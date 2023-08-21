От истории к историям. Чем для екатеринбуржцев запомнилась площадь Парижской коммуны

Площадь науки

Дмитрий Менделеев. После его визита в Екатеринбург на будущей площади Парижской коммуны открылась Поверочная палатка - прародитель института Уралтест

Площадь театров

Оперный театр ввиду так и не реализованного проекта Большого Синтетического театра остался главным театром на площади Парижской коммуны. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

100 000 историй

Встреча с писателем-фантастом Майклом Суэнвиком в рамках международного фестиваля «Аэлита» в Доме печати, 2004 год. Фото предоставлены Сергеем Шахназаряном

Фэнтези-шоу возле Дома печати в рамках «Аэлиты-2006». Фото предоставлено Сергеем Шахназаряном

«Буш» и «Пентагон»

Площадь Парижской коммуны сверху. Фото: Вячеслав Бухаров / wikimedia.org / CC BY 4.0

Таблички, установленные в ходе акции-напоминания властям назвать сквер именем Ильи Кормильцева, провисели в сквере за Оперным ещё несколько дней.

Миф о жёстких охранниках УрГУ

Мемориальная доска о наименовании площади на здании УрГУ. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Водочный бунт у Центрального гастронома в 1989 году. Фото: Архив Президентского центра Б.Н.Ельцина

Владислав Постников © Вечерние ведомости