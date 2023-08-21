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От истории к историям. Чем для екатеринбуржцев запомнилась площадь Парижской коммуны
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По случаю 300-летия Екатеринбурга в рамках совместного проекта с МТС, Музеем истории Екатеринбурга и «Территорией Авангарда» «Вечерние ведомости» рассказывают о площади Парижской коммуны в Екатеринбурге — площади, из которой некогда планировали сделать главную площадь Урала.
В предыдущих материалах мы рассказали об истории формирования площади Парижской коммуны и её архитектуре, а также об истории первого небоскрёба СССР, который должен был появиться на этой площади.
На этот раз мы расскажем о том, с чем ассоциируется площадь у горожан – какие учреждения и события, происходившие на ней, им больше запомнились. Этими историями с «Вечерними ведомостями» поделились наши читатели. Поделиться ещё можете и вы – сбор материалов для аудиогида, который будет выпущен в этом году, продолжается.
— Не каждый даже знает такой топоним – площадь Парижской коммуны, — говорит журналист Александр Полозов. И с ним трудно не согласиться. Об этом мы писали и в предыдущем материале. Вероятно, одна из причин тому – что в привычном понимании площадь должна из себя представлять открытое пространство, а сейчас большая часть пощади Парижской коммуны засажена деревьями – что бульвар вдоль проспекта Ленина, что сквер между Оперным театром и гостиницей «Большой Урал».
— Если там вообще просматривается какая-то площадь, её логичнее было бы посвятить науке, потому что по её периметру НПО Автоматики, Уральский НИИ метрологии, Уралтест, – продолжает журналист.
Уралтест (Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний) и УНИИМ (Уральский научно-исследовательский институт метрологии), несмотря на смежные направления деятельности, являются двумя самостоятельными учреждениями, расположившимися в зданиях по адресам Красноармейская, 2а и Красноармейская, 4 соответственно – и, пожалуй, мы несправедливо обошли их вниманием в материале про историю площади. Теперь благодаря читателям этот пробел восполнен. История первого, к слову, началась от поверочной палатки, основанной в Екатеринбурге после визита в город Дмитрия Менделеева, а второе сейчас является филиалом Всероссийского НИИ метрологии, носящего имя великого русского учёного.
Сразу несколько екатеринбуржцев сказали, что площадь ассоциируется у них в первую очередь с театрами, поскольку их здесь целых два – Оперный и Театр кукол. Люди даже считают, что название Театральная для площади сейчас было бы более уместным. Напомним, на площади в 1930-е планировали разместить ещё один театр – Большой Синтетический, к реализации этого проекта так и не приступили. Кстати, «фишкой» аудио-путеводителя от МТС станет элемент дополненной реальности, воссоздающий утопический проект Большого Синтетического театра архитектора Моисея Гинзбурга.
Правозащитница и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Анастасия Девятьярова рассказала, что площадь Парижской коммуны ассоциируется у неё с абажурами Тимофея Ради и с книжным магазином в Доме печати. «Много часов в нем провела, люблю его очень» – делится воспоминаниями Девятьярова.
Книжный магазин в Доме печати действительно существует довольно долго, сменив уже несколько вывесок.
Ещё один читатель «Вечерних ведомостей», Сергей также вспоминает магазин в Доме печати, когда он носил название «100 тысяч книг». В середине 2000-х магазин был местом проведения значимого события в мире литературы – старейшего Международного фестиваля фантастики «Аэлита». В то время фестиваль переживал свои лучшие годы – рассказывает Сергей, – на него приезжали авторы, пишущие в жанрах фантастики, фэнтези и киберпанк со всего мира. Владимир Васильев, Василий Головачёв, Пэт Кэдиган, Сергей Лукьяненко, Геннадий Прашкевич, Мария Семёнова, Дмитрий Скирюк, Майкл Суэнвик – вот лишь неполный перечень известных писателей, приезжавших на фестиваль.
Сергей был постоянным участником «Аэлиты», у него сохранилось много фотографий с фестиваля. На одной из них, сделанной в 2004 году, запечатлена встреча с американским писателем-фантастом Майклом Суэнвиком, которая проходила в том самом магазине «100 тысяч книг». Партнёром фестиваля, к слову, была компания МТС, нынешний разработчик аудиогида по площади – её прежний логотип можно увидеть на фото с автограф-сессии 2004 года.
Помимо встреч с писателями, в рамках фестиваля «Аэлита» проводились фэнтези-шоу – здесь же, напротив магазина «100 000 книг».
Ещё одним местом проведения «Аэлиты» была гостиница «Большой Урал», расположенная здесь же, на площади Парижской коммуны. В ней не только проводились мероприятия, но и селились гости фестиваля.
А вот начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского театра оперы и балета Семён Чирков считает, что здание «Большого Урала» не относится к площади Парижской коммуны.
– Не нашёл подтверждений, что сквер за Оперным и гостиница «Большой Урал» относятся к площади Парижской коммуны. Как, впрочем, и опровержений. Знаю, что когда построили «Большой Урал», архитектор Сигизмунд Домбровский проектировал сквер для него (тогда считалось, что это сквер при гостинице, которая выходит на него парадным входам, а не при Оперном театре), и эта территория не обозначалась как площадь. Не видел упоминания в прессе о том, что сквер разбили на площади, как и упоминаний о том, что Театр оперы и балета делит площадь пополам, стоит в её центре, – говорит работавший в том числе с архивными документами Чирков.
К слову, за «Большим Уралом» в своё время в народе закрепилось название «Буш», а за соседним зданием Дома промышленности – «Пентагон». В первом случае – из-за названия, а во втором – из-за внешнего вида и объёма здания. Насколько широко эти народные топонимы ушли в массы, сказать сложно, но на краеведческом портале 1723.ру они оказались зафиксированы. Правда, употребляют их, скорее, те, чья молодость пришлась на 1990-е – 2000-е, с закрытием гостиницы топоним «Буш» можно услышать всё реже.
Зато всё чаще можно услышать новое наименование сквера за Оперным – «Заопер». Так его называют представители поколения Z («зумеры» - рождённые с 2001 года), поделились с редакцией студенты УрФУ, обучающиеся в корпусе бывшего УрГУ (Ленина, 51). «Заопер» сейчас для них – популярное место для назначения встреч. А ведь мог этот сквер получить вполне официальное имя свердловского рок-поэта Ильи Кормильцева – и это личная история директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой. Она несколько лет добивалась от руководства города выполнения обещаний присвоить фамилию поэта топониму в Екатеринбурге, но поныне такого топонима в городе нет. В связи с этим в сквере за Оперным, в бытность руководства городом Александром Высокинским, появились таблички с напоминанием. Гузель, к слову, и обучалась журналистике на Площади Парижской коммуны, в главном корпусе УрГУ на Ленина, 51.
Ещё одна история, связанная с бывшим УрГУ и его главным корпусом на Ленина (ныне Уральский гуманитарный институт, УГИ УрФУ) связана с проведением традиционных шествий радиофака УГТУ-УПИ в День Радио. Это сейчас два вуза объединены в один, а до 2011 года это были два непримиримых учреждения. И в былые годы 7 мая, когда студенты и выпускники УПИ шли от здания Радиофака к памятнику Попова, отряды охраны УрГУ СКИФ оцепляли здание на Ленина, 51, чтобы представители ненавистного вуза не могли пройти близко к зданию вуза-соперника. Так представляли их действия на телевидении в те времена.
Выпускник УрГУ Роман Исхаков опроверг эти мотивы действий.
– В колонне РТФ почти всегда оказывались нетрезвые дебоширы, которые бросали пивные бутылки в здание УрГУ, и Фениксы (студенческий отряд охраны правопорядка УПИ «Феникс» – прим. ред.) никак этому не препятствовали. Поэтому СООПр «СКИФ» и вставал по периметру универа, не более того. И не могу представить ситуацию, когда ГУК на Мира пришлось бы оцеплять от толпы филологов, химиков или математиков, – делится своим мнением Исхаков.
Ещё один горожанин, Олег Волковинский, поделился яркими воспоминаниями сразу о нескольких локациях на площади парижской коммуны, а саму площадь назвал любимым местом в городе.
– «Большой Урал». Ресторан был знаковый для города, там была кулинария, в которую весь центр за тестом ходил. НПО Автоматики, конечно. Полгорода там переработало, даже я числился. Институт метрологии по Красноармейской. Я его ночным вахтером в студенчестве охранял. Первая пицца в городе - Кафе «Театральное», конец 80-х. 3 рубля 50 копеек. УрГУ. Альма-матер.
Ну и ЦГ (Центральный Гастроном – прим. ред), конечно. Триллион лет там в разных очередях выстояно. От детских за мороженкой до суровых алкогольных с талонами. Люблю очень этот клочок города. Мой. Он даже круче Плотинки, – делится горожанин.
Напоминаем, что поделиться своими историями и старыми фотографиями для путеводителя по площади Парижской коммуны может каждый желающий на сайте или в соцсетях Музея истории Екатеринбурга, его подразделения Л52, на сайте «Территории авангарда», также можно направить их на почту im@veved.ru или в Telegram — @vevedru.
В предыдущих материалах мы рассказали об истории формирования площади Парижской коммуны и её архитектуре, а также об истории первого небоскрёба СССР, который должен был появиться на этой площади.
На этот раз мы расскажем о том, с чем ассоциируется площадь у горожан – какие учреждения и события, происходившие на ней, им больше запомнились. Этими историями с «Вечерними ведомостями» поделились наши читатели. Поделиться ещё можете и вы – сбор материалов для аудиогида, который будет выпущен в этом году, продолжается.
Площадь науки
— Не каждый даже знает такой топоним – площадь Парижской коммуны, — говорит журналист Александр Полозов. И с ним трудно не согласиться. Об этом мы писали и в предыдущем материале. Вероятно, одна из причин тому – что в привычном понимании площадь должна из себя представлять открытое пространство, а сейчас большая часть пощади Парижской коммуны засажена деревьями – что бульвар вдоль проспекта Ленина, что сквер между Оперным театром и гостиницей «Большой Урал».
— Если там вообще просматривается какая-то площадь, её логичнее было бы посвятить науке, потому что по её периметру НПО Автоматики, Уральский НИИ метрологии, Уралтест, – продолжает журналист.
Уралтест (Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний) и УНИИМ (Уральский научно-исследовательский институт метрологии), несмотря на смежные направления деятельности, являются двумя самостоятельными учреждениями, расположившимися в зданиях по адресам Красноармейская, 2а и Красноармейская, 4 соответственно – и, пожалуй, мы несправедливо обошли их вниманием в материале про историю площади. Теперь благодаря читателям этот пробел восполнен. История первого, к слову, началась от поверочной палатки, основанной в Екатеринбурге после визита в город Дмитрия Менделеева, а второе сейчас является филиалом Всероссийского НИИ метрологии, носящего имя великого русского учёного.
Дмитрий Менделеев. После его визита в Екатеринбург на будущей площади Парижской коммуны открылась Поверочная палатка - прародитель института Уралтест
Площадь театров
Сразу несколько екатеринбуржцев сказали, что площадь ассоциируется у них в первую очередь с театрами, поскольку их здесь целых два – Оперный и Театр кукол. Люди даже считают, что название Театральная для площади сейчас было бы более уместным. Напомним, на площади в 1930-е планировали разместить ещё один театр – Большой Синтетический, к реализации этого проекта так и не приступили. Кстати, «фишкой» аудио-путеводителя от МТС станет элемент дополненной реальности, воссоздающий утопический проект Большого Синтетического театра архитектора Моисея Гинзбурга.
Оперный театр ввиду так и не реализованного проекта Большого Синтетического театра остался главным театром на площади Парижской коммуны. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
100 000 историй
Правозащитница и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Анастасия Девятьярова рассказала, что площадь Парижской коммуны ассоциируется у неё с абажурами Тимофея Ради и с книжным магазином в Доме печати. «Много часов в нем провела, люблю его очень» – делится воспоминаниями Девятьярова.
Книжный магазин в Доме печати действительно существует довольно долго, сменив уже несколько вывесок.
Ещё один читатель «Вечерних ведомостей», Сергей также вспоминает магазин в Доме печати, когда он носил название «100 тысяч книг». В середине 2000-х магазин был местом проведения значимого события в мире литературы – старейшего Международного фестиваля фантастики «Аэлита». В то время фестиваль переживал свои лучшие годы – рассказывает Сергей, – на него приезжали авторы, пишущие в жанрах фантастики, фэнтези и киберпанк со всего мира. Владимир Васильев, Василий Головачёв, Пэт Кэдиган, Сергей Лукьяненко, Геннадий Прашкевич, Мария Семёнова, Дмитрий Скирюк, Майкл Суэнвик – вот лишь неполный перечень известных писателей, приезжавших на фестиваль.
Сергей был постоянным участником «Аэлиты», у него сохранилось много фотографий с фестиваля. На одной из них, сделанной в 2004 году, запечатлена встреча с американским писателем-фантастом Майклом Суэнвиком, которая проходила в том самом магазине «100 тысяч книг». Партнёром фестиваля, к слову, была компания МТС, нынешний разработчик аудиогида по площади – её прежний логотип можно увидеть на фото с автограф-сессии 2004 года.
Встреча с писателем-фантастом Майклом Суэнвиком в рамках международного фестиваля «Аэлита» в Доме печати, 2004 год. Фото предоставлены Сергеем Шахназаряном
Помимо встреч с писателями, в рамках фестиваля «Аэлита» проводились фэнтези-шоу – здесь же, напротив магазина «100 000 книг».
Фэнтези-шоу возле Дома печати в рамках «Аэлиты-2006». Фото предоставлено Сергеем Шахназаряном
«Буш» и «Пентагон»
Ещё одним местом проведения «Аэлиты» была гостиница «Большой Урал», расположенная здесь же, на площади Парижской коммуны. В ней не только проводились мероприятия, но и селились гости фестиваля.
А вот начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского театра оперы и балета Семён Чирков считает, что здание «Большого Урала» не относится к площади Парижской коммуны.
– Не нашёл подтверждений, что сквер за Оперным и гостиница «Большой Урал» относятся к площади Парижской коммуны. Как, впрочем, и опровержений. Знаю, что когда построили «Большой Урал», архитектор Сигизмунд Домбровский проектировал сквер для него (тогда считалось, что это сквер при гостинице, которая выходит на него парадным входам, а не при Оперном театре), и эта территория не обозначалась как площадь. Не видел упоминания в прессе о том, что сквер разбили на площади, как и упоминаний о том, что Театр оперы и балета делит площадь пополам, стоит в её центре, – говорит работавший в том числе с архивными документами Чирков.
Площадь Парижской коммуны сверху. Фото: Вячеслав Бухаров / wikimedia.org / CC BY 4.0
К слову, за «Большим Уралом» в своё время в народе закрепилось название «Буш», а за соседним зданием Дома промышленности – «Пентагон». В первом случае – из-за названия, а во втором – из-за внешнего вида и объёма здания. Насколько широко эти народные топонимы ушли в массы, сказать сложно, но на краеведческом портале 1723.ру они оказались зафиксированы. Правда, употребляют их, скорее, те, чья молодость пришлась на 1990-е – 2000-е, с закрытием гостиницы топоним «Буш» можно услышать всё реже.
Зато всё чаще можно услышать новое наименование сквера за Оперным – «Заопер». Так его называют представители поколения Z («зумеры» - рождённые с 2001 года), поделились с редакцией студенты УрФУ, обучающиеся в корпусе бывшего УрГУ (Ленина, 51). «Заопер» сейчас для них – популярное место для назначения встреч. А ведь мог этот сквер получить вполне официальное имя свердловского рок-поэта Ильи Кормильцева – и это личная история директора «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткуловой. Она несколько лет добивалась от руководства города выполнения обещаний присвоить фамилию поэта топониму в Екатеринбурге, но поныне такого топонима в городе нет. В связи с этим в сквере за Оперным, в бытность руководства городом Александром Высокинским, появились таблички с напоминанием. Гузель, к слову, и обучалась журналистике на Площади Парижской коммуны, в главном корпусе УрГУ на Ленина, 51.
Таблички, установленные в ходе акции-напоминания властям назвать сквер именем Ильи Кормильцева, провисели в сквере за Оперным ещё несколько дней.
Миф о жёстких охранниках УрГУ
Ещё одна история, связанная с бывшим УрГУ и его главным корпусом на Ленина (ныне Уральский гуманитарный институт, УГИ УрФУ) связана с проведением традиционных шествий радиофака УГТУ-УПИ в День Радио. Это сейчас два вуза объединены в один, а до 2011 года это были два непримиримых учреждения. И в былые годы 7 мая, когда студенты и выпускники УПИ шли от здания Радиофака к памятнику Попова, отряды охраны УрГУ СКИФ оцепляли здание на Ленина, 51, чтобы представители ненавистного вуза не могли пройти близко к зданию вуза-соперника. Так представляли их действия на телевидении в те времена.
Мемориальная доска о наименовании площади на здании УрГУ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Выпускник УрГУ Роман Исхаков опроверг эти мотивы действий.
– В колонне РТФ почти всегда оказывались нетрезвые дебоширы, которые бросали пивные бутылки в здание УрГУ, и Фениксы (студенческий отряд охраны правопорядка УПИ «Феникс» – прим. ред.) никак этому не препятствовали. Поэтому СООПр «СКИФ» и вставал по периметру универа, не более того. И не могу представить ситуацию, когда ГУК на Мира пришлось бы оцеплять от толпы филологов, химиков или математиков, – делится своим мнением Исхаков.
Ещё один горожанин, Олег Волковинский, поделился яркими воспоминаниями сразу о нескольких локациях на площади парижской коммуны, а саму площадь назвал любимым местом в городе.
– «Большой Урал». Ресторан был знаковый для города, там была кулинария, в которую весь центр за тестом ходил. НПО Автоматики, конечно. Полгорода там переработало, даже я числился. Институт метрологии по Красноармейской. Я его ночным вахтером в студенчестве охранял. Первая пицца в городе - Кафе «Театральное», конец 80-х. 3 рубля 50 копеек. УрГУ. Альма-матер.
Ну и ЦГ (Центральный Гастроном – прим. ред), конечно. Триллион лет там в разных очередях выстояно. От детских за мороженкой до суровых алкогольных с талонами. Люблю очень этот клочок города. Мой. Он даже круче Плотинки, – делится горожанин.
Водочный бунт у Центрального гастронома в 1989 году. Фото: Архив Президентского центра Б.Н.Ельцина
Напоминаем, что поделиться своими историями и старыми фотографиями для путеводителя по площади Парижской коммуны может каждый желающий на сайте или в соцсетях Музея истории Екатеринбурга, его подразделения Л52, на сайте «Территории авангарда», также можно направить их на почту im@veved.ru или в Telegram — @vevedru.
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