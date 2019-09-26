В подразделении свердловского ГУ МВД – скандал

В прошлом году камера видеонаблюдения запечатлела, как Иван Сайко ползает под забором. Смотреть с 5:20

О том, что Вокальчук действительно достойный профессионал, свидетельствует и характеристика, подписанная самим Сайко.

В ОБОП и ОРЧ по ГЗ - один вход в здание



Информация о деятельности ОРЧ по ГЗ в силу специфики подразделения (занимается государственной защитой участников уголовного судопроизводства, в том числе сотрудников правоохранительных и контролирующих органов) редко выходила за пределы стен ведомства.С момента создания ОРЧ по ГЗ его возглавил выходец из УБОП полковник Владимир Александров, который ушел на пенсию в 2015 году. На его место был назначен Илья Серков – заместитель начальника бюро специальных технических мероприятий (БСТМ). Из БСТМ Серков ушел во время пристального интереса к подразделению со стороны свердловского УФСБ – по материалам чекистов было возбуждено уголовное дело в отношении Артема Письменного (25 августа 2016 г. он был признан виновным по ч.1 ст. 283 УК РФ – ««Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). Куратор БСТМ и заместитель начальника полиции ГУ МВД по Свердловской области Олег Грехов был переведен в Первоуральск, где возглавил городское ОВД.Осенью 2017 года Илья Серков вернулся в БСТМ на место руководителя, а ОРЧ по ГЗ занял выходец из УСБ Иван Сайко. С назначением Сайко из подразделения начали увольняться профессионалы, которые работали здесь практически с момента становления ОРЧ. На их место приходили сотрудники, как правило, не имеющие опыта работы в спецподразделениях либо опыта оперативной деятельности. Предпочтение отдавалось сотрудникам отдела полиции №15, где когда-то служил и сам Сайко.Так, в марте 2018 г. на место заместителя начальника отдела физической защиты ОРЧ по ГЗ был назначен Евгений Даняев – дежурный смены ОП №15 (в прошлом – участковый уполномоченный ОП №14). Спустя месяц он получил погоны подполковника. При этом на его место рассматривался ветеран СОБР Александр Волков, награжденный двумя боевыми наградами за участие в контртеррористических операциях (ранее возглавлял Отдельный батальон полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств УМВД России по г. Екатеринбургу). Волков подходил на данную должность по всем параметрам – и по физическим, и морально-волевым, но предпочтение было отдано Даняеву.Добавим, что Даняев занял место Иванчикова А.С., который был уличен в хищении служебного топлива, после чего в 2017 г. уволен по собственному желанию (перевелся в Управление Росгвардии по ХМАО). Материал по Иванчикову передан в органы Следственного комитета, но, по информации veved.ru, в возбуждении уголовного дела было отказано.В декабре 2017 г. из отделения уголовного розыска ОП №15 на должность старшего оперуполномоченного ОРЧ по ГЗ был переведен Владимир Смолянинов, при этом Сайко не смутило, что он был минимально рекомендован для прохождения службы в оперативно-рызыскной части. Согласно заключению психолога Управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД, у Смолянинова на момент обследования (13.12.2017 г.) наблюдаются «признаки эмоционального выгорания», он охарактеризован как неуверенный в себе, склонный избегать социальной включенности, нуждается в четких указаниях и руководстве.Кроме этого, был случай, когда на должность оперуполномоченного ОРЧ по ГЗ назначили водителя из автохозяйства ГУ МВД.При этом для «старожилов», опытных сотрудников, создаются условия, при которых они вынуждены увольняться, несмотря на заслуги перед подразделением. Так, за последний год потеряли свою работу Шавриков, Румянцев, Расторгуева.31 декабря 2018 г. был уволен с выходом на пенсию замначальник ОРЧ по ГЗ полковник Раков (ранее служил в Управлении по борьбе с оргпреступностью, после расформирования УБОП в 2008 г. перешел в ОРЧ, где проработал все это время, занимаясь становлением подразделения). Собирается уйти на пенсию подполковник Владимир Волков, который занимается финансовым обеспечением ОРЧ, соблюдением защиты информации на компьютерах сотрудников.Последнее громкое увольнение в ОРЧ по ГЗ состоялось месяц назад – 21 августа, когда был расторгнут контракт с начальником отдела физической защиты Сергей Вокальчук. Он писал рапорт с просьбой продлить контракт, успешно прошел военно-врачебную комиссию (признан годным для несения службы), но безрезультатно. Написать рапорт об увольнении по собственному желанию ему предлагалось еще в 2018 году.Сергей Вокальчук, который создавал отдел физзащиты и отслужил в органах внутренних дел 31 год, сейчас может рассчитывать только на максимальную пенсию в 16 тысяч рублей. Его увольнению предшествовал конфликт с Иваном Сайко, длившийся последний год. За это время Сергей Вокальчук неоднократно жаловался в прокуратуру и ГУ МВД по различным фактам деятельности ОРЧ по ГЗ, но по материалам проведенной служебной проверки вынесено взыскание только самому полковнику. По мнению Вокальчука, «все проводимые проверки носили поверхностный, однобокий характер, при этом ни его, ни иных лиц, указанных в обращениях (заявлениях) не опрашивали».В распоряжении редакции veved.ru имеются аудиозаписи разговоров между Сергеем Вокальчуком и Иваном Сайко, в которых Сайко признается, что с просьбой уволить Вокальчука к нему обратился Илья Серков.«Я к тебе хорошо отношусь, Николаевич (Сергей Вокальчук – Прим.ред.), ты меня тоже пойми.. Мне Серков сказал, чтобы тебя не было с 1 ноября (2018 г.. – Прим.ред.), ты работаешь? Ты работаешь до 30 мая, Николаевич. Либо ты переводишься, продлять тебе никто ничего не будет. Слышишь меня, Николаевич? Я для тебя сделал всё. Я за твою премию знаешь, сколько выслушал всего», – признается Иван Сайко.В ходе диалога он отмечает, что на место Вокальчука будет назначен Даняев (судя по всему, речь идет об Евгении Даняеве).«Если дай бог, я буду жив, здоров, будет Даняев, не Смолянинов, я тебя уверяю. Николаевич, если ты не хочешь на пенсию не уходи на пенсию, ищи себе место, переводись… Продлевать срок службы Николаевич, я тебе не буду», – еще раз добавляет Сайко.О том, что кадровое решение принимает не сам Сайко, а иные лица, он повторяет несколько раз.Иван Сайко (С): «Значит, Николаевич смотри, мне задача была поставлена Ильей Викторовичем, чтобы я провел служебную проверку, не по тем фактам, по другим фактам.Сергей Вокальчук (В): «По каким по другим фактам Иван Иванович?»(С) «Николаевич, ну фактов знаешь сколько».(В) «Я знаю что ******** можно до столба, извините за выражение».(С) «Не ругайся матом, пожалуйста, прошу тебя. Николаевич, я с тобой ссориться не хочу, мы с тобой хорошо служили, я тебе говорю. Ты хороший сотрудник, я тебя ценю. Я тебе продлять не буду, слышал меня, это мое решение. На сегодняшний день я начальник ОРЧ по ГЗ, и я тебе продлять не буду вот и все. Я тебе все сделаю, что максимально можно, до 2019 года до августа месяца тебе надо продлять два раза. Я до этого времени здесь столько находиться 90% не протяну, понимаешь. Поэтому я тебе говорю как есть. Я тебе продлевать не буду, Николаевич. Я для тебя сделал все что мог».(В) «А что я для подразделения плохого сделал? Скажите мне».(С) «Хорошего много сделал».(В) «А что плохого я сделал?»(С) «Ничего плохого не сделал, если сделал, тебя бы уволили».После того, как диалог заходит в тупик, Сайко заявляет, что «… сейчас что мне Серков скажет, не скажет, мне вообще без разницы. Я тебе продлять не буду Николаевич. Это мое решение».По факту, как считает Сергей Вокальчук, нарушения своих трудовых прав, он обратился за помощью к депутату Государственной думы РФ Игорю Торощину, который уже сообщил о произошедшем Статс-секретарю - заместителю Министра внутренних дел РФ Игорю Зубову.«Кадровая политика, ведущаяся полковником Сайко И.И., позволяет принимать сотрудников не пригодных по профессиональным данным. Отбор личного состава проводится исходя из личных интересов и связей. Расстановка руководящего состава по должностям проводится на основании личной приближенности к руководителю», – отмечается в обращению к парламентарию.Кроме этого, Сергей Вокальчук считает, что все проведенные проверки носят формальный характер и «имеют факты искажения и фальсификации», в связи с чем он просит инициировать проведение расширенной проверки подразделения ОРЧ с привлечением профессиональных и опытных сотрудников Департамента государственной службы и кадров, Департамента собственной безопасности МВД РФ.Одним их таких фактов, требующих проверки, Сергей Вокальчук считает случай, произошедший в 2017 году одним из сотрудников руководящего состава ОРЧ по ГЗ. Будучи на выходном дне тот находился в Сысертском районе, где якобы напился и подрался в кафе, после чего был доставлен в больницу, продолжил буянить и был доставлен в отдел полиции, но представился неработающим, поэтому информация в ГУ МВД не докладывалась. Впоследствии ему было сделано предложение перевестись в другое подразделение.Сергей Вокальчук также указывает, что в отношении его заместителя (26 лет службы в правоохранительных органах) также происходят «противоправные действия с принуждением выхода на пенсию». Он готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою правоту.По словам Сергея Вокальчука, очевидцами всех спорных событий, которые происходят в ОРЧ по ГЗ, являются оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью, которые базируются в этом же здании на Ясной,22а.Отметим, что периодически сюда же, в гости к Сайко наведывается один из его друзей – высокопоставленный сотрудник силовых структур, с которым он является соседом по даче, расположенной в Двуреченске.Все вышеобозначенное не мешает Ивану Сайко приобщаться к религии. В августе 2018 г. он был зачислен на первый курс бакалавриата Пастырско-богословского отделения заочной формы обучения Екатеринбургской духовной семинарии.