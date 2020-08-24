Свое участие в Пермском марафоне подтвердили известные легкоатлеты

12:25 | 25.08.2020

24 августа глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание организационного комитета по подготовке к проведению Пермского марафона. Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин доложил о ходе подготовки.



Так, было отмечено, что свое участие в марафоне подтвердили известные атлеты страны. Среди них – победительница Пермского марафона прошлого года Татьяна Архипова из Чувашии. На тот момент она показала лучший результат сезона в России на марафонской дистанции среди женщин. Также среди участников – победительница Пермского марафона 2018 года Алина Прокопьева из Чувашии и Луиза Дмитриева из Гатчины (Московская область). Луиза Дмитриева является победителем Московского полумарафона 2017 года, серебряным призером Московского марафона 2018 года, Московского марафона 2019 года, Московского полумарафона 2018 года, полумарафона в Сочи 2018 года.



Среди профессиональных спортсменов-мужчин Пермский марафон пробегут победитель Пермского марафона 2018 года Юрий Чечун из Тольятти, бронзовый призер Пермского марафона 2017 года Алексей Трошкин из Саранска, победитель марафона «Белые ночи» 2018 года Олег Григорьев из Саратова, серебряный призер Пермского марафона прошлого года Александр Павленин из Санкт-Петербурга. Также марафон готовится пробежать пермяк Андрей Смирнов. Он является победителем Пермского зимнего полумарафона этого года, Пермского зимнего полумарафона 2019 года, ЗаБег.рф в Перми 2019 года, также он является бронзовым призером Московского марафона 2017 года и марафона «Белые Ночи» 2017 года. Дебютирует в марафоне призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам и бегу Константин Игнатьев из Приморского края.



Напомним, Пермский марафон пройдет в этом году в запланированные даты – 5 и 6 сентября. При этом будут соблюдаться противоэпидемические меры. Так, на входе в стартово-финишный городок будет проводиться термометрия участников, установят дезинфекторы, вход будет возможен только в средствах индивидуальной защиты. Каждый спортсмен будет обеспечен маской, которая войдет в стартовый пакет. Кроме того, будет проведено тестирование персонала и волонтеров на коронавирус, термометрия, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, регулярная дезинфекция контактных поверхностей. Воду в стаканчиках заменят на бутилированную.



5 сентября состоится детский забег на 1 км, на городской эспланаде будет работать зона ЭКСПО, сцена, в течение дня будут проходить финальные соревнования по стритбаскету, состоится турнир по силе удара.



6 сентября состоится открытие Пермского марафона и сами забеги, которые будут распределены по времени.



Прежними останутся трасса, ведущие марафона и призовой фонд – 2,8 млн рублей, который является одним из крупнейших в стране. Однако денежные выплаты победителям и призерам марафонской и полумарафонской дистанций теперь будут зависеть от времени их преодоления.



Отметим, что на текущий момент регистрацию на марафон прошли порядка 5 тыс. человек. Зарегистрироваться на одну из предложенных дистанций можно здесь: https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020.



Также в ходе заседания были рассмотрены вопросы безопасности проведения марафона, организации дорожного движения и работы общественного транспорта. Глава города поручил тщательно продумать организацию работы общественного транспорта с учетом наиболее популярных направлений поездок среди горожан и подчеркнул, что главное – обеспечить должным образом безопасность спортивного события.



– Успехов, организованной и слаженной работы, – заключил Дмитрий Самойлов.

© «Вечерние ведомости»