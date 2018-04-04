В ДТП на трассе Камышлов — Ирбит погибло 6 человек

16:52 | 7.04.2018

Сегодня, 7 апреля, на трассе Камшлов — Ирбит случилась трагедия: столкновение двух легковушек, в результате чего погибли 6 человек.



Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых рассказывает: «Сообщение об аварии поступило в органы внутренних дел в 13:40 (11:40 мск). По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Accent и ВАЗ-21015 на чистой и сухой дороге».



Известно, что на место происшествия выезжало 5 пожарных машин. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших из повреждённых автомобилей, очистили трассу и провели необходимые действия для недопущения возгорания.



В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.





Фото: naurfo.ru