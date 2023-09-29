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Пять медалей завоевали спортсмены верхнепышминского клуба самбо на международном Гран-при в Казани
Фото: проект «За самбо»
Очередной этап одного из главных событий года в мире самбо – международного Гран-при – прошел в столице Татарстана Казани. И вновь очень ярко выступили на нем свердловчане – прежде всего, представители клуба самбо из Верхней Пышмы.
Сильнейшим в категории до 98 кг стал Андрей Аюбов. Дамир Шамсутдинов (до 58 кг) удостоился серебряной награды. Наконец, бронза – на счету Дениса Суханова (до 88 кг), Дмитрия Торгашова (до 98 кг) и Артура Хапцева (свыше 98 кг).
Неслучайно именно в Верхней Пышме, во Дворце самбо и единоборств, состоится финал Гран-при. Он пройдет с 7 по 8 декабря 2023 года. Напомним, что на финал отбираются по два человека в весе, занявшие первое и второе место.
Ранее этапы Гран-при принимали Краснодар и Уфа.
Сильнейшим в категории до 98 кг стал Андрей Аюбов. Дамир Шамсутдинов (до 58 кг) удостоился серебряной награды. Наконец, бронза – на счету Дениса Суханова (до 88 кг), Дмитрия Торгашова (до 98 кг) и Артура Хапцева (свыше 98 кг).
Неслучайно именно в Верхней Пышме, во Дворце самбо и единоборств, состоится финал Гран-при. Он пройдет с 7 по 8 декабря 2023 года. Напомним, что на финал отбираются по два человека в весе, занявшие первое и второе место.
«Впечатления от Казани только самые хорошие. На соревнования приехали спортсмены, которые сегодня задают тон в современном самбо. Было интересно посмотреть, что они подготовили. Но, думаю, что наша команда сейчас на подъеме, и у нас есть все шансы, чтобы победить в финале Гран-при»,
– говорит заместитель главного тренера уральского клуба Владимир Бекетов.
Ранее этапы Гран-при принимали Краснодар и Уфа.
«Клуб самбо Верхней Пышмы в очередной раз показал высокий уровень подготовки спортсменов. Поздравляю наших борцов с очередной взятой высотой, желаю новых побед!»
– говорит координатор проекта «Зa самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.
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