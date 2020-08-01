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17:36 | 25.08.2020

На «часе депутата» представили доклад о готовности образовательных учреждений Перми к новому учебному году

Заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева рассказала, что 1 сентября откроют двери 258 образовательных учреждений. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования примут более 66 тысяч дошколят и 127 тысяч школьников, из них 15 тысяч первоклассников.

С июля районные межведомственные комиссии, в состав которых входят специалисты городского департамента образования, МЧС и МВД России, представители Росгвардии и Федеральной службы безопасности, а также депутаты Пермской городской Думы начали проводить приёмку образовательных учреждений. Особое внимание в связи с пандемией уделялось безопасности учеников, в частности, наличию пешеходного перехода, необходимых знаков дорожного движения, рабочих светофоров, технической оснащенности поста охраны термометрами для измерения температуры и санитайзерами, оборудованию для очистки воздуха. По этим параметрам учебные заведения получили положительную оценку. По словам Людмилы Гаджиевой, обучение будет проходить в соответствии с рекомендациями Главного санитарного врача РФ: за каждым классом закреплен отдельный кабинет, кроме классов химии, физики и биологии, группы в детских садах также будут изолированы друг от друга. На контроле организация питания учащихся. Массовые мероприятия проводиться не будут, за исключением линеек 1 сентября. По рекомендациям Роспотребнадзора торжественные линейки для 1-х и выпускных классов на улице, для остальных – в рамках классных часов. Информация будет представлена на официальных сайтах учреждений.

Процедура приемки в учреждениях проводилась с учетом сложившейся ситуации: усовершенствован прием в 1 и 5 классы, разработаны единые правила приема, создан Единый приемный реестр и сформирована единая база данных. Кроме того, родители теперь могут подавать документы в электронном виде, количество обращений граждан сократилось на 25%.

К новому учебному году подготовились и учреждения культуры и спорта. 27 спортивных учреждений готовы к работе с соблюдением требований, 12 из 16 учреждений дополнительного образования полностью прошли проверку, еще в четырех завершат работы к 31 августа. В соответствии с графиком начался набор в кружки и секции.

Людмила Гаджиева также отметила, что выпускники показали высокие результаты на сдаче Единого государственного экзамена, более 11 тысяч ребят приняли участие в профориентированных курсах федерального уровня.

Приоритетными направлениями остаются профессиональное определение школьников, цифровизация образования, обновление технических возможностей учреждений, повышение квалификации педагогов и создание современной образовательной среды.

Депутат Илья Лисняк поинтересовался, как обстоят дела со школой в ЖК «Арсенал». Людмила Гаджиева сообщила, что в настоящее время школа проходит процедуру лицензирования. Для детей, получивших место в этом учебном заведении, первая четверть пройдет в стенах школы №134, их уже ждут, подготовлены кабинеты. После того как школа в ЖК «Арсенал» получит лицензию, ребята смогут продолжить обучение там.

Депутат Владимир Молоковских хотел узнать, на каком этапе реконструкция стадиона «Гайва». Докладчик рассказала, что закончены работы по ремонту трибун и обустройству беговых дорожек, 3 млн рублей выделено на покупку спортивного инвентаря и тренажеров, конкурсы уже объявлены и до конца сентября должны завершиться. Решается вопрос строительства бассейна недалеко от стадиона.

Депутат Ирина Горбунова обратила внимание на необходимость решения системной проблемы – закупки новых учебников – и поинтересовалась, можно ли повлиять на поставки. Людмила Гаджиева пояснила, что централизованная поставка учебников от края в этом году значительно увеличилась, но есть возможность поработать по изменению норматива.

Депутат Вероника Куликова напомнила о распоряжении Правительства РФ о переводе учащихся до 2025 года на обучение в одну смену и поинтересовалась, какова ситуация в пермских школах. Людмила Гаджиева подчеркнула, что, скорее всего, к 2025 году мы не достигнем предлагаемых Правительством показателей: «У нас растет количество детей, а количество зданий школ и детских садов – нет. Кроме того, вопрос еще и в организации процесса в учреждениях дополнительного образования. Учреждения культуры и спорта работают и в первую, и во вторую смену». Еще Веронику Куликову волновал вопрос по плану действий в случае возврата к дистанционному обучению. «Мы проработали план действий и программу адресной помощи родителям, чтобы все дети получали равные возможности для обучения. Ситуация с пандемией показала, что мы не готовы и есть к чему стремиться. И это не только компьютеры, но и работа педагогов. Прорабатываем механизмы для решения этих задач», – ответила Людмила Гаджиева.

Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отметил, что в учреждениях образования не хватает медицинского персонала: «В этом году подготовка была специфическая, пандемия не закончилась, и нам необходимо обеспечить безопасность детей. Было принято решение разделить потоки, чтобы не было толпы на входе, приобрести средства защиты, антисептики и бактерицидные маски. Вирус коварный, может протекать по-разному, и только специалист может определить, что делать с заболевшим, поэтому сами школы и детские сады обращаются с просьбами выделить медицинских работников. Тем более что в учреждениях есть оборудованные медкабинеты со всем необходимым».

Депутат Надежда Агишева предлагает пересмотреть политику отбора учащихся в 1 классы по прикреплению и организации питания, а также озаботиться безопасностью педагогического состава.

Депутат Ирина Горбунова считает, что дистанционное обучение должно быть регламентировано документально на уровне департамента.

© «Вечерние ведомости»

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