На Среднем Урале будут судить двух молодых людей, разгромивших ледяной городок

12:00 | 26.03.2018

В Сысерти завершено расследование уголовного дела по статье «Вандализм» в отношении молодых людей 2000 и 2002 годов рождения. Их подозревают в разрушении местного ледового городка, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По данным следствия, в январе молодые люди повредили скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — собаки. Ущерб оценили в 97 тысяч рублей.



Отмечается, что ранее подозреваемые не имели проблем с законом. Сейчас на их законных представителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Молодым людям грозят сроки лишения свободы до трех лет.





Фото: nashinovosti.com