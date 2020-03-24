Банк с государственным участием тормозит развитие импортозамещения на Урале



Обрабатывающий центр Waldrich Coburg.



Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин поздравил коллектив КЗПВ с завершением очередного этапа модернизации.



После торжественной церемонии гости смогли ознакомиться с презентацией проекта развития производства.



Генеральный директор КЗПВ Александр Копьев.



Термопечь производства компании Bosio.

Довольно часто можно услышать экспертные мнения, что мировой экономический кризис – время не только вызовов, но и новых возможностей. Серьезнейшие изменения в экономике на мировом и национальном уровне дают шанс освоить нишу, которая ранее была недоступна. Для России этот вопрос особенно актуален в контексте внешнего санкционного давления. Чтобы защитить отечественную промышленность от возможного прекращения поставок необходимого оборудования, высшее руководство страны еще в 2014 году взяло курс на замещение импорта, который поддержали и региональные власти.Под действие санкций попали и многие российские банки, особенно те, чьим акционером является государство. Поддержка, которую федеральное правительство оказывает кредитным организациям, нередко подвергается критике. В принципе, логика в действия российских властей есть: государство спасает от разорения банки, которые получают возможности кредитовать реальный сектор экономики. Увы, на практике, такая схема работает далеко не всегда, что видно на примере взаимоотношений ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» (КЗПВ) и ПАО «ВТБ».Призыв государства развивать импортозамещение услышали и уральские промышленники. В их числе – старейшее из ныне действующих предприятий Кушвинский завод прокатных валков, основанный в 1735 году. В разгар «санкционной войны» руководство КЗПВ взялось за модернизацию вальцемеханического цеха-2. За четыре года здесь появилась новая производственная линия с новейшим оборудованием. Это и печь термической обработки Bosio, и шлифовальный станок Waldrich Siegen. Оборудование прошло глубокую модернизацию и доработку под требования завода.Последним на данный момент крупным событием на предприятии стал ввод в эксплуатацию обрабатывающего центра Waldrich Coburg, состоявшийся 18 марта 2020 года. Подобного оборудования нет ни на одном другом уральском заводе, да и в остальном мире таких центров насчитывается всего два. Благодаря его появлению КЗПВ начинает производство прокатных валков массой свыше 30 тонн, а в перспективе – и массой свыше 50 тонн.Освоение нового производства – это пример именно того импортозамещения, к которому стремится высшее руководство России. Ни в советское время, ни в новейшей истории особо тяжелые валки в нашей стране не производились. Между тем, они нужны для оснащения прокатных станов 5000, обрабатывающих металл для судостроения и производства сварных труб большого диаметра. В России подобные прокатные станы работают на таких металлургических гигантах как «Северсталь» (завод в Колпино), Магнитогорский металлургический комбинат и Выксунский металлургический завод. Сейчас предприятия приобретают валки для этих станов в Германии и Японии. В условиях санкций организация подобного производства в России – вопрос экономической безопасности. Кроме того, в случае успешной реализации проекта КЗПВ сможет продавать особо крупные валки на мировом рынке (предприятие рассчитывает, что половина производимой продукции пойдет за границу), что увеличит экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность всего уральского региона.Об этом в ходе торжественной церемонии запуска обрабатывающего центра говорил и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.«Я рад и горд от имени губернатора Евгения Куйвашева поздравить вас с очередным этапом модернизации предприятия, являющегося флагманом мирового уровня, – сказал Сергей Валентинович. – Вы делаете то, что достойно уважения, поскольку только вы можете выпускать продукцию, которая пользуется спросом во всем мире».Стоит отметить, что в случае с КЗПВ, государство не на словах, а на деле продемонстрировало готовность содействовать развитию импортозамещающего производства. Значительным подспорьем стало субсидирование транспортных расходов по линии Российского экспортного центра. Заводу компенсируется до 80 % затрат по доставке продукции до заграничных клиентов, что позволяет не только расширить географию поставок, но и сэкономить значительный объем средств.Важный финансовый инструмент поддержки – льготные займы. Общий объем инвестиций в создание обрабатывающего центра Waldrich Coburg составил 217 млн рублей, из которых 61 млн рублей – кредит по льготной ставке от федерального Фонда развития промышленности. Еще 26 млн рублей под минимальный процент предоставил Фонд технологического развития промышленности Свердловской области, созданный по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.«Мы и дальше готовы помогать развивать производственные участки вашего предприятия – заявил в ходе торжественной церемонии открытия обрабатывающего центра генеральный директор регионального фонда Александр Эбергард. – Ваши показатели растут. А с учетом того, что доля экспорта у вас достаточно высокая, уверен, что эти показатели будут еще выше, что в целом благотворно будет влиять на социально-экономическое положение нашего региона и страны в целом».Всего за последние годы в создание нового производства было инвестировано 555 млн рублей. Какой бы ни была существенной поддержка государства, обойтись без коммерческих займов невозможно. Предприятие работает со многими крупными российскими банками. До недавнего времени одним из основных партнеров был и ПАО ВТБ, но в последнее время кредитная организация, более половины акций которой принадлежит и контролируется государством, заняла недружелюбную позицию.В 2017 году КЗПВ заключил с ВТБ кредитные соглашения на сумму около 500 млн рублей. Эти средства брались, в том числе, под новое газогенераторное оборудование, благодаря которому предприятие смогло начать реализацию проекта энергетической независимости. Когда завод брал кредиты, ключевая ставка находилась на уровне 9 %.Через два года она снизилась до 7 %, в то время как процентная ставка по кредитам составляла от 9,5 % до 11 %. Банк в снижении ставок отказал.Кроме того, в течение 2019 года представители КЗПВ постоянно сталкивались с проблемами при взаимодействии с банком. Местный филиал отказывался принимать какие-либо решения, перенаправляя все вопросы в головной офис. Это существенно тормозило переговорный процесс, а соответственно и работу завода. КЗПВ был вынужден обращаться за необходимыми консультациями в другие банки, в результате получил кредитные предложения на более выгодных условиях, чем у ВТБ. В связи с этим завод решил расторгнуть договор с данным банком. Но кредитная организация выставила жесткие условия в виде выплаты комиссии в 26 млн рублей.«Пойти на такие условия мы не можем, – отметил в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» генеральный директор КЗПВ Александр Копьев. – Если мы выплатим эту комиссию, то потеряем разницу в затратах на обслуживание кредита. Более того, ВТБ хочет от нас в качестве комиссии сумму, которая превышает наш ежемесячный фонд оплаты труда».В то же время, если КЗПВ продолжит выплачивать банку проценты, предприятие в ближайшие два года не сможет повышать зарплату сотрудникам. Да и реализация проекта по развитию производства особо тяжелых валков будет затруднена.Чтобы освоить выпуск продукции с массой до 75 тонн, необходимы инвестиции в размере 400 млн рублей. Эти деньги нужны для приобретения второй печи, ковша и кранов с высокой грузоподъемностью, создания системы ультразвукового контроля и решение ряда других актуальных вопросов. Предприятие планирует вновь обратиться за помощью к государству. Но, чтобы, к примеру, получить субсидируемый кредит по Корпоративной программе повышения конкурентоспособности Минпромторга, необходимо снизить уровень долговой нагрузки.Примечательно, что КЗПВ до сих пор не может получить от ВТБ обоснование размера комиссии.«В кредитном договоре указано, что условия досрочного погашения регулируются дополнительным соглашением, – поясняет Александр Копьев. – Когда мы предложили свою версию дополнительного соглашения, банк отказался ее даже рассматривать, в ультимативном виде заявив, что подписываться может только соглашение в их редакции. В своем проекте дополнительного соглашения банк просто указал фиксированную сумму комиссии, без каких-либо обоснований. Более того, когда мы вновь предложили банку досрочно вернуть займы, нам выставили комиссию уже в 27 млн рублей, несмотря на то, что за это время сумма задолженности снизилась. А теперь они и вовсе отвечают отказом».Сейчас за развитием ситуации пристально следят в Минпромнауки Свердловской области. Параллельно предприятие пытается защитить свою точку зрения в суде.«Поскольку в процессе общения с банком мы уперлись в глухую стену, то решили обратиться в суд, – отмечает Александр Копьев. – Мы надеемся восстановить социальную справедливость, а для начала рассчитываем хотя бы получить со стороны ВТБ обоснование комиссии».ПАО ВТБ не просто банк с государственным участием. Данная кредитная организация в условиях международных санкций получает значительную финансовую поддержку от государства. Видимо, именно эта поддержка позволяет банку чувствовать «уверенность в завтрашнем дне». В сети неоднократно появлялись видео с закрытых вечеринок, на которых высшие должностные лица ВТБ участвуют в капустниках, высмеивающих иностранные санкции. Безусловно, защищенность банка важна и для акционеров, в том числе государства, и для клиентов. Но та позиция, которую банк занял по отношению к уральскому предприятию, вызывает вопрос: банк существует для страны или страна для банка? Ведь речь идет о финансовой помощи за счет налогоплательщиков, к которым относятся и предприятия, которые не могут добиться от кредитной организации справедливых условий сделки.