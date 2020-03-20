Коммерсанты Екатеринбурга замерли в ожидании возвращения авторитетного бизнесмена

22:03 | 20.03.2020

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, кто заменит главного полицейского кадровика Свердловской области, зачем в УМВД по Екатеринбургу приезжала скорая помощь и чьего возвращения опасаются уральские бизнесмены.



В полицейском главке определились с кандидатурой главного кадровика



На место начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области Владимира Тиряева в региональном главке уже подобрана кандидатура. По слухам, на повышение пойдет человек из команды начальника ГУ МВД Александр Мешкова, прибывший из Твери полковник Павел Бондарь, который неделей ранее был назначен заместителем начальника отдела по работе с личным составом. УМВД России по Екатеринбургу.



Банду сутенеров в Екатеринбурге выявили борцы с экстремизмом



Операцию по задержанию «банды» сутенеров в Екатеринбурге, как выяснилось, проводили оперативники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области. При этом информацию заведомо раздули – по факту никакую банду не задерживали, и необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению непосредственных организаторов проституции продолжаются. Известно, что полицейские задержали одного из водителей, который развозил девушек по саунам, а также опросили нескольких «ночных бабочек».



Полковника из Екатеринбурга увезли на скорой помощи прямо с рабочего совещания



На прошлой неделе в УМВД России по Екатеринбургу на улице Фрунзе приезжала скорая помощь. Выяснилось, что стало плохо начальнику отдела полиции №5 Максиму Варлакову, который приезжал в УВД для участия в рабочем совещании. Перед совещанием у него резко поднялось давление, потребовалась медицинская помощь. Прибывшие на место врачи оказали медицинскую помощь полковнику и отпустили домой. Теперь ему будет проблематично пройти военно-врачебную комиссию.



За место в свердловском Заксобрании по Белоярскому округу поборется лесоруб



Предвыборная кампания в Законодательное собрание по Белоярскому округу в 2021 году ожидается одной из самых скандальных и затратных. Действующие депутаты, представляющие Белоярку в ЗССО Вячеслав Вегнер и Илья Гаффнер, уже заявили, что будут бороться за переизбрание. Конкуренцию им намерен составить местный бизнесмен Михаил Каримов – владелец одной из крупнейших в муниципалитете лесозаготовительной компании «Желдорпуть», активно сотрудничающей с «РЖД». Кроме этого, по слухам, попробовать свои шансы готов депутат райдумы Евгений Казаков – директор ООО «Белоярскнефтепродукт» и владелец небольшой АЗС.



Банду «четырехсотых» выбили с рынка нелегальных услуг



В криминальных кругах Екатеринбурга обсуждают передел в сфере контроля над правом несанкционированного подключения электроэнергии к уличным торговым объектам. Ранее подавляющее влияние на рынке имели члены так называемой банды «четырехсотых», но после того, как они занялись откровенным криминалом, их несколько оттеснили от прибыльного бизнеса. При этом обороты набирает некий Вячеслав Малевский. По слухам, у него налажен определенный контакт с начальником отдела по предотвращению потерь Управления экономической безопасности АО «ЕЭСК» Кириллом Тюлькиным, но какого характера эти отношения, достоверно неизвестно.



В Екатеринбург вернулся авторитетный бизнесмен



Екатеринбург наводнили сплетни о якобы освобождении из колонии авторитетного бизнесмена Валерия Поварова, приговоренного в 2016 году к 11 годам лишения свободы. Если верить слухам, то Поварова освободили по состоянию здоровья. Эта информация не дает покоя ряду коммерсантов средней руки, которые остались должны Поварову круглую сумму, да и зная его способности по «отжиму» собственности, другим тоже не стоит расслабляться. Как и самому Поварову с его неоднозначной репутацией.



ЖСК «Западный-1» снова в повестке дня у силовиков



Силовики продолжают изучать финансовую сторону деятельности ЖСК «Западный-1». По слухам, в настоящее время правоохранительные органы уже проводят доследственную проверку по факту убытков в размере 52 миллиона рублей – денег, внесенных пайщиками, которые попросту исчезли из кассы жилищно-строительного кооператива. Формально данные действия подпадают под ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), но хватит ли у оперуполномоченных и следователя профессионализма доказать умысел «топ-менеджера» ЖСК, чтобы возбудить уголовное дело, это уже другой вопрос.



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