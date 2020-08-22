В Соликамске при поддержке «Уралкалия» открылся автокинотеатр

17:19 | 23.08.2020

На протяжении одиннадцати вечеров на экране размером 9 на 6 метров будет показано 15 отечественных и зарубежных фильмов. По выходным планируется трансляция двух сеансов, в будние дни — по одному.

Установка автокинотеатра на главной, Воскресенской площади города — это подарок всем жителям Соликамска от калийщиков в канун празднования Дня шахтёра и Дня города. Просмотр фильмов бесплатный при условии предварительной регистрации. Пространство перед экраном рассчитано на размещение 100 автомобилей, установленных на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В одной машине с учетом текущих санитарно-эпидемиологических ограничений смогут находиться не более 2 человек, за исключением членов одной семьи. Звуковое сопровождение трансляции видеоконтента настраивается при помощи автомагнитол в автомобилях.

Алексей Федотов, глава Соликамского городского округа, отметил:

- Киносеансы в таком формате уже проходили в разных городах России. В Соликамске автокинотеатр открывается впервые, что особенно важно в сегодняшних условиях противоэпидемиологических ограничений. В Соликамске День города проходит в канун Дня шахтера. Именно здесь зародилась калийная промышленность. Я поздравляю представителей этой профессии с праздником и благодарю компанию «Уралкалий» за поддержку различных социальных, культурных, спортивных инициатив, направленных на благо жителей нашего города.

Андрей Жуков, начальник рудника СКРУ-3 ПАО «Уралкалий»:

- «Уралкалий» традиционно помогает Соликамску в реализации важных городских проектов. В этом году ко Дню города и Дню шахтёра «Уралкалий» сделал особенный подарок жителям. Это совершенно новый вид активности для горожан, который, к тому же позволяет соблюсти все актуальные ограничения. Уверен, что автокинотеатр станет местом притяжения жителей Соликамска и гостей города.

© «Вечерние ведомости»