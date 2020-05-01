В Екатеринбурге назревает новый потенциальный очаг распространения коронавируса

Помощник дежурного отдела полиции N1 господин Серов без опознавательного бейджа

После того как корреспонденту «Вечерних ведомостей» пришлось показать редакционное удостоверение, полицейский Серов надел маску, но не надел бейдж

Одно из популярных у молодежи Екатеринбурга мест – Набережная Рабочей Молодежи (вдоль Городского пруда от проспекта Ленина до сквера у театра Драмы). На ней расположены Общественная приемная президента России, напротив – резиденция губернатора, в пешей близости здание правительства области, Заксобрание и администрация Екатеринбурга. Ежегодно в теплое время года здесь собираются десятки молодых людей, которые привозят с собой и курят кальяны, употребляют спиртные напитки, слушают музыку, слушают музыку. В общем-то, проводят свое время не самым скучным образом. В любое другое время ситуация вроде бы обычная - ребята отдыхают, знакомятся, развлекаются.Вот только время сейчас не самое обычное.Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией растет ежедневно. Медики, особенно те, кто на передовой в этой коронавирусной войне, работают в каком-то дичайшем режиме (спасибо вам!). Предприятия закрываются, люди остаются без работы, и кому-то и правда уже просто не на что есть. Школьники и студенты пытаются как-то привыкнуть к своему дистанционному обучению и впитать хоть какие-то знания. Этот ряд можно продолжать бесконечно - нелепо и неловко говорить о совершенно очевидных вещах - ковид действительно перевернул жизнь огромного количества людей.Находятся и те, кому плевать абсолютно на все запреты, так называемые коронавирусные диссиденты. Им плевать на всех тех, кто обеспечивает здоровье и жизнедеятельность города, и на себя (ну это ладно - членовредительство - выбор личный), и на здоровье своих родных, на здоровье других людей, и на все эти запреты и введенные властью ограничительные режимы. Хотя это, конечно, не такая уж и проблема в сравнении с тем, что именно благодаря ковид-диссидентам огромное количество екатеринбуржцев не может начать жить своей нормальной докоронавирусной жизнью. Пока они курят кальяны на улицах города и, возможно, попадают в статистику зараженных - кто-то лишается работы и не знает, чем оплачивать коммуналку.И мы сами позволяем им быть такими - ну мы же все люди свободные и живем в свободном городе. И как мы все гордимся этим - аж дух захватывает, главное, чтобы дыхание тяжелым, коронавирусным, не становилось от такой гордости. Мы сами - жители свободного Екатеринбурга - создаем условия для невозможности снятия ограничений.Одно дело гулять по Набережной, и другое - обсасывать один и тот же предмет толпой молодежи, которая, вероятно, даже заразившись перенесет ковид либо в легкой форме, либо бессимптомно, но вот сколько человек перезаражает это новое поколение свободных екатеринбуржцев, которым все остальные - и горожане, и представители власти, попустительствуют?Находятся и те, кто их защищает – мол, люди просто отдыхают. Позвольте спросить – а вам самим нравится бесконечный карантин? Чем больше мы нарушаем требования, тем больше становится зараженных, и тем дольше карантинные меры не будут сниматься.Екатеринбург вроде город не только свободных и сильных людей, но и умных, а разводим какой-то ковид-идиотизм.Яркий пример уральской «свободы» – та самая Набережной Рабочей Молодежи, где вечером 17 мая развернулась кальяннная уличная вечеринка. Впрочем, эту антикарантин-пати сотрудники патрульно-постовой службы полиции прекратили достаточно быстро и профессионально. Оперативно отреагировав на нарушения указа губернатора, полицейские, к ведению которых относится Верх-Исетский район, показали, что правоохранители могут работать хорошо. Однако насколько на кальянотусовщиков подействовали принятые меры - непонятно, как непонятно и то, каким образом можно в принципе контролировать такие уличные вечеринки.Еще одна кальянная вечеринка проходила на популярной у горожан «Вознесенке» напротив Храма на Крови, где уже с конца апреля собираются десятки любителей подымить. Впрочем, как и на площади Кирова возле главного корпуса УрФУ, рядом с ККТ «Космос», на метеогорке, и, возможно, где-то еще. Вознесенская площадь из них – самое знаковое место, откуда открывается красивый вид на центральную часть города. Именно отсюда и пошли уличные кальян-вечеринки. 16 мая на местной парковке насчитывалось несколько десятков автомобилей и более ста человек, отрывающихся от карантинных изоляций.Кто-то привозит кальяны с собой, кто-то берет в аренду – недорого, от 500 рублей. Если раньше в аренду их сдавали молодые 18-20 летние парни, желающие немного подзаработать, то сейчас это уже стал организованный бизнес – на «Вознесенке» можно встретить целый фургон с логотипом екатеринбургской кальянной Pasha.Вот вам и потенциальный очаг распространения коронавируса и незаконное предпринимательство с видом храм и головной офис «национального достояния» – свердловского Газпрома. Ни о какой даже галочной, видимой, обработке предлагаемых кальянов речи и не идет, на этот вопрос мастера кальянов только загадочно улыбаются (вдруг они сами в коронавирус-то верят, и это - диверсия?).Даже если кто-то использует принесенные с собой мундштуки, то трубки все равно являются потенциальными передатчиками вируса - тут потрогал, там задел, очевидные каналы передачи, опять же - слюновыделение. А Роспотребнадзор чуть ли не ежедневно напоминает о контактной передаче COVID-19, хотя тут и о дистанциях речи нет - поэтому сразу все варианты - капельный, контактный - настоящее екатеринбургское бинго.Шокирующе, конечно, будет, если вдруг новым очагом распространения коронавируса в Екатеринбурге признают уличные кальянные вечеринки. Кто тогда будет нести ответственность за возможные смерти от ковида? Эти юные коронавирус-диссиденты? Или те, кто не смогли (или не захотели) прекратить это действо?Антикарантинные кальяновые вечеринки на Вознесенке проходят так: десятки людей приезжают компаниями, большими и не очень, берут у кальяно-дилера главный атрибут веселья, курят его толпой, знакомятся друг с другом, что-то выпивают, танцуют под музыку из колонок авто, периодически уезжают и приезжают вновь. За вечер можно увидеть, как одни и те же машины появляются и исчезают по многу раз.Дилеров, как мы поняли, на Вознесенке несколько групп. Молодые люди на вид студенческого возраста немного демпингуют и предлагают кальяны на сотку дешевле более титулованных коллег. Так и представляются кальяновые войны и кальяновые деления территорий. А вдруг кальяновым бумом экономику после пандемии восстановим?В первый наш поход на Вознесенку 16 мая мы решили подождать сотрудников полиции (ну ведь должны же они патрулировать город, да? Об этом ведь говорят и руководство свердловского главка, и руководство екатеринбургского УМВД), ведь полиция рассказывает об анти-кальяновых рейдах. А тут - около ста человек, десятки машин и веселье в дымном угаре.После 40 минут крепкой веры в екатеринбургскую полицию мы подумали, что, возможно, рейды проводятся только днем - когда светло - так, кстати, фотографировать удобнее.Дозвонившись в 01:20 (не с первого раза и календарно уже 17 мая) по номеру 102 с мобильника, мы услышали заверения, что скоро на место чумного кальянного пира приедет наряд.Спустя час наряда полицейских, которые могли бы спасти кого-то от потенциального страшного диагноза, все еще не было. На повторные звонки нам отвечали сухо - скоро. Впрочем, через полтора часа сотрудники ППСП все-таки оказались на месте. К слову, к моменту их приезда машин было еще достаточно много.А теперь мастер-класс самосохранения от правоохранителей Кировского района Екатеринбурга: отважные полицейские, возможно, решили, что с преступниками сталкиваться не так страшно, как с потенциальными носителями коронавируса, и решили из патрульной машины не выходить, а вечеринку закончить призывами из громкоговорителя: «Разъезжаемся, расходимся».Вот только особо упертые кальяно-тусовщики уехали недалеко - остановившись на углу Вознесенской церкви, они ждали, пока сине-красные маяки патрульной машины «с глаз долой - с площади - вон». Но в ночь с субботы на воскресенье радость екатеринбургского клуба любителей покурить и понарушать была недолгой - чуть позже на площадь приехал автомобиль ДПС, который перекрыл въезд на Вознесенку.В следующую ночь с 17 на 18 мая, то есть в ночь на понедельник, вечеринка продолжилась - возможно, это последствие отсутствия профилактических бесед и выписанных протоколов на нарушителей - разгон кальяно-курителей через громкоговоритель накануне горожан не убедил в запрете на вечеринки. Как не убеждает их и увеличение числа официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области. Сами кальянокуры на вопросы о том, не считают ли они такие мероприятия опасными для собственного здоровья и здоровья других людей, отвечают либо, что вируса никакого нет, его кто-то выдумал, либо они его не боятся, потому что не боятся - смелые и свободные екатеринбуржцы.Приехав на Вознесенку в этот раз, мы решили больше в чудеса появления патрульных машин без звонков не верить и позвонить сразу по номеру 102 (00:15, 18 мая).Может быть, конечно, полицейские Кировского района столицы Урала сами верят в чудеса - каждый день кальяно-пати проходят, но вдруг, если не приехать - и вечеринки как бы нет? И вдруг коронавирус не такой уж страшный, если верить в чудеса? В крайнем случае, можно и статистику умерших от этого заболевания просто не читать.После уже почти традиционного часового ожидания полицейских мы решили снова уточнить - приедет ли наряд в пучину кальянного веселья. Кстати, в ночь на 18 мая кальяно-дилеров было опять несколько групп, удивительно, что одна из этих групп наспех ретировалась минут за 10 до приезда правоохранителей - совпадение, вероятно.Во время одного из звонков по номеру 02 мы услышали довольно странную реплику от оператора по фамилии Жигалина: «Я понять не могу, как вы с улицы (называет адрес прописки звонившего в полицию) видите на Вознесенской площади курящие компании?» Судя по всему, сотруднице полиции Жигалиной невдомек, что адрес прописки вовсе не означает, что человек находится там в момент обращения. Более того, она даже предположила, что звонивший сам нарушает самоизоляцию (по ее мнению, вероятно, обвинить сообщающего о правонарушении в аналогичном проступке - лучший ответ на вопрос, почему прошел час, а полиции нет).Позже мы позвонили в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района, где начался звездный вечер помощника дежурного господина Серова. Господин Серов задал крайне интересный вопрос: «А вы сами что делаете в столько поздний час там?» на что мы ответили: ждем полицию, которую мы вызвали. Он парировал: «А, да, все верно». Минут через 10 он сам перезвонил и сказал, что наряд приехал (это правда, но сегодня наряд приехал и встал. В тишине. Без громкоговорителей, возможно, по мнению сотрудников ППСП красно-синие маячки должны ветром сдувать кальяно-тусовщиков) и для того чтобы правонарушение можно было прекратить, по словам Серова, необходимо сначала дать объяснение сотрудникам полиции и показать, где, кто и что нарушает (нет, курящих кальяны без объяснения, видимо, сотрудники полиции не видят, по крайней мере во вселенной полицейского Серова).Сами сотрудники ППСП, к которым мы приблизились для дачи объяснения и для того, чтобы показать, где же курят кальяны (да почти везде в момент их приезда, но без объяснений они этого не видят - избирательное зрение) сразу нас озадачили: «Ну и какие у вас вопросы? С какой целью вы обратились в полицию?» Ответ о том, что здесь происходит нарушения указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, наверное, не особо их удовлетворил, так как внимание полицейских было направлено на письменное объяснение звонящих в полицию, а не на убегающих и уезжающих кальянщиков и курителей.Поняв, что профилактических мероприятий звонками в полицию не добиться, а верить в еще одно чудо - в то, что кальянокурители вдруг начнут осознавать ответственность перед другими жителями города, перед работающими на передовой коронавирусной войны медиками, да перед собственными родителями, наконец, - бесперспективно, мы решили обратиться с заявлением в сам отдел полиции.В отделе полиции № 1 на Толмачева за стеклом мы увидели полицейских без опознавательных бейджей и без масок - ну сами же себя штрафовать за нарушение масочного режима не будут? А что они скажут в следующий раз екатеринбуржцам, которым будут оформлять протокол?Хотя протоколы, возможно, выписываются только в светлое время суток - ну как ночью это на видео снимешь или фоточку сделаешь? А как потом доказать, что полиция в городе работает?В дежурной части ОП №1 нам выдали бланки для объяснения и отправили в комнату для заявителей. На вопрос о том, проводится ли в этом помещении дезинфекция, один из полицейских, который находился в помещении дежурной части, ответил отрицательно, добавив, что она не проводится нигде (позже это опровергла его коллега, сказав, что сама делает обработку хлором – и кому из них верить?)Крайне показательными, уже во время нашего визита в ОП № 1, были реплики господина Серова о том, что кальянокуры, в общем-то, не особо вредят жизни города, а вот если убьют кого-то или ограбят - то это важная тема. А о том, что коронавирус убивает ежедневно по всему миру тысячи людей, возможно, помощник дежурного Серов не слышал, кроме этого, он добавил, что перемещения же губернатор разрешил. По такой логике курение кальянов - вполне законно, а то, что без масок - так он сам на службе без маски, а то, что это массовое скопление людей - ну так полиция, по его словам, не видит этого без объяснений очевидцев - все совпало.Апогеем нашего общения с господином Серовым стал его странный выплеск об использовании нецензурной лексики сотрудниками полиции при гражданах: «Бывают такие люди... К ним человеческий слог просто не находится, но это крайняя мера». В ходе беседы с сотрудником полиции он также спросил, зачем мы к ним обращаемся, ведь, видимо, по его мнению, мы могли бы решать свои проблемы сами (проблема кальянокуров - потенциальных кандидатов в очаги распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге, видимо, является проблемой обратившихся в полицию, а не всего населения целого города).На эту фразу присутствующий в дежурной части другой горожанин возмутился, сказав, что обращаются в полицию, потому что полицейские получают зарплаты из бюджета РФ, а также давали присягу на верность российскому народу и задал прямой вопрос: «А вы вообще кому служите?». На что полицейский ответил, что «Не таким, как вы». После этой фразы журналисту, который изначально обращался в полицию в первую очередь как гражданин РФ, а не как представитель СМИ, пришлось достать редакционное удостоверение и задать вопрос: «Является ли деление граждан России на таких, как кто-то и не таких, как кто-то - официальной позицией отдела полиции №1? Это сегрегация, и по какому признаку?». После появления удостоверения журналиста все дежурные надели маски и карточки с данными. Странно как-то получается - с обычным гражданином России некоторые сотрудники полиции позволяют себе разговаривать так, как им вздумается, но как только приходит понимание о возможной огласке такого поведения, сразу становится все иначе - и маски на лицах, и опознавательные знаки. Полиция чудес какая-то.Понять нервозность правоохранителей можно - по информации наших источников, в рядах екатеринбургской полиции нехватка личного состава, по высказываниям и дежурных в эти выходные - на территории отдела полиции № 1 ночью всего два экипажа (а по словам других сотрудников полиции - и того - один) на патрульных машинах. И то, что на кальяно-пати наряд ППСП в Кировском районе приезжает в течение около полутора часов - вполне объяснимо - людей-то нет, а преступлений меньше не стало, и безусловный приоритет вызовам, где людям нужна конкретная помощь, а не разгон юных ковид-диссидентов.Вряд ли полицейским доплачивают за переработки в период пандемии, а значит, и мотивация у сотрудников примерно там, куда, создается впечатление, катится городская полиция. Впрочем, если руководство МВД не видит проблем в такой работе полиции, то, может быть, их и нет? Ну как с правонарушениями, которых без объяснений очевидцев сотрудники ППСП могут и не увидеть.В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу редакцию заверили, что проверят информацию о таком поведении сотрудников полиции, и об этом сообщено руководству. А что с самим руководством регионального и городского МВД? Они не знают, что людей не хватает? Они не в курсе, что ночью в городе патрульных машин мало и то, что дозвониться по 02 с первого раза почти невероятно? А сами-то они верят в коронавирус?В областном Оперативном штабе нам сказали, что если у нас есть информация о таких кальянных вечеринках - мы должны незамедлительно сообщить в Роспотребнадзор и МВД. Странно, что кальяно-вечеринки проходят почти под окнами здания приемной президента Владимира Путина, и напротив резиденции губернатора Евгения Куйвашева, а в Оперштабе об этом не знают.В Роспотребнадзоре нам сказали, что если один из курильщиков инфицирован, то коронавирус может передаться всем через трубку, а контролировать кальяно-пати должны полицейские, ведь по указу губернатора массовые сборища запрещены.Хотелось бы верить, что кальяно-вечеринки закончатся в Екатеринбурге от проснувшейся сознательности курильщиков, но, наверное, верить в чудеса в период пандемии - не самое благонадежное занятие.А свобода от ковид-идиотизма отличается - пока каждый из нас будет игнорировать противоэпидемические меры, и нарушение их другими людьми, пока власть будет позволять одним нарушать (здравствуй, мама-анархия?), а другим твердить о карантине, пока полиция одним будет выписывать штрафы, а другим (и себе) дозволять совершать правонарушения безнаказанно - карантинные меры не снимут, ибо количество зараженных будет расти. И будем мы сидеть дома месяцами, это касается и тех, кто соблюдает все эти меры. Хотите?