Общество
18:31 | 19.05.2020
В Екатеринбурге назревает новый потенциальный очаг распространения коронавируса
Кальян-вечеринки в центре Екатеринбурга грозят продлением карантинных мер
Одно из популярных у молодежи Екатеринбурга мест – Набережная Рабочей Молодежи (вдоль Городского пруда от проспекта Ленина до сквера у театра Драмы). На ней расположены Общественная приемная президента России, напротив – резиденция губернатора, в пешей близости здание правительства области, Заксобрание и администрация Екатеринбурга. Ежегодно в теплое время года здесь собираются десятки молодых людей, которые привозят с собой и курят кальяны, употребляют спиртные напитки, слушают музыку, слушают музыку. В общем-то, проводят свое время не самым скучным образом. В любое другое время ситуация вроде бы обычная - ребята отдыхают, знакомятся, развлекаются.
Вот только время сейчас не самое обычное.
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растет ежедневно. Медики, особенно те, кто на передовой в этой коронавирусной войне, работают в каком-то дичайшем режиме (спасибо вам!). Предприятия закрываются, люди остаются без работы, и кому-то и правда уже просто не на что есть. Школьники и студенты пытаются как-то привыкнуть к своему дистанционному обучению и впитать хоть какие-то знания. Этот ряд можно продолжать бесконечно - нелепо и неловко говорить о совершенно очевидных вещах - ковид действительно перевернул жизнь огромного количества людей.
Находятся и те, кому плевать абсолютно на все запреты, так называемые коронавирусные диссиденты. Им плевать на всех тех, кто обеспечивает здоровье и жизнедеятельность города, и на себя (ну это ладно - членовредительство - выбор личный), и на здоровье своих родных, на здоровье других людей, и на все эти запреты и введенные властью ограничительные режимы. Хотя это, конечно, не такая уж и проблема в сравнении с тем, что именно благодаря ковид-диссидентам огромное количество екатеринбуржцев не может начать жить своей нормальной докоронавирусной жизнью. Пока они курят кальяны на улицах города и, возможно, попадают в статистику зараженных - кто-то лишается работы и не знает, чем оплачивать коммуналку.
И мы сами позволяем им быть такими - ну мы же все люди свободные и живем в свободном городе. И как мы все гордимся этим - аж дух захватывает, главное, чтобы дыхание тяжелым, коронавирусным, не становилось от такой гордости. Мы сами - жители свободного Екатеринбурга - создаем условия для невозможности снятия ограничений.
Одно дело гулять по Набережной, и другое - обсасывать один и тот же предмет толпой молодежи, которая, вероятно, даже заразившись перенесет ковид либо в легкой форме, либо бессимптомно, но вот сколько человек перезаражает это новое поколение свободных екатеринбуржцев, которым все остальные - и горожане, и представители власти, попустительствуют?
Находятся и те, кто их защищает – мол, люди просто отдыхают. Позвольте спросить – а вам самим нравится бесконечный карантин? Чем больше мы нарушаем требования, тем больше становится зараженных, и тем дольше карантинные меры не будут сниматься.
Екатеринбург вроде город не только свободных и сильных людей, но и умных, а разводим какой-то ковид-идиотизм.
Яркий пример уральской «свободы» – та самая Набережной Рабочей Молодежи, где вечером 17 мая развернулась кальяннная уличная вечеринка. Впрочем, эту антикарантин-пати сотрудники патрульно-постовой службы полиции прекратили достаточно быстро и профессионально. Оперативно отреагировав на нарушения указа губернатора, полицейские, к ведению которых относится Верх-Исетский район, показали, что правоохранители могут работать хорошо. Однако насколько на кальянотусовщиков подействовали принятые меры - непонятно, как непонятно и то, каким образом можно в принципе контролировать такие уличные вечеринки.
Еще одна кальянная вечеринка проходила на популярной у горожан «Вознесенке» напротив Храма на Крови, где уже с конца апреля собираются десятки любителей подымить. Впрочем, как и на площади Кирова возле главного корпуса УрФУ, рядом с ККТ «Космос», на метеогорке, и, возможно, где-то еще. Вознесенская площадь из них – самое знаковое место, откуда открывается красивый вид на центральную часть города. Именно отсюда и пошли уличные кальян-вечеринки. 16 мая на местной парковке насчитывалось несколько десятков автомобилей и более ста человек, отрывающихся от карантинных изоляций.
Кто-то привозит кальяны с собой, кто-то берет в аренду – недорого, от 500 рублей. Если раньше в аренду их сдавали молодые 18-20 летние парни, желающие немного подзаработать, то сейчас это уже стал организованный бизнес – на «Вознесенке» можно встретить целый фургон с логотипом екатеринбургской кальянной Pasha.
Вот вам и потенциальный очаг распространения коронавируса и незаконное предпринимательство с видом храм и головной офис «национального достояния» – свердловского Газпрома. Ни о какой даже галочной, видимой, обработке предлагаемых кальянов речи и не идет, на этот вопрос мастера кальянов только загадочно улыбаются (вдруг они сами в коронавирус-то верят, и это - диверсия?).
Даже если кто-то использует принесенные с собой мундштуки, то трубки все равно являются потенциальными передатчиками вируса - тут потрогал, там задел, очевидные каналы передачи, опять же - слюновыделение. А Роспотребнадзор чуть ли не ежедневно напоминает о контактной передаче COVID-19, хотя тут и о дистанциях речи нет - поэтому сразу все варианты - капельный, контактный - настоящее екатеринбургское бинго.
Шокирующе, конечно, будет, если вдруг новым очагом распространения коронавируса в Екатеринбурге признают уличные кальянные вечеринки. Кто тогда будет нести ответственность за возможные смерти от ковида? Эти юные коронавирус-диссиденты? Или те, кто не смогли (или не захотели) прекратить это действо?
Антикарантинные кальяновые вечеринки на Вознесенке проходят так: десятки людей приезжают компаниями, большими и не очень, берут у кальяно-дилера главный атрибут веселья, курят его толпой, знакомятся друг с другом, что-то выпивают, танцуют под музыку из колонок авто, периодически уезжают и приезжают вновь. За вечер можно увидеть, как одни и те же машины появляются и исчезают по многу раз.
Дилеров, как мы поняли, на Вознесенке несколько групп. Молодые люди на вид студенческого возраста немного демпингуют и предлагают кальяны на сотку дешевле более титулованных коллег. Так и представляются кальяновые войны и кальяновые деления территорий. А вдруг кальяновым бумом экономику после пандемии восстановим?
В первый наш поход на Вознесенку 16 мая мы решили подождать сотрудников полиции (ну ведь должны же они патрулировать город, да? Об этом ведь говорят и руководство свердловского главка, и руководство екатеринбургского УМВД), ведь полиция рассказывает об анти-кальяновых рейдах. А тут - около ста человек, десятки машин и веселье в дымном угаре.
После 40 минут крепкой веры в екатеринбургскую полицию мы подумали, что, возможно, рейды проводятся только днем - когда светло - так, кстати, фотографировать удобнее.
Дозвонившись в 01:20 (не с первого раза и календарно уже 17 мая) по номеру 102 с мобильника, мы услышали заверения, что скоро на место чумного кальянного пира приедет наряд.
Спустя час наряда полицейских, которые могли бы спасти кого-то от потенциального страшного диагноза, все еще не было. На повторные звонки нам отвечали сухо - скоро. Впрочем, через полтора часа сотрудники ППСП все-таки оказались на месте. К слову, к моменту их приезда машин было еще достаточно много.
А теперь мастер-класс самосохранения от правоохранителей Кировского района Екатеринбурга: отважные полицейские, возможно, решили, что с преступниками сталкиваться не так страшно, как с потенциальными носителями коронавируса, и решили из патрульной машины не выходить, а вечеринку закончить призывами из громкоговорителя: «Разъезжаемся, расходимся».
Вот только особо упертые кальяно-тусовщики уехали недалеко - остановившись на углу Вознесенской церкви, они ждали, пока сине-красные маяки патрульной машины «с глаз долой - с площади - вон». Но в ночь с субботы на воскресенье радость екатеринбургского клуба любителей покурить и понарушать была недолгой - чуть позже на площадь приехал автомобиль ДПС, который перекрыл въезд на Вознесенку.
В следующую ночь с 17 на 18 мая, то есть в ночь на понедельник, вечеринка продолжилась - возможно, это последствие отсутствия профилактических бесед и выписанных протоколов на нарушителей - разгон кальяно-курителей через громкоговоритель накануне горожан не убедил в запрете на вечеринки. Как не убеждает их и увеличение числа официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области. Сами кальянокуры на вопросы о том, не считают ли они такие мероприятия опасными для собственного здоровья и здоровья других людей, отвечают либо, что вируса никакого нет, его кто-то выдумал, либо они его не боятся, потому что не боятся - смелые и свободные екатеринбуржцы.
Приехав на Вознесенку в этот раз, мы решили больше в чудеса появления патрульных машин без звонков не верить и позвонить сразу по номеру 102 (00:15, 18 мая).
Может быть, конечно, полицейские Кировского района столицы Урала сами верят в чудеса - каждый день кальяно-пати проходят, но вдруг, если не приехать - и вечеринки как бы нет? И вдруг коронавирус не такой уж страшный, если верить в чудеса? В крайнем случае, можно и статистику умерших от этого заболевания просто не читать.
После уже почти традиционного часового ожидания полицейских мы решили снова уточнить - приедет ли наряд в пучину кальянного веселья. Кстати, в ночь на 18 мая кальяно-дилеров было опять несколько групп, удивительно, что одна из этих групп наспех ретировалась минут за 10 до приезда правоохранителей - совпадение, вероятно.
Во время одного из звонков по номеру 02 мы услышали довольно странную реплику от оператора по фамилии Жигалина: «Я понять не могу, как вы с улицы (называет адрес прописки звонившего в полицию) видите на Вознесенской площади курящие компании?» Судя по всему, сотруднице полиции Жигалиной невдомек, что адрес прописки вовсе не означает, что человек находится там в момент обращения. Более того, она даже предположила, что звонивший сам нарушает самоизоляцию (по ее мнению, вероятно, обвинить сообщающего о правонарушении в аналогичном проступке - лучший ответ на вопрос, почему прошел час, а полиции нет).
Позже мы позвонили в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района, где начался звездный вечер помощника дежурного господина Серова. Господин Серов задал крайне интересный вопрос: «А вы сами что делаете в столько поздний час там?» на что мы ответили: ждем полицию, которую мы вызвали. Он парировал: «А, да, все верно». Минут через 10 он сам перезвонил и сказал, что наряд приехал (это правда, но сегодня наряд приехал и встал. В тишине. Без громкоговорителей, возможно, по мнению сотрудников ППСП красно-синие маячки должны ветром сдувать кальяно-тусовщиков) и для того чтобы правонарушение можно было прекратить, по словам Серова, необходимо сначала дать объяснение сотрудникам полиции и показать, где, кто и что нарушает (нет, курящих кальяны без объяснения, видимо, сотрудники полиции не видят, по крайней мере во вселенной полицейского Серова).
Сами сотрудники ППСП, к которым мы приблизились для дачи объяснения и для того, чтобы показать, где же курят кальяны (да почти везде в момент их приезда, но без объяснений они этого не видят - избирательное зрение) сразу нас озадачили: «Ну и какие у вас вопросы? С какой целью вы обратились в полицию?» Ответ о том, что здесь происходит нарушения указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, наверное, не особо их удовлетворил, так как внимание полицейских было направлено на письменное объяснение звонящих в полицию, а не на убегающих и уезжающих кальянщиков и курителей.
Поняв, что профилактических мероприятий звонками в полицию не добиться, а верить в еще одно чудо - в то, что кальянокурители вдруг начнут осознавать ответственность перед другими жителями города, перед работающими на передовой коронавирусной войны медиками, да перед собственными родителями, наконец, - бесперспективно, мы решили обратиться с заявлением в сам отдел полиции.
В отделе полиции № 1 на Толмачева за стеклом мы увидели полицейских без опознавательных бейджей и без масок - ну сами же себя штрафовать за нарушение масочного режима не будут? А что они скажут в следующий раз екатеринбуржцам, которым будут оформлять протокол?
Хотя протоколы, возможно, выписываются только в светлое время суток - ну как ночью это на видео снимешь или фоточку сделаешь? А как потом доказать, что полиция в городе работает?
В дежурной части ОП №1 нам выдали бланки для объяснения и отправили в комнату для заявителей. На вопрос о том, проводится ли в этом помещении дезинфекция, один из полицейских, который находился в помещении дежурной части, ответил отрицательно, добавив, что она не проводится нигде (позже это опровергла его коллега, сказав, что сама делает обработку хлором – и кому из них верить?)
Крайне показательными, уже во время нашего визита в ОП № 1, были реплики господина Серова о том, что кальянокуры, в общем-то, не особо вредят жизни города, а вот если убьют кого-то или ограбят - то это важная тема. А о том, что коронавирус убивает ежедневно по всему миру тысячи людей, возможно, помощник дежурного Серов не слышал, кроме этого, он добавил, что перемещения же губернатор разрешил. По такой логике курение кальянов - вполне законно, а то, что без масок - так он сам на службе без маски, а то, что это массовое скопление людей - ну так полиция, по его словам, не видит этого без объяснений очевидцев - все совпало.
Апогеем нашего общения с господином Серовым стал его странный выплеск об использовании нецензурной лексики сотрудниками полиции при гражданах: «Бывают такие люди... К ним человеческий слог просто не находится, но это крайняя мера». В ходе беседы с сотрудником полиции он также спросил, зачем мы к ним обращаемся, ведь, видимо, по его мнению, мы могли бы решать свои проблемы сами (проблема кальянокуров - потенциальных кандидатов в очаги распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге, видимо, является проблемой обратившихся в полицию, а не всего населения целого города).
Помощник дежурного отдела полиции N1 господин Серов без опознавательного бейджа
На эту фразу присутствующий в дежурной части другой горожанин возмутился, сказав, что обращаются в полицию, потому что полицейские получают зарплаты из бюджета РФ, а также давали присягу на верность российскому народу и задал прямой вопрос: «А вы вообще кому служите?». На что полицейский ответил, что «Не таким, как вы». После этой фразы журналисту, который изначально обращался в полицию в первую очередь как гражданин РФ, а не как представитель СМИ, пришлось достать редакционное удостоверение и задать вопрос: «Является ли деление граждан России на таких, как кто-то и не таких, как кто-то - официальной позицией отдела полиции №1? Это сегрегация, и по какому признаку?». После появления удостоверения журналиста все дежурные надели маски и карточки с данными. Странно как-то получается - с обычным гражданином России некоторые сотрудники полиции позволяют себе разговаривать так, как им вздумается, но как только приходит понимание о возможной огласке такого поведения, сразу становится все иначе - и маски на лицах, и опознавательные знаки. Полиция чудес какая-то.
После того как корреспонденту «Вечерних ведомостей» пришлось показать редакционное удостоверение, полицейский Серов надел маску, но не надел бейдж
Понять нервозность правоохранителей можно - по информации наших источников, в рядах екатеринбургской полиции нехватка личного состава, по высказываниям и дежурных в эти выходные - на территории отдела полиции № 1 ночью всего два экипажа (а по словам других сотрудников полиции - и того - один) на патрульных машинах. И то, что на кальяно-пати наряд ППСП в Кировском районе приезжает в течение около полутора часов - вполне объяснимо - людей-то нет, а преступлений меньше не стало, и безусловный приоритет вызовам, где людям нужна конкретная помощь, а не разгон юных ковид-диссидентов.
Вряд ли полицейским доплачивают за переработки в период пандемии, а значит, и мотивация у сотрудников примерно там, куда, создается впечатление, катится городская полиция. Впрочем, если руководство МВД не видит проблем в такой работе полиции, то, может быть, их и нет? Ну как с правонарушениями, которых без объяснений очевидцев сотрудники ППСП могут и не увидеть.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу редакцию заверили, что проверят информацию о таком поведении сотрудников полиции, и об этом сообщено руководству. А что с самим руководством регионального и городского МВД? Они не знают, что людей не хватает? Они не в курсе, что ночью в городе патрульных машин мало и то, что дозвониться по 02 с первого раза почти невероятно? А сами-то они верят в коронавирус?
В областном Оперативном штабе нам сказали, что если у нас есть информация о таких кальянных вечеринках - мы должны незамедлительно сообщить в Роспотребнадзор и МВД. Странно, что кальяно-вечеринки проходят почти под окнами здания приемной президента Владимира Путина, и напротив резиденции губернатора Евгения Куйвашева, а в Оперштабе об этом не знают.
В Роспотребнадзоре нам сказали, что если один из курильщиков инфицирован, то коронавирус может передаться всем через трубку, а контролировать кальяно-пати должны полицейские, ведь по указу губернатора массовые сборища запрещены.
Хотелось бы верить, что кальяно-вечеринки закончатся в Екатеринбурге от проснувшейся сознательности курильщиков, но, наверное, верить в чудеса в период пандемии - не самое благонадежное занятие.
А свобода от ковид-идиотизма отличается - пока каждый из нас будет игнорировать противоэпидемические меры, и нарушение их другими людьми, пока власть будет позволять одним нарушать (здравствуй, мама-анархия?), а другим твердить о карантине, пока полиция одним будет выписывать штрафы, а другим (и себе) дозволять совершать правонарушения безнаказанно - карантинные меры не снимут, ибо количество зараженных будет расти. И будем мы сидеть дома месяцами, это касается и тех, кто соблюдает все эти меры. Хотите?
Редакция «Вечерних ведомостей» просит органы государственной власти отреагировать на нарушения закона и призывает горожан более ответственно отнестись к режиму введенных ограничительных мер.
Гузель Аиткулова, Марк Лисин; Фото и видео: Алиса Левина, Марк Лисин © «Вечерние ведомости»
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