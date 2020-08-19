Развитие Екатеринбурга под угрозой: судьбу горожан пытаются решить три депутата

В начале августа Администрация Екатеринбурга объявила о проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города. Ознакомиться с экспозицией проекта горожане могут до 25 августа в зданиях районных администраций. До этой же даты участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, через сайт мэрии имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта.О том, что внесение изменений в правила землепользования и застройки давно назрели, уверены участники строительного рынка. Данную позицию диктует и время (внесение изменений позволит более активно развивать кварталы с аварийными постройками) и экономика, которая в коронавирусный период нуждается в финансовых вливаниях, в том числе, за счет появления новых строительных площадок, которые дадут горожанам рабочие места, а бюджету дополнительные доходы.Предлагаемый проект поправок действительно дает больше прав застройщикам, при этом не «развязывая» им руки. Так, например, в градостроительных регламентах устанавливается максимальный процент застройки земельного участка, который составит 100% (сейчас 60). По мнению противников принятия изменений, данное правило позволит застройщикам занять весь участок многоквартирником полностью, отказавшись от дворов, парковок и благоустройства, однако это не более чем блеф – на такой вариант не пойдет одна строительная компания, осознавая, что не продаст и трети квартир в МКД. Изменения же нужны, чтобы девелоперы могли более ответственно подходить к проектировке зданий с учетом федеральных нормативов и последующим развитием территории.Не стоит ожидать и всплеска «точечной» застройки ввиду расширения прав застройщиков на увеличение её плотности (она увеличится лишь на 7-12%, не более) – проект без придомовой площадки, парковочной зоны и так далее не пройдет согласование в контрольно-надзорных органах.Однако эти доводы не убедили ни Александра Ивачева, ни часть его коллег по партии – депутатов городской думы из фракции КПРФ. Накануне депутаты ЕГД Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Роман Ступников обратились с письмом к главе Екатеринбурга Александру Выскокинскому, в котором озвучили последствия предлагаемых изменений. По их мнению, увеличение показателей плотности строительства приведет к ухудшению качества жизни в городе, отметив, что ранее горожане уже выходили на протестные акции против «точечной» застройки (отметим, что их организаторами как правило, были сами коммунисты, смело развевавшие партийные флаги под прицелом видеокамер журналистов).Также, как считают трое подписавшихся депутатов, увеличится нагрузка на существующую социальную и транспортную инфраструктуру, а земельные участки, соседствующие со стройплощадками, окажутся заваленными строительным мусором. Грозя социальной напряженностью, они предлагают Александру Высокинскому отозвать проект.Интересно в этом письме даже не столько его содержание (среди подписантов нет ни одного со строительным или архитектурным образованием), а то, что под ним подписалась лишь половина фракции КПРФ в Екатеринбургской городской думе. Так, Андрей Пирожков, Виктор Сомиков и Сергей Шадрин, также входящие во фракцию коммунистов, даже не знали об инициативе коллег. Подписались же под письмом лишь те, кто лоялен Александру Ивачеву, не раз привлекавшему к себе внимание популистскими акциями.Сергей Шадрин в разговоре с корреспондентом veved.ru рассказал, что не разделяет мнения коллег. Напротив, по его мнению, нынешняя редакция Правил землепользования и застройки вредит развитию города, в котором достаточно мест под реновацию, приведя в пример территорию Цыганского поселка на Юго-Западе и частный сектор на улице Авиационной.«Улица Московская – это гостевой маршрут, у нас тут хибары стоят. Эти пространства по договоренности с жителями – собственниками домов застройщики могут выкупать и строить, там уже всё есть, все необходимые сети, пусть и магистральные, вся инфраструктура, то есть минимум расходов. А если взять пример того же Академического или Солнечного, где территории осваиваются комплексно, то туда сначала пришлось тянуть городские сети водоснабжения и водоотведения, строить дороги, детские сады и школы, спортивные объекты. Расходы вырастают в разы. Я не против освоения новых территорий, но в условиях дефицита бюджета у властей нет средств на строительство социальной инфраструктуры. Давайте в чистом поле строить, если так угодно, но вопрос в том, через сколько лет там появится нормальная маршрутная сеть общественного транспорта. Десять лет велись разговоры о строительстве скоростной трамвайной линии в Академический, теперь дай Бог появится к 2022 году», – выразил мнение Сергей Шадрин.Он уверен, что увеличение плотности застройки не повлечет серьезной нагрузки на прилегающую территорию.«Давайте начистоту – никогда Минстрой не выдаст разрешение на строительство в каком-нибудь дворе, если будут нарушены нормы инсоляции и там не будет детской площадки и территории общественного пользования, ни один чиновник не подпишет себе такой приговор. Все нормы по инсоляции и парковочным местам, детским площадкам остаются теми же, у застройщика никто не купит квартиры без площадок и парковки. Что касается мусора и стройматериалов на территории соседних участков, то ничего такого не будет – существуют проекты организации строительства, которые разрабатываются как раз с той целью, чтобы разместить кран, строительные вагончики с учетом безопасности окружающих, проезда техники на участке, выделенном под строительство. Вот эти все вопросы и претензии задают люди, которые не понимают в этом ничего, у этих людей нет компетенции в строительстве. Как город должен развиваться по их мнению? Время идет, меняются и правила землепользования и застройки», – рассказал Сергей Шадрин.Депутат гордумы Андрей Пирожков подтвердил, что коллеги про фракции его не предупреждали о письме главе города, а если бы такой вопрос внесли в повестку заседания фракции, то вряд ли бы оно набрало необходимый кворум. Он считает, что письмо еще продемонстрировало неспособность Александра Ивачева и свердловского обкома КПРФ контролировать фракцию в гордуме, и своими действиями он лишь в очередной раз расписался в беспомощности. Что касается самого проекта изменений в Правила землепользования и застройки, то Андрей Пирожков заявил, что надо разбираться и смотреть – он не входит в профильную комиссию, поэтому пока не сильно погружен в данный вопрос.«Группа депутатов, судя по всему, решила оседлать некоторый негатив в СМИ, который есть по этому вопросу», – добавил Андрей Пирожков.Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников заявил, что в целом горожане не почувствуют изменений.«Несмотря на снижение барьеров, Администрация города Екатеринбурга по-прежнему будет утверждать документацию по планировке территории, которой устанавливаются параметры застройки, в том числе ее плотность, застройщики по-прежнему будут обязаны проводить экспертизу проектов и получать все необходимые согласования, то есть соблюдение федерального законодательства будет полностью обеспечено. Что касается разговоров о том, будто предлагаемая реформа нанесет ущерб социальной или транспортной инфраструктуре города: это исключено самими принципом градостроительного нормирования. Потребность в школах, детских садах и всех подобных объектах рассчитывается и удовлетворяется не от номинальных застроенных гектаров, а именно от построенных квадратных метров и количества людей, в этих квадратных метрах проживающих», – рассказал Вячеслав Трапезников.Он солидарен с коллегами, которые считают, что непринятие изменений в Правила землепользования и застройки грозит стагнацией старых застроенных кварталов.«Об этом надо говорить вслух, и я убежден, что центробежная стратегия развития себя исчерпала, она не была негативной и дала миллионы новых квадратных метров, но эта анклавная модель имеет серьезные недостатки. Мне близко знаком Орджоникидзевский район Екатеринбурга, где я работал главой, там огромные территории, застроенные 2-3 этажными домами довоенной и послевоенной постройки. Эти кварталы нуждаются в реновации, необходим приход инвесторов, потому что возможностей бюджета недостаточно даже для признания жилья аварийным, и расселения жильцов, не говоря о задачах развития депрессивных гектар по всей территории города. Отказ от либерализации в этой сфере обречет тысячи семей прозябать в бараках или подобных баракам жилых домах. Подобные кварталы есть без исключения во всех районах города – Вторчермете, Втузгородке и так далее. Любой горожанин, не зажмуриваясь, назовет десятки таких кварталов», – добавил Вячеслав Трапезников.В реновации старых кварталов есть и другой существенный плюс – обновление социальной инфраструктуры еще советских времен, на которое зачастую не хватает средств, так как бюджетные деньги уходят на строительство объектов в новых районах.«Возьмите гимназию №99 на улице Баумана – одно из лучших статусных образовательных учреждений города. Спрос на места в гимназию огромный, а здание находится в удручающем состоянии как раз потому, что власти вкладываются в новые школы в анклавах (например, в Солнечном– прим.ред.), тогда как в старых районах объекты годами ждут ремонта и серьезно недофинансированы. В школах, расположенных в старых районах, учатся дети разной половозрастной категории, происходит равномерная нагрузка на инфраструктуру, тогда как в анклавах идет залповая нагрузка на школы, особенно в первые классы. Но процесс деторождения всегда склонен к завершению и мы с вами скоро увидим большую разницу между обеспеченностью социальными объектами в новых и старых районах, и это еще одна причина, по которой необходимо поддержать внесение изменений», – говорит Вячеслав Трапезников.Попытки ряда депутатов КПРФ спровоцировать главу Высокинского на отзыв проекта, по мнению редакции, могут носить политический подтекст, и не исключено, что являются просьбами самого градоначальника. Глава Екатеринбурга понимает, что изменения необходимо принимать, но опасается сам принимать решение. Теперь же, в зависимости от результатов, которые хоть и носят рекомендательный характер (окончательное решение принимает дума) можно спрятаться за мнение части народных избранников и общественности.Наиболее рискованной в данной ситуации является позиция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, которому совсем не до политических войн и расторговок с системной оппозицией – от показателей по объёму вводу жилья зависит его строительный KPI, за которым следят в правительстве РФ и, исходя и цифр, принимают решение о выделении федеральных средств.