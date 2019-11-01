Жителям Алапаевска грозит «ледниковый период»

17:45 | 13.11.2019

Главе Алапаевска Сайгиду Билалову опять придется объяснять областным властям, почему ситуацию накалили до предела. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Городские власти оставили без средств владельцев котельной

Отопительный сезон в Алапаевске снова под угрозой из-за позиции муниципального предприятия «Энерготепло». Постановлением от 4 сентября этого года глава города Сайгид Билалов присвоил статус единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия котельной, расположенной на промплощадке металлургического завода (ул.Коробкина, 14) МП МО Город Алапаевск «Энерготепло», которое не торопится рассчитываться с непосредственным владельцем теплокомплекса, обеспечивающего население отоплением.



Присвоение статуса дало муниципальному предприятию массу возможностей. Одна из ключевых – именно «Энерготепло» взимает денежные средства с потребителей – с населения (а это половина города – 20 тысяч человек) и юридических лиц. При этом непосредственно выработку тепловой энергии обеспечивает ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс», в распоряжении которого находится имущество котельной.



Как рассказали корреспонденту veved.ru в ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс», денежные средства до компании не доходят, хотя именно она несет львиную долю расходов, в том числе, за поставку ресурсов – газа и электроэнергии. В случае неоплаты задолженности поставщики могут приостановить подачу газа и электроэнергии либо ограничить подачу организации-потребителю, к сетям которого подключены абоненты. Это грозит остановкой деятельности котельной, и, соответственно, разморозкой отопительной системы города, включая жилые дома и социальные объекты.



Напомним, что страсти вокруг котельной, расположенной на территории Алапаевского металлургического завода кипели все минувшее лето, пока в ситуацию не вмешались прокуратура и Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Власти города всячески препятствовали запуску котельной, что даже вылилось в представление от прокуратуры, представители которой неоднократно в ходе совещаний пытались призвать главу Алапаевска Сайгида Билалова к попытке прийти к мирному разрешению спора.



У господина Билалова была возможность урегулировать ситуацию, но он лишь обострил её, когда подписал постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации МП «Энерготепло», хотя свою заявку, еще с мая 2019 года подавало и ООО «Алапаевский теплоэнергетический комплекс». Однако администрация города четыре раза отказывала ООО «АТЭК» в присвоении статуса (в трех случаях – без рассмотрения документов), по мнению руководства компании – незаконно и необоснованно.



Между тем, есть сомнения относительно правомерности присвоения МП «Энерготепло» статуса ЕТО. Во-первых, источником тепловой энергии муниципальное предприятие не владеет, «Энерготепло» принадлежит лишь право хозяйственного ведения теплосетями, тогда как в распоряжении ООО «АТЭК» находятся котлы и иное оборудование (непосредственно здание котельной, дымовые трубы, цех химводоподготовки, тепловая трасса протяженностью более 5 километров, электросети). Более того, АТЭК предлагала более выгодный тариф.



Не учел Сайгид Билалов и другой, не менее важный момент: МП «Энерготепло» ненадлежаще исполняло обязательства по оплате за тепловую энергию в отопительном сезоне 2018-2019, что подтверждается решением Арбитражного суда Свердловской области А60-5229/2019 о взыскании 9 миллионов 254 тысяч рублей. Согласно федеральному законодательству, организация может утратить статус ЕТО в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате тепловой энергии, в случае если этот факт подтвержден вступившим в силу решением суда (28 октября 17-ый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции).

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»