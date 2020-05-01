Общество
21:29 | 15.05.2020
Свердловских оперативников выводят за штат
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Оперативников свердловского УЭБиПК выводят за штат…
В ГУ МВД России по Свердловской области выводят за штат сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Официально причина не называется, но, как правило, подобные действия всегда приводят к замене руководителей отделений внутри Управления, когда «своих» людей расставляют поближе к начальству, а других или увольняют или переводят в другие подразделения.
… в интересах новой команды
… одной из причин, по которой руководство затеяло вывод оперативников за штат, называется кадровая ликвидация старой команды, которая формировалась последние 6-7 лет, в том числе, при экс-начальнике отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и в сфере интеллектуальной собственности Андрее Бердникове. Его подчиненные, кроме всего прочего, занимались ликвидацией игровых залов, и именно к игорной сфере, как наиболее коррупционной, приковано особое внимание нового руководства УЭБиПК. По слухам, позиции в этой сфере усилятся – вот только чьи, большой вопрос.
По некоторым данным, в состав новой команды уже включены сотрудники, ранее работавшие в ОЭБиПК Нижнего Тагила, в котором игорный бизнес не побежден до сих пор и распространяется на территорию Екатеринбурга, пользуясь кадровыми перестановками. Подобная позиция крайне раздражает действующих сотрудников, которые днями и ночами посвящали себя службе, а теперь остались не у дел, и все, что им сейчас остается – ждать пенсии, отсиживаясь на рабочем месте.
ОЭБиПК Екатеринбурга переформатируют
Зачистку старой команды в региональном УЭБиПК, по слухам, горячо поддерживает начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Сергей Ползунов, который ждет новых вводных и готов укреплять позиции тагильской команды, зачищая игорный рынок в её интересах. Однако он еще совсем не понимает, какие преобразования ждут его отдел, в ходе которых есть риск потерять контроль над финансовыми потоками. Так, по слухам, в каждый райотдел города будут прикомандированы по два сотрудника ОЭБиПК, которые фактически будут работать на территории районов, но числиться в подразделении. Это позволит оперативникам проявлять больше самостоятельности, а также установить более тесную связь с полицейскими на местах.
Силовики возьмутся за люксовый салон интим-отдыха
Сотрудники уголовного розыска в ближайшее время намерены нагрянуть с проверкой в мужской салон эротического массажа «Распутин» в Екатеринбурге. Поводом для проведения оперативных мероприятий стало поступившее заявление на имя начальника свердловского ГУ МВД Александра Мешкова. Формально, как указано на сайте массажного салона, в нем не оказываются услуги интимного характера, однако даже по телефону администраторы заведения заявляют, что клиенты могут заказать «клубничку» по спецпрограммам. В уголовном розыске уральской столицы уже думают, как угодить и генералу, и при этом не сделать «больно» владельцам салона.
Главный полицейский Екатеринбурга решил взять отпуск
Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров если верить слухам, на этой неделе взял отпуск и уехал в Тверь, откуда и приехал в уральскую столицу. Там он пробудет всего несколько дней и вернется обратно на Урал, чтобы с новыми силами взяться за руководство городским УМВД, который, похоже, стал для него уже родным.
Свердловский министр инвестиций теряет позиции
У вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, по слухам, сменилась фаворитка. Если раньше он всецело и горячо поддерживал министра инвестиций и развития Викторию Казакову, то теперь ей на смену пришла более молодая чиновница. Сплетники шепчутся, что новой фавориткой стала 32-х летняя Марина Фадеева – одна из самых красивых и ярких сотрудниц администрации губернатора.
Виктор Маслаков отказался от кресла главы Екатеринбурга
Депутат, вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Маслаков, которого называют одним из потенциальных кандидатов в главы Екатеринбурга, совсем не собирается в мэрское кресло. Маслаков лишь готовится к очередным выборам в ЗССО, а подобные вбросы и его активная работа в социальных сетях – часть предвыборной кампании, в ходе которой он примеряет на себя роль публичного политика. Депутат, который до этого прошел по спискам, теперь намерен выиграть праймериз «Единой России» и пойти одномандатником по Ленинскому району Екатеринбурга, по округу №9, который сейчас представляет Анатолий Марчевский.
Свердловский Роспотребнадзор стал новой политической силой в регионе…
Политтехнолог Ринат Хазеев, участвующий в пиар-сопровождении свердловского губернатора Евгения Куйвашева, и имеющий солидные связи в администрации президента, «опростоволился», дав совет шефу пойти против решения руководителя Управления регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских. Главный санитарный врач посоветовал не спешить со смягчением режима самоизоляции с 18 мая, о чем ранее заявил глава региона. В ответ на предложение Козловских областные власти лишь заявили, что предложение будет учитываться при принятии окончательного решения.
… и будет использован в атаке на губернатора
По слухам, в полпредстве Президента России в Уральском федеральном округе не преминут воспользоваться ошибкой свердловских властей в истории с Роспотребнадзором, чтобы вставить свои 5 копеек в повестку и выступить на стороне Дмитрия Козловских. СМИ, контролируемые вице-мэром Екатеринбурга Куземкой, уже получили установки, как действовать в случае обострения политической обстановки, при этом максимально создать вид, что объектом атаки Евгений Куйвашев стал не с подачи полпредства.
Кто стоит за «Zorro»?
В свердловской политической тусовке обсуждают, кто является создателем Telegram-канала «Zorro», на котором в пух и прах разносят всех чиновников и бизнесменов подряд. Сначала заявлялось, что к его созданию причастен журналист Вадим Дынин, однако выяснилось, что он не имеет к нему абсолютно никакого отношения. По одним данным, развитием telegram-канала занимается «пиарщица в изгнании» Валентина Гофенберг, которой нужно на что-то жить в декрете. По другой информации, «Zorro» принадлежит экс-депутату Нафику Фамиеву, которого до сих пор причисляют к команде Владимира Тунгусова.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:12 | 15.05.2020
В Екатеринбурге начнутся испытания «Триазавирина» на эффективность в борьбе с COVID-19
21:09 | 15.05.2020
Оперштаб по борьбе с коронавирусом: уточнены условия работы салонов красоты в Прикамье
20:52 | 15.05.2020
В свердловском МВД рассказали, как не стать жертвой мошенников в сети
19:35 | 15.05.2020
В Нижнем Тагиле полиция задержала свердловчанку, подозреваемую в грабеже
19:24 | 15.05.2020
Декларацию безопасности в Свердловской области придется оформить всем предприятиям
19:10 | 15.05.2020
Средний инкубационный период COVID-19 составляет около пяти дней
18:33 | 15.05.2020
Родители смогут записать детей в ясли Екатеринбурга заочно
18:19 | 15.05.2020
В Екатеринбурге прошло первое заседание членов рабочей группы по разработке концепции экообразования
18:10 | 15.05.2020
В Пермском крае досрочно завершен ремонт участка трассы М-7
18:05 | 15.05.2020
Врачи Пермской краевой детской больницы поддержали акцию «На работу на велосипеде»
18:00 | 15.05.2020
В Свердловской области 32 тысячи граждан находятся под наблюдением медиков из-за COVID-19
17:59 | 15.05.2020
Дмитрий Махонин: главы территорий должны взять на личный контроль жалобы жителей по дезинфекции подъездов
17:44 | 15.05.2020
В Свердловской области начнут постепенно снимать ограничительные меры
17:32 | 15.05.2020
Путин возмутился ситуацией с дополнительными выплатами медикам
17:31 | 15.05.2020
В Каменском городском округе сгорели два дома. Общая площадь горения – 89 квадратных метров
17:04 | 15.05.2020
В Екатеринбурге начинается подготовка к новому отопительному сезону
16:43 | 15.05.2020
Число проведенных исследований на коронавирус в Свердловской области превысило 178 тысяч
16:16 | 15.05.2020
Бессимптомных больных коронавирусом в Свердловской области будут помещать в отдельные изоляторы
15:58 | 15.05.2020
В отношении нарушителя самоизоляции, оскорбившего полицейского, в Екатеринбурге заведено уголовное дело
15:36 | 15.05.2020
В Екатеринбурге обнальщиков ограбили на несколько миллионов рублей
15:25 | 15.05.2020
В Свердловской области 29 осужденных пошили 12 тысяч защитных масок
14:53 | 15.05.2020
В Свердловской области в ближайшие дни похолодает
14:51 | 15.05.2020
Режим работы аэропорта «Большое Савино» будет ограничен с 16 мая
14:41 | 15.05.2020
Узнать о местах работы площадок по продаже садоводческих товаров в Прикамье можно на портале «Управляем вместе»
14:30 | 15.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.2 балла
14:08 | 15.05.2020
Владимир Путин поздравил коллектив Серовского исторического музея со 100-летним юбилеем
13:43 | 15.05.2020
В Перми отремонтирован первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана
13:37 | 15.05.2020
В Качканаре назначен новый начальник ОМВД. Старого уволили после пьянки
13:28 | 15.05.2020
В Екатеринбурге стартовал весенний призыв 2020
13:13 | 15.05.2020
Ежесуточный прирост заболеваемости в Прикамье – 5,7%
13:06 | 15.05.2020
В Каменске-Уральском перед судом предстанут молодые люди, которых обвиняют в сбыте наркотиков
12:44 | 15.05.2020
Число заражённых Covid-19 в России достигло 262 843