В Прикамье дополнительно развернуто 120 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19

16:25 | 23.06.2020

В Пермском крае подготовлено 2647 койко-мест, из них более 500 с аппаратами ИВЛ и 1414 с кислородом.



С 22 июня еще 120 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19 дополнительно развернуто в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.



«К 28 апреля, исходя из рекомендаций Минздрава РФ, мы развернули 1827 коек. Также подготовлен резерв – более 700 коек. На текущий момент готово 2647 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», – пояснила министр здравоохранения Оксана Мелехова.



На 23 июня в перепрофилированных медучреждениях Прикамья занято 1877 коек, из них 51 с аппаратами (31 пациент c коронавирусом, 20 с пневмонией). Лечение проходят 854 пациента с подтвержденным COVID-19, 262 – с подозрением на него и 761 – с пневмонией.



Напомним, на прошлой неделе было развернуто 45 резервных коек в Соликамске.



Ранее на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом врио губернатора Дмитрий Махонин отмечал важность введения дополнительных койко-мест в медучреждениях. «Они должны быть обеспечены необходимым оборудованием и расходными материалами. Мы делаем это не для галочки, не для отчетности, а для того, чтобы обеспечить скорейшее выздоровление наших земляков. Также хочу обратиться к жителям края с просьбой не снижать бдительность и при первых признаках ОРВИ обращаться за помощью к медикам», – подчеркивал Дмитрий Махонин.



В настоящее время из 2647 перепрофилированных коек – более 500 с подготовленными для оказания помощи пациентам аппаратами ИВЛ и 1414 – с кислородом.



Напомним, с учетом региональных особенностей, отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 21 медицинской организации, преимущественно в краевой столице (12 учреждений) и в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Александровске, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

© «Вечерние ведомости»