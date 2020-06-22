В Перми возобновляется очный прием заявлений в первый класс

13:32 | 23.06.2020

До 30 июня продлится процедура приема заявлений от родителей будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой территории, а также по льготе «брат/сестра».



Заявление в первый класс можно подать как лично в школе, так и в электронной форме на портале «Услуги и сервисы Пермского края» https://uslugi.permkrai.ru/.



В период самоизоляции зарегистрировано 1158 заявлений, поданных в электронной форме. 25 и 26 июня в школах города будет организован прием родителей будущих первоклассников для подтверждения документов, поданных онлайн. Прием будет организован по индивидуальному графику строго с соблюдением противоэпидемиологических требований. Приход родителей в школу с оригиналами документов является обязательной процедурой, но не влияет на очередность, зафиксированную в электронной форме.



Если у семьи отсутствует возможность подать заявление в электронной форме, сделать это можно очно в школе в рамках индивидуальной встречи. Для этого родителям необходимо позвонить в школу, чтобы записаться на личный прием. При посещении образовательных учреждений пермякам необходимо помнить о наличии средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.



Прием не по месту проживания стартует 1 июля. Поскольку этот день объявлен в стране нерабочим, заявления можно будет подать только в электронной форме. Со 2 июля прием родителей для очной подачи документов будет осуществляться также по индивидуальному графику, требуется предварительно позвонить в школу и записаться на встречу. Зачисление в первый класс производится с учетом льгот в порядке очередности подачи заявлений. Информация о наличии свободных мест для зачисления будет размещена на сайтах школ до 30 июня, с перечнем льгот и подтверждающих документов можно ознакомиться на Едином портале Пермского образования https://permedu.ru/ в разделе «Узнай всё о приёме в первый класс».



При приеме в первый класс конкурсный отбор недопустим, в школе могут отказать только по причине отсутствия мест. В этом случае для решения вопроса родителям необходимо обратиться в отдел образования по месту жительства. Получить дополнительную информацию можно, обратившись в департамент образования администрации Перми по телефонам 212-95-20, 212-70-50. Специалисты департамента образования принимают звонки ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

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