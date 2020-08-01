COVID-19 выявлен у жителей 15 территорий Пермского края

17:18 | 26.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (32). 4 новых случая выявлено в Березниках, еще по 3 заразившихся вирусом обнаружены в Октябрьском, Чайковском и Кишертском муниципальном округе. Еще по два случая заражения COVID-19 выявлено в Добрянке и Чернушке, по одному – в Большесосновском районе, Губахе, Куединском округе, Лысьве, Очере, Уинском и Чердыни.



Всего в Пермском крае выявлено 7580 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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