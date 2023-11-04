Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В День народного единства хоккейный клуб из Екатеринбурга «Автомобилист» проведет матч с татарстанским «Нефтехимиком» на домашней арене (пока ещё на КРК «Уралец» на Большакова).Матч четвертого ноября стал седьмым в сезоне, на который продали все билеты, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист». То есть ледовый поединок пройдет при аншлаге.Перед игрой, которая начнется буквально вот-вот, уральский клуб опережает татарстанский всего на одну строчку, при этом у «Нефтехимика» игр меньше на две. Клубы находятся на 7 и 8 местах в таблице Восточной конференции КХЛ.