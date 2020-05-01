Свердловских оперативников выводят за штат

Начальник УЭБиПК полковник Рашид Даулетов



В ГУ МВД России по Свердловской области выводят за штат сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Официально причина не называется, но, как правило, подобные действия всегда приводят к замене руководителей отделений внутри Управления, когда «своих» людей расставляют поближе к начальству, а других или увольняют или переводят в другие подразделения.… одной из причин, по которой руководство затеяло вывод оперативников за штат, называется кадровая ликвидация старой команды, которая формировалась последние 6-7 лет, в том числе, при экс-начальнике отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и в сфере интеллектуальной собственности Андрее Бердникове. Его подчиненные, кроме всего прочего, занимались ликвидацией игровых залов, и именно к игорной сфере, как наиболее коррупционной, приковано особое внимание нового руководства УЭБиПК. По слухам, позиции в этой сфере усилятся – вот только чьи, большой вопрос.По некоторым данным, в состав новой команды уже включены сотрудники, ранее работавшие в ОЭБиПК Нижнего Тагила, в котором игорный бизнес не побежден до сих пор и распространяется на территорию Екатеринбурга, пользуясь кадровыми перестановками. Подобная позиция крайне раздражает действующих сотрудников, которые днями и ночами посвящали себя службе, а теперь остались не у дел, и все, что им сейчас остается – ждать пенсии, отсиживаясь на рабочем месте.Зачистку старой команды в региональном УЭБиПК, по слухам, горячо поддерживает начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу Сергей Ползунов, который ждет новых вводных и готов укреплять позиции тагильской команды, зачищая игорный рынок в её интересах. Однако он еще совсем не понимает, какие преобразования ждут его отдел, в ходе которых есть риск потерять контроль над финансовыми потоками. Так, по слухам, в каждый райотдел города будут прикомандированы по два сотрудника ОЭБиПК, которые фактически будут работать на территории районов, но числиться в подразделении. Это позволит оперативникам проявлять больше самостоятельности, а также установить более тесную связь с полицейскими на местах.Сотрудники уголовного розыска в ближайшее время намерены нагрянуть с проверкой в мужской салон эротического массажа «Распутин» в Екатеринбурге. Поводом для проведения оперативных мероприятий стало поступившее заявление на имя начальника свердловского ГУ МВД Александра Мешкова. Формально, как указано на сайте массажного салона, в нем не оказываются услуги интимного характера, однако даже по телефону администраторы заведения заявляют, что клиенты могут заказать «клубничку» по спецпрограммам. В уголовном розыске уральской столицы уже думают, как угодить и генералу, и при этом не сделать «больно» владельцам салона.Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров если верить слухам, на этой неделе взял отпуск и уехал в Тверь, откуда и приехал в уральскую столицу. Там он пробудет всего несколько дней и вернется обратно на Урал, чтобы с новыми силами взяться за руководство городским УМВД, который, похоже, стал для него уже родным.У вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, по слухам, сменилась фаворитка. Если раньше он всецело и горячо поддерживал министра инвестиций и развития Викторию Казакову, то теперь ей на смену пришла более молодая чиновница. Сплетники шепчутся, что новой фавориткой стала 32-х летняя Марина Фадеева – одна из самых красивых и ярких сотрудниц администрации губернатора.Депутат, вице-спикер Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Маслаков, которого называют одним из потенциальных кандидатов в главы Екатеринбурга, совсем не собирается в мэрское кресло. Маслаков лишь готовится к очередным выборам в ЗССО, а подобные вбросы и его активная работа в социальных сетях – часть предвыборной кампании, в ходе которой он примеряет на себя роль публичного политика. Депутат, который до этого прошел по спискам, теперь намерен выиграть праймериз «Единой России» и пойти одномандатником по Ленинскому району Екатеринбурга, по округу №9, который сейчас представляет Анатолий Марчевский.Политтехнолог Ринат Хазеев, участвующий в пиар-сопровождении свердловского губернатора Евгения Куйвашева, и имеющий солидные связи в администрации президента, «опростоволился», дав совет шефу пойти против решения руководителя Управления регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских. Главный санитарный врач посоветовал не спешить со смягчением режима самоизоляции с 18 мая, о чем ранее заявил глава региона. В ответ на предложение Козловских областные власти лишь заявили, что предложение будет учитываться при принятии окончательного решения.По слухам, в полпредстве Президента России в Уральском федеральном округе не преминут воспользоваться ошибкой свердловских властей в истории с Роспотребнадзором, чтобы вставить свои 5 копеек в повестку и выступить на стороне Дмитрия Козловских. СМИ, контролируемые вице-мэром Екатеринбурга Куземкой, уже получили установки, как действовать в случае обострения политической обстановки, при этом максимально создать вид, что объектом атаки Евгений Куйвашев стал не с подачи полпредства.В свердловской политической тусовке обсуждают, кто является создателем Telegram-канала «Zorro», на котором в пух и прах разносят всех чиновников и бизнесменов подряд. Сначала заявлялось, что к его созданию причастен журналист Вадим Дынин, однако выяснилось, что он не имеет к нему абсолютно никакого отношения. По одним данным, развитием telegram-канала занимается «пиарщица в изгнании» Валентина Гофенберг, которой нужно на что-то жить в декрете. По другой информации, «Zorro» принадлежит экс-депутату Нафику Фамиеву, которого до сих пор причисляют к команде Владимира Тунгусова.