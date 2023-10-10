Сильнейшие самбисты будут защищать честь УрФО на «Кубке воинской славы России» среди школьников





– приветствовал участников директор Дворца самбо и единоборств, двукратный Чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. «Вот уже целую неделю на площадке Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы проходит настоящий спортивный праздник: ребята различных возрастных групп борются за звание лучших в нашем национальном виде борьбы – самбо. Верхняя Пышма не случайно является точкой притяжения для молодых спортсменов – сегодня этот город стал настоящей кузницей российских чемпионов, где самбо активно развивается и процветает. Дорогие ребята, вы выбрали верный путь, дающий путевку в жизнь. Успехов вам и побед!»,



Фото: проект «За самбо»





– рассказал организатор соревнований, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев. «Разминку перед началом состязаний провели наши земляки – уральцы, мастера спорта международного класса, неоднократные победители всероссийских и международных соревнований. Юным спортсменам есть, на кого равняться! Уверен, что присутствующие здесь в зале ребята станут достойной сменой наших чемпионов»,



Фото: проект «За самбо»



Фото: проект «За самбо»





– отметил координатор федерального партийного проекта «За самбо» в Свердловской области Алексей Свалов. «Поздравляю ребят с их первой победой на соревнованиях по самбо среди школьников. Проект «За самбо» охватывает все больше школ, муниципалитетов, ребята получают новые возможности для физического и духовного развития. Результаты сегодняшних команд говорят сами за себя. Участники направления «Самбо в школу» обладают необходимыми навыками самозащиты и самостраховки, успешно сдают нормативы ГТО. А сегодня они получили возможность заявить о себе на всю страну»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Во Дворце самбо и единоборств Верней Пышмы состоялся III этап Всероссийской лиги самбо «Кубок воинской славы России» среди школьников Уральского Федерального округа 14-16 лет. В нем приняли участие команды из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Арти и Нижней Тавды.Командам из восьми человек предстояло сразиться за звание сильнейших в спортивном самбо.Победителями соревнований стали: Артинская СОШ №1 из поселка Арти, СОШ №33 из Верхней Пышмы и СОШ №19 из Екатеринбурга. Участники, занявшие три призовых места, в ноябре 2023 года будут представлять Уральский федеральный округ на всероссийских соревнованиях в Москве.