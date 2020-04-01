«Если у властей будут реальные инструменты помощи, мы с удовольствием ими воспользуемся»

20:25 | 24.04.2020

Фото: https://hotelcentr.ru

Рестораторы и отельеры о том, насколько именно сейчас важна поддержка от государства

Распространение коронавирусной инфекции и связанные в связи с этим ограничительные меры грозят резким сокращением количества ресторанов в Екатеринбурге, и глобальным падением доходов для владельцев отелей. Представители этих отраслей высказывают опасения, что в случае, если власти откажутся принимать реальные меры господдержки бизнеса, им придется распускать персонал и готовиться к консервации. Восстановление же отрасли произойдет не ранее осени этого года – при самых оптимистичных расчетах.



В Екатеринбурге до конца пандемии полностью закрылась часть отелей – в их числе «Онегин», «Tenet», «Маринс Парк Отель», «Коматек» и «Park Inn by Radisson». Это небольшое число, учитывая, что всего в уральской столице расположено 118 отелей, включая мини-гостиницы (хостелы к ним не относятся). Однако уже в ближайшее время части из них грозит закрытие, учитывая, что номерной фонд почти полностью свободен.



Как рассказала veved.ru исполнительный директор Клуба отельеров Екатеринбурга, директор Управляющей компании USTA Hotels Тамара Клишина, гостиничная отрасль отреагировала на пандемию еще в марте, когда ограничительных мер не было введено. Тогда стало известно об отмене крупных массовых мероприятий, включая международный турнир по дзюдо «Большой шлем-2020», на который должно было приехать 587 атлетов из 90 стран. Под данное мероприятие был забронирован значительный номерной фонд во многих гостиницах Екатеринбурга – как под участников и их сопровождение, так и для зрителей. Следом стали отменяться небольшие конференции и мастер-классы.



По словам Тамары Клишиной, в среднем по рынку падение показателей в марте составило 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом оно пришлось на последние две недели. В апреле падение по выручке по сравнению с апрелем 2019 года у отелей уральской столицы, которые не приостановили деятельность, составило 85-90%, а средняя загрузка по номерному фонду порядка 11%, тогда как годом ранее около 60%.



Тамара Клишина отметила, что деятельность отелей рентабельна при загрузке номерного фонда в 30%, но опять же, все зависит от звездности и структуры бизнеса конкретного объекта.



Получается, что уже сейчас в течение месяца отели работают себе в убыток – они вынуждены платить зарплату сотрудникам, оплачивать услуги ЖКХ, аренду (в случае, если помещение находится не в собственности), не забывать про налоговые обязательства. В настоящее время руководство отелей в Екатеринбурге пошло на вынужденные меры, отправив значительную часть сотрудников в вынужденные отпуска, в том числе без содержания, снизило уровень заработной платы, чтобы остаться на плаву – когда отменят ограничительные меры, не знает никто.



Расходная часть при этом выросла – в отелях чаще стали проводить обработку общественных зон специальными дезинфицирующими средствами, пришлось приобрести бактерицидные очистители и дезинфекторы, снабдить сотрудников индивидуальными средствами защиты.



Тамара Клишина выразила мнение, что мер по отмене или снижению налоговой нагрузки на отельеров недостаточно, но бизнес готов принять от властей любую помощь. Например, частичную компенсацию оплаты труда сотрудникам или льготы по оплате ЖКХ.



«Если у властей будут реальные инструменты помощи, мы с удовольствием ими воспользуемся», – заявила Тамара Клишина.



Она выразила мнение, что в целом номерной фонд в Екатеринбурге сохранится на прежнем уровне, так как здания отелей сложно перепрофилировать под другой вид деятельности, но сократится количество хостелов и мини-гостиниц. Оживление же рынка произойдет не раньше осени, но в любом случае спрос будет ниже прошлых лет, так как компании начнут экономить на командировочных, снизят расходы на представительскую деятельность.



Вместе с тем, отельеры оказывают посильную помощь администрации Екатеринбурга в борьбе с противодействием COVID-19. Так, отели сети USTA Hotels начиная с 19 апреля приняли на обсервацию медиков ЦГКБ №1. Обсервация продлится предварительно до 3 мая.



«Ранее руководство ЦГКБ №1, где была вспышка инфекции, обратилось к нам с запросом о размещении своих сотрудников. До заселения медики прошли тесты, которые оказались отрицательными, но руководство больницы, тем не менее, приняло решение, что сотрудники должны находиться в режиме самоизоляции», – рассказали в USTA Hotels.



Обсервации для сотрудников ЦГКБ №1 размещены в отелях Московская горка и Центральной гостинице. Проживание медиков проходит на коммерческой основе по минимальным тарифам.



«Мы оценили все риски и приняли решение заселить медиков. Для этого мы перестроили свою работу – пересмотрели количество и функционал сотрудников принимающих отелей, проводим усиленную обработку, соответствующую всем требованиям ВОЗ», – отметила Тамара Клишина.



Она добавила, что контакты сотрудников отеля с проживающими осуществляются посредством телефонной связи, проводится ежедневный инструктаж и проверка сотрудников на отсутствие симптомов, включая измерение температуры.



Если у гостиниц еще остались какие-то варианты для продолжения работы в условиях пандемии, то порядка 90% объектов общественного питания вынуждены соблюдать введенные губернатором ограничительные меры. Персонал распущен по домам, впереди – неясные перспективы. Один из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олег Ананьев рассказал, что для авторских ресторанов доставка нерентабельна и бессмысленна, поэтому им проще полностью приостановить деятельность, тогда как доставка роллов и пиццы, в случае, если заведение на этом специализировалось, более чем актуальна.



«Я думаю, они не пострадали, может даже оборот увеличился», – отметил Олег Ананьев.



Сам он сейчас вынужден развозить оставшиеся запасы продуктов со своих ресторанов по знакомым и друзьям, чтобы они не испортились. За аренду помещений он не платит – «потому что не с чего, на счетах ноль», также как и за коммуналку.



«Разговоры по аренде ведутся, мне готовы идти навстречу, тут есть перспектива, а по коммуналке у нас 400 тысяч рублей с февраля еще долг висит, потому что тарифы бешеные. Даже когда ограничительные меры снимут, залы будут пустые, у людей денег нет», – заявил Олег Ананьев.



По его прогнозам, после снятия ограничительных мер потребуется не менее трех месяцев для частичного восстановления отрасли, а если экономический спад продолжится, то это грозит для нее полным крахом. В этом случае он сам будет вынужден уволить около 30 человек, а свои объекты закрывать ли перепрофилировать.



Меры поддержки гостиниц, ресторанов и торгово-развлекательных центров обсуждались на заседании рабочей группы гордумы Екатеринбурга, которая была создана по инициативе депутата, председателя комиссии по экономическому развитию Григория Вихарева. Из-за пандемии COVID-19 этим бизнесам пришлось закрыться раньше всех, при этом в перечне поддерживаемых субъектов предпринимательства они не оказались, подчеркнул народный избранник.



Он выразил мнение, что если сейчас не снизить налоговую нагрузку, то бюджет потеряет не так много. В противном же случае есть риск потерять налогоплательщика в принципе: «Лучше потерять налогоплательщика раз в год, чем навсегда. Если бизнесу не оказать поддержку, то у меня нет сомнений, что он отсюда уйдет в другой субъект».



На заседании также прозвучала мысль, что если сейчас не оказать местному бизнесу поддержку, то в будущем приедут и всё скупят москвичи за бесценок, и налогов от него город никогда больше не получит – они уйдут в столицу или куда-нибудь на Каймановы острова.



Депутат Роман Ступников не поддержал настроения коллег: «Мы ведем себя как дети, которые к папе обращаются – папа купи, папа купи, не считая нужным считаться, а есть ли у папы деньги», – имея ввиду под папой администрацию города.



Несмотря на некоторые противоречия, на первом заседании рабочей группы всё же был выработан ряд конкретных мер. Так, депутаты предложили снизить земельный налог с 1,5% от кадастровой стоимости до 0,1% (на 2020 год), снизить единый налог на вмененный доход с 15% до 7,5%, снизить ставку по налогу на имущество для ИП с 2 до 0,5% и предоставить отсрочки по авансовым платежам за землю.



По словам Григория Вихарева, аналогичные меры поддержки требуются также фитнес-центрам.



Обращение к главе Екатеринбурга, содержащее предложение по мерам поддержки бизнеса, будет рассмотрено на заседании Екатеринбургской городской Думы 28 апреля. В случае, если его поддержат депутаты, оно будет направлено в адрес главы города Александра Высокинского, который и должен инициировать внесение поправок и вынести их на думу. Весь вопрос в том, инициирует ли и в каком объеме?

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»