иными возможностями. Поначалу кажется, что тебе завязали глаза на пару минут, чтобы преподнести сюрприз. Потом вспоминаешь, что это не столь быстрый процесс, и тебя предупреждали о пятидесяти минутах увлекательнейшего квеста. И, наконец, мозг отключается, и ты концентрируешься только на своих ощущениях, которые напоминают скорее сон, чем реальность.В каждой локации, а их пять, своя неповторимая атмосфера. Так ты попадаешь в жилую комнату, и тебе необходимо путем осязания распознать, для кого она предназначена; ты оказываешься на природе и ласкаешь себя безмятежностью; в кафе тебя угощают прохладительными напитками и дают пожелание, написанное на языке Брайля. Все секреты, разумеется, раскрывать не стану — вы их сами узнаете, когда окунетесь в свое путешествие.Помимо душевных впечатлений мне, посетителю на инвалидной коляске и искателю удобных для передвижения помещений, не терпелось проверить Галерею на доступность. Но и этот критерий приятно удивил. Необычная площадка расположена в ТЦ Успенский на пятом этаже. Оставляем автомобиль на пересечении улиц Попова и Вайнера на одном из множества специализированных парковочных мест. В сам магазин заходим через правые крайние двери, которым предшествует пологая ступенька и, собственно, на лифте беспрепятственно поднимаемся к пункту назначения. Некоторые опасения по поводу перемещения внутри темных комнат оставались недолго. Вскоре стало ясно, что площадь локаций немаленькая, и врезаться куда-нибудь, даже при полном отсутствии света, так же маловероятно. Причины для волнения миновали, а значит, можно вдохнуть полной грудью, забыть о комплексах и раскрыть новые способности своего тела.В кромешной тьме происходит мощная переоценка: насколько ты счастлив, когда способен видеть свет и весь спектр красок, и насколько становится непонятно, и даже жутко, когда выходишь из зоны комфорта. В эту минуту понимаешь, как много имеешь, и как мало ценишь. Радость, восторг, удовлетворение проходят мимо лишь из-за того, что мы их не замечаем. Нам некогда постоять, побыть с собой наедине и подумать, ради чего мы живем? Наверняка у многих возникал подобный вопрос, но за бесконечной суетой и чредой удовольствий ответ так и не находился… Вот, пожалуй, основная цель, с которой создано поистине волшебное место, где чувствуешь себя другой личностью.Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. На выходе из Галереи нас встречала руководитель и координатор Александра Рубцова с вопросительным взглядом. Я была воодушевлена и не сразу смогла описать свои впечатления словами. Мои глаза заслезились и не только от яркого освещения. Эмоции зашкаливали, потому что ничего подобного я никогда не испытывала. Пятьдесят минут перевернули мое мировосприятие! После такого приключения, не просто проникаешь в жизнь незрячего человека, но и учишься смотреть сердцем.По окончании знакомства с новым местом Екатеринбурга я пообщалась с Александрой о воплощении столь необычной идеи и расспросила Елену о ее интересной работе гидом.— Идея создать такой уникальный проект, который будет приносить пользу обществу, пришла моей подруге Оксане Александровой еще два года назад. Я инициативу полностью поддержала, и мы наконец-то воплотили ее. Воплотили в прямом смысле, от стен, потолка, пола, специальных комнат до их заполнения. Пригласили на работу незрячих гидов, 15 человек, и каждый из них очень талантлив. Это сделано для того, чтобы гости не только весело проводили время, но, и чтобы понимали: есть Люди (причем с большой буквы), которые добиваются очень многого, всегда достигая своих целей. В числе наших экскурсоводов: переводчик мировых книжных издательств «Эксмо-АСТ», путешественник автостопом, чемпион велоспорта в России и другие открытые и мегапозитивные Люди. — с улыбкой признается Александра. — От этой работы и сам получаешь пользу. Вместе с посетителями мы испытываем огромное удовольствие от того, что жизнь города и области меняется в лучшую сторону. У незрячих людей появилась возможность реализовать себя в деле, получая за это деньги. Также у нас широкий ассортимент программ: экскурсии, дни рождения, массажные практики, кулинарные мастер-классы, поэтические вечера, концерты, романтические свидания, иностранные клубы — и все эти мероприятия приносят пользу обществу, делая его добрее.— Когда меня пригласили работать гидом в Галерею, я не раздумывая согласилась. Мне по душе любая работа, которая связана с общением и возможностью передать людям свой опыт и знания. Это знакомство напрямую с жителями моего любимого города Екатеринбурга. А они бывают разными. Кроме того, работа гидом позволяет разрушать стереотипы о инвалидах и их жизни. Очень часто прохожие на улице начинают нас жалеть, считая, что мы живем скучно. Но это не так! Скучать нам некогда. — рассказывает Елена. — В Галерее работают люди с активной жизненной позицией, целеустремленные и сильные. Наши гости заряжаются оптимизмом, верой в свои ресурсы, получают необычные ощущения. Мы показываем, как воспринимаем жизнь, что она очень интересна и разнообразна, и что, на самом деле, человек легко адаптируется к любой ситуации, активизируя воображение. В конце дня, подводя итоги, я радуюсь, что кому-то дала понять, насколько многогранен мир. Для меня эта работа является тренировкой навыков общения, раскрытия творческих способностей и избавления страхов перед публикой.В завершении статьи хочется от чистого сердца поблагодарить руководство и всю команду Галереи за по-настоящему драгоценное дело, которым они занимаются. Очень важно дарить людям новые ощущения, направленные на самопознание. Таким образом жизнь каждого из нас станет светлее и полноценнее.