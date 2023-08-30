Уралочка выиграла золотую медаль на международом чемпионате пожарных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С золотой медалью вернётся на Урал из Стамбула Карина Бочкарёва, инспектор отделения профилактики пожаров 54-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС РФ по Свердловской области.В турецком городе сейчас проходит Международный чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин. Карина Бочкарёва участвует в нём в составе российской сборной. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, в пожарной эстафете за ней был первый этап — преодоление «домика», с чем уралочка успешно справилась. В итоге сборная России финишировала с результатом 58,61 секунды, приблизившись к мировому рекорду (он составляет 58,40 секунд).Карина Бочкарёва не в первый раз помогает завоевать победу в подобных соревнованиях международного уровня. Так, осенью прошлого года команда РФ победила в пожарной эстафете на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Самарканде (Узбекистан).Международный чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин в Стамбуле проводится в девятый раз. Параллельно с ним в эти же числа (с 31 августа по 6 сентября) проходит XVIII Чемпионат мира среди мужчин.