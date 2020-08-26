Пермь: новости дня
14:33 | 27.08.2020
Готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 85%
Как отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, всего в регионе предстоит подготовить к зиме почти 23,5 тыс. многоквартирных домов, порядка 5 тыс. объектов социальной инфраструктуры, а также более 1,4 тыс. котельных и порядка 67 тыс. км коммунальных сетей. Сейчас готовность Пермского края к отопительному сезону составляет 85%.
По словам главы региона, на подготовку к зиме повлияли, в том числе, факторы, связанные с пандемией коронавируса. Так, по решению федерального правительства бизнесу до конца года не начисляются пени за неоплату коммунальных услуг. В связи с этим снизилась платежная дисциплина. «Для того чтобы коммунальные службы могли подготовиться к отопительному сезону, было принято решение по авансовой оплате коммунальных услуг бюджетными организациями. Сейчас они оплачивают услуги ЖКХ на 2 месяца вперед, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – В том году стартовала программа по обновлению системы теплоснабжения. Наша задача навести порядок, чтобы жители во всех территориях Пермского края получали качественные услуги».
По данным министерства ЖКХ, на сегодня в большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком. Например, готовы 4684 объекта социальной сферы (96% от общего числа) и 18 651 многоквартирный дом (80%). По ряду показателей наблюдается опережение графика. Например, готово 75% котельных (1090 ед.), а также 40 тыс. км электросетей (76%).
По словам и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артема Балахнина, те муниципалитеты, где возникли проблемы по объектам теплоснабжения, находятся на особом контроле. На сегодня таких два – Александровский район и Нытва. «В настоящий момент все решения по их подготовке к зиме есть. Так, Александровску одобрено выделение бюджетного кредита в 8 млн руб. для подготовки котельных. В Нытве до момента запуска правобережной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Киров» будет запущена старая котельная ОАО «Нытва», – подчеркнул Артем Балахнин.
В ходе заседания обсудили и реализацию комплексной программы по модернизации системы теплоснабжения. Данная программа начала действовать в прошлом году, ее осуществление позволит значительно повысить качество коммунальных услуг. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 2 млрд руб.
Глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин рассказал, что в рамках этой программы в прошлом году была модернизирована система отопления в п. Широковском. Поддержка края составила 27 млн руб. Благодаря этому 12 многоквартирных домов (183 квартиры) были переведены на индивидуальное газовое отопление. В этом году в Широковском продолжаются работы по установке пяти модульных котельных для объектов социальной направленности и многоквартирных домов.
«Такой переход на индивидуальные источники тепла существенно повысит качество предоставляемых услуг. При этом в 4 раза снизились затраты жителей на коммунальные услуги», – отметил Николай Лазейкин.
По информации главы Чусовского городского округа, в старой части города выполнено техническое перевооружение котельной № 6. Работы шли по краевой программе модернизации систем теплоснабжения в муниципалитетах, благодаря которой в Чусовом полностью обновятся некоторые старые и появятся несколько новых источников генерации тепла. Так, на котельной было установлено автоматическое регулирование температуры ГВС и теплоносителя, а также создана система диспетчеризации и контроля работы котельной.
По итогам заседания Дмитрий Махонин дал поручение министерству ЖКХ и благоустройства взять на контроль территории, которые находятся в зоне риска, и оказывать им всю необходимую помощь.
На подготовку к отопительному сезону направлено более 1,7 млрд руб. из всех источников. Основные средства (более 1 млрд руб., или 67%) – собственные средства предприятий коммунальной сферы из тарифных источников. При этом из местных бюджетов выделено 368 млн руб., из краевого бюджета – 181 млн руб.
Отметим, что отопительный сезон обычно стартует в середине сентября. Каждая территория самостоятельно определяет дату запуска системы, При этом среднесуточная температура воздуха должна не превышать +8 градусов в течение 5 дней подряд. В первую очередь тепло начнут подавать в социально значимые объекты: школы, больницы, детские сады.
© «Вечерние ведомости»
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