Общество
18:04 | 26.05.2020
«Это даже не по понятиям, это скотское отношение»
Сотрудники свердловского ГУ МВД оказались на грани увольнения: в поисках справедливости они обратились к депутату
ОРЧ по ГЗ – одно из самых засекреченных полицейских подразделений, сотрудники которого занимаются защитой потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства, включая прокуроров, следователей, судей и других силовиков, а также членов их семей. В целях ликвидации угроз и давления в отношении них (как правило, на период следствия и судебного разбирательства) им предоставляется круглосуточная охрана, а в ряде случаев и конспиративная квартира для проживания.
Подразделение ОРЧ по ГЗ ГУ МВД по Свердловской области находится по одному адресу с отделом по борьбе с оргпреступностью на улице Ясной в Екатеринбурге. В настоящее время его возглавляет полковник Иван Сайко, который перевелся сюда в 2017 году, сменив Илью Серкова. Последний же перешел на должность начальника Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ).
В медиапространстве Илья Серков почти незаметен, несмотря на знаковую должность – его подразделение занимается «прослушкой» телефонных переговоров и перехватом информации с иных каналов связи, в том числе, в сети Интернет (электронная почта, переписка в социальных сетях).
В период с 2015-2017 гг. Илья Серков, как мы отметили выше, занимал должность руководителя ОРЧ по ГЗ ГУ МВД России по Свердловской области. Тогда, в разговоре с одним из подчиненных Алексеем Елькиным (оперативный дежурный) он признался, что уйдет со службы, когда ему исполнится 45 лет. Сейчас ему уже 46. Судя по всему, офицерское слово для полковника ничего не стоит.
В распоряжении редакции veved.ru имеется аудиозапись того самого разговора между Ильей Серковым и Алексеем Елькиным. Оперативный дежурный пришел к начальнику с просьбой дать ему возможность остаться на службе еще несколько месяцев, но Серков оказался категоричен.
«У тебя 20 лет выслуги есть, собирай монатки, да иди. Звание есть, что еще надо? Я до сентября работать тебе не дам. Вокальчук (Сергей Вокальчук, бывший начальник отдела физзащиты ОРЧ по ГЗ – прим.ред.) если такое решение примет, пожалуйста, это его право, но я не дам. Я для себя решил: мне 45 лет будет, я встану и уйду, мне три года осталось работать», – заявил Илья Серков.
В результате Алексей Елькин был вынужден перевестись в Уральский юридический институт МВД РФ, откуда впоследствии уволился. Ушел со службы в органах МВД в 2019 году и Сергей Вокальчук, о котором наше издание рассказывало ранее (читать здесь). Он был вынужден уйти после неоднократных требований действующего начальника ОРЧ по ГЗ Ивана Сайко.
«Когда меня начали выдавливать из подразделения, то единственным, кто меня тогда выслушал, был начальник главка Михаил Анатольевич Бородин (возглавлял ГУ МВД до октября 2018 г.- прим.ред.). Потом, когда мне отказали в прохождении военно-врачебной комиссии, я обратился к начальнику управления по работе с личным составом Владимиру Тиряеву, он меня выслушал, и проблема с прохождением ВВК решилась. По её итогам я полностью был пригоден к прохождению службы, но, как сказал тогда Сайко, сам он претензий ко мне не имеет, а уволить меня просит Илья Серков. В мае 2019 года в приватной беседе Владимир Тиряев мне рассказал, что у него неофициальный устный приказ не продлевать мне контракт. Мне, чтобы получить 20 лет выслуги, ничего не остается делать, кроме как оформить все имеющиеся отпуска с последующим увольнением. Я никогда не видел, чтобы когда-либо так оперативно работали сотрудники, оформляющие мое увольнение», – рассказал Сергей Вокальчук.
В разговоре с корреспондентом veved.ru Сергей Вокальчук рассказал, что в настоящее время кадровая политика в подразделении осталась прежней. По его мнению, Иван Сайко подбирает близких к нему людей, тогда как несогласные с позицией полковника сотрудники оказались на грани увольнения и вынуждены, как и он, обращаться за помощью в адрес депутата Государственной думы РФ Игоря Торощина, как к одному из самых принципиальных и порядочных парламентариев.
«Всё это продолжается, несмотря на то, что осенью 2019 года руководством МВД с начальствующим составом свердловского ГУ МВД проведена разъяснительная работа о необходимости неукоснительного соблюдения трудового законодательства и выработки действенной кадровой политики по сбережению личного состава. Судя по всему, в ОРЧ по ГЗ не слышат ни министра, ни его замов – в настоящее время, насколько мне известно, из подразделения пытаются выжить моего бывшего заместителя», – рассказал Сергей Вокальчук.
По его словам, указанный сотрудник более пяти лет служит в подразделении, ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности, но стал неугоден то ли Ивану Сайко, то ли Илье Серкову, который, как мы отмечали в прошлом материале, оказывает влияние на кадровую политику в ОРЧ по ГЗ.
«Он неоднократно подавал рапорт на личный прием к генералу Мешкову, но ему было отказано, причем о попытках поговорить с начальником ГУ МВД тет-а-тет тут же становилось известно Ивану Сайко. Наверх, к самому генералу, его не пускают, очевидно опасаясь, что Мешкову станет известно обо всех вопиющих фактах в подразделении. От него требуют перевестись или уволиться, не называя причин несоответствия должности. Я понимаю, что такой бардак сейчас в МВД в целом, но с приходом Александра Мешкова была хоть какая-то надежда. Сейчас я понимаю, что он не обладает полностью всей информацией, до него её просто не доводят», – разочарованно заявил Сергей Вокальчук.
Он добавил, что после того, как в адрес руководства МВД и прокуратуры было направлено обращение депутата Госдумы Игоря Торощина и прошлой публикации нашего издания, в Екатеринбург в конце 2019 года с проверкой приезжали сотрудники Департамента государственной службы и кадров МВД России. После проведенной с их участием служебной проверки, были привлечены к дисциплинарной ответственности несколько сотрудников свердловского полицейского главка, но в остальном ничего не изменилось.
«Сейчас, насколько мне известно, выдавливают Павла Жеребцова (старший оперуполномоченный по особо важным делам, раньше служил в ОБОП, сын экс-командира свердловского СОБРа – прим.ред.). При этом показатели у них нормальные, и что является поводом для увольнения – личные неприязненные отношения, или что-то еще, знают только Сайко с Серковым. Пытаются уволить, как и сказал, моего бывшего зама, у которого более 25 лет стажа, у него супруга и старшая дочь служат в полиции, это целая полицейская династия», – говорит Сергей Вокальчук.
Почему сотрудники полиции сами не обращаются в СМИ, Сергей Вокальчук объясняет просто: «Я для них показательный пример: в свои 51 год после увольнения сижу на пенсии дома, поэтому они вынуждены сидеть и молчать, боясь потерять работу. Честно скажу, если бы мне сейчас поступило предложение вернуться в МВД, я согласился не задумываясь», – добавил Вокальчук.
Собеседник издания также подчеркнул, что, несмотря на спорную личность Ильи Серкова, у руководящих сотрудников ОРЧ по ГЗ раньше было больше возможностей.
«Серков, какой бы он не был, позволял нам лично подбирать сотрудников, протаскивал бойцов, реально помогал, Сайко – нет. Он водителя с автотранспортного хозяйства, ему 47 лет, поставил офицером физзащиты, хотя оперативная служба это вообще не его, при всем уважении, все должны заниматься своим делом», – выразил мнение Сергей Вокальчук.
Он также предположил, что стоит проверить руководство ОРЧ по ГЗ и на предмет оказания «коммерческих услуг» – хотя бы для того, чтобы в дальнейшем не циркулировали различные слухи.
«Если говорить образно, то бизнесмены нанимают себе в охрану действующих полицейских. Как это может работать? Допустим, есть солидный коммерсант. Создается ситуация, когда ему на телефон поступает несколько звонков с угрозами, на основании чего заводится дело оперативного учета, решается вопрос со следствием и выносится постановление, что для ликвидации угрозоносителя необходимо взять человека под госзащиту. Он в свою очередь, заносит им деньги в конверте, там ценники серьезные, зависит от состоятельности коммерсанта. После оплаты сотрудники полиции сопровождают его везде, возят супругу, детей до школы, и все знают, что он под силовиками, никто его не тронет. Сейчас они хвосты прижали, конечно. Иногда бизнесмены сами злоупотребляют своим правом на защиту, необоснованно пользуясь охраной, но это с какой стороны посмотреть», – рассуждает Сергей Вокальчук.
Ранее издание «Известия» уже рассказывало о том, как бизнесмены пользуются этим правом: «Бывают ситуации, когда угрозы уже нет, а человек продолжает ездить с охраной на бронированном автомобиле, потому что это престижно, — пояснил «Известиям» собеседник. — А следователю по большому счету всё равно, продлевать защиту или нет — не он же ее обеспечивает».
О том, что подобные ситуации не выдумка, говорит и другой яркий пример, правда, связанный с другим ведомством. Так, в 2019 году Преображенский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам заключения бывшего командира отряда центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Романа Егорова. Суд решил, что подполковник Егоров злоупотребил должностными полномочиями, организовав с использованием подчиненных охрану члена совета директоров «М.Видео» Павла Бреева и членов его семьи. Как сообщала газета «Коммерсантъ», полицейские жили на территории усадьбы бизнесмена в элитном поселке, сопровождали его во время деловых поездок по Москве и области, а также охраняли его супругу и детей. За это, по данным следствия, господин Бреев ежемесячно переводил на сбербанковскую карту Егорова по 250 тыс. руб. Всего офицер за десять месяцев получил 2,5 млн руб., часть которых он потратил на поощрение своих бойцов.
Данный пример – лишь пример, и не более, после которого, как выразился Сергей Вокальчук, все «прижали хвосты». В ОРЧ по ГЗ, по его словам, есть и другие ситуации, которым должны давать оценку следственные органы, в том числе по оказанию услуг материального личного характера.
О том, что в ОРЧ по ГЗ не все в порядке с моральной составляющей, красноречиво говорит и другой диалог, запись которого есть в распоряжении редакции. Заместитель Сайко в разговоре с сотрудником признается, что в подразделении не все идеально. Часть его признаний мы не можем публиковать из-за мата.
«******** (слово, обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации – прим.ред.) одни, ******** (презервативы- прим.ред.) вокруг, че тут сделаешь... Я согласен, что как они с людьми относятся и обращаются, это ****** (совсем – прим.ред) не правильно, это даже не по понятиям, это скотское отношение… Если совести не было, её не вложишь… Если ты видишь, что у людей нет ни совести, ни понятий, ничего, то это люди такие, ты не пробьешь эту стену никогда», – говорит заместитель начальника ОРЧ по ГЗ.
Редакция издания «Вечерние ведомости» просит начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в ОРЧ по ГЗ, а также рассмотреть возможность организации личного приема сотрудников подразделения, которые лишены данной возможности.
Вот как эту ситуацию после публикации материала прокомментировал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых: «Изложенные в публикации сведения ранее более 10 раз проверялись специалистами управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, Центрального аппарата МВД России, в том числе, ДГСК. Изложенная информация не нашла своего подтверждения», – заявил полковник Горелых.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
|
|
|[цитировать]
26.05.2020
22:49 | 26.05.2020
В Екатеринбурге ищут 12-летнюю девочку
21:41 | 26.05.2020
У трёх тысяч свердловчан подозревают коронавирус
21:32 | 26.05.2020
Электроснабжение после урагана в Свердловской области полностью восстановили
21:32 | 26.05.2020
Ограничительные меры по COVID-19 могут быть сняты в отдельных территориях Пермского края
19:34 | 26.05.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о борьбе с «резиновыми» квартирами в Екатеринбурге
19:34 | 26.05.2020
«Уралкалий» завершил строительство перемычки между первым и вторым соликамскими рудниками
19:19 | 26.05.2020
В воинской части Свердловской области выявили коронавирус
19:01 | 26.05.2020
В Невьянске будут судить свердловчанина, обвиняемого в оскорблении сотрудников ГИБДД
18:44 | 26.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего молодого человека
18:24 | 26.05.2020
Парад Победы в состоится 24 июня
18:11 | 26.05.2020
От укусов клещей пострадали более 17 тысяч свердловчан
17:57 | 26.05.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую женщину
17:39 | 26.05.2020
На Среднем Урале провели 6393 исследования проб на Covid-19
17:15 | 26.05.2020
Посевная кампания в Свердловской области выполнена почти на 80%
17:02 | 26.05.2020
Внесены изменения в Генеральный план Перми
16:52 | 26.05.2020
Без света в Свердловской области остаются еще 8 населенных пунктов
16:48 | 26.05.2020
Карабашский детсад получит капитальный ремонт от РМК
16:46 | 26.05.2020
На заседании фракции «Единая Россия» в Пермской городской Думе обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
16:40 | 26.05.2020
Прикамский проект «Рождественское турне» стал победителем MarSpo 2020
16:36 | 26.05.2020
Пермякам раздали около 10 тысяч медицинских масок
16:27 | 26.05.2020
В Базовом переулке запретили разворот
16:23 | 26.05.2020
Энергетики «Т Плюс» напоминают о необходимости соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
16:05 | 26.05.2020
Мэр Екатеринбурга в прямом эфире ответит на вопросы горожан
15:49 | 26.05.2020
Депутаты утвердили название восьмого района уральской столицы
15:27 | 26.05.2020
В Екатеринбурге запретили разворот возле здания городской администрации
15:05 | 26.05.2020
Сектанты, подозреваемые в жестоком убийстве ребенка, останутся в екатеринбургском СИЗО до августа
14:21 | 26.05.2020
Трамваи Нижнего Тагила перейдут на летнее расписание 1 июня
14:00 | 26.05.2020
На Эльмаше ищут пропавшую екатеринбурженку
13:42 | 26.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0,9