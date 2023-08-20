ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» провёл свой шестой матч в чемпионате Росси по футболу. Проведя первые пять матчей без поражений (четыре победы и одна ничья), екатеринбургский клуб набрал 13 очков и лишь по дополнительным показателям уступал возглавляющему турнирную таблицу «Краснодару». «Краснодар» сыграл свой матч 6-го тура накануне, поделив очки с воронежским «Факелом» (0:0), и у «Урала» был шанс единолично возглавить таблицу.Правда, для этого было необходимо побеждать в Санкт-Петербурге действующего чемпиона страны и самый обеспеченный клуб лиги «Зенит», с которым, ко всему прочему, у «Урала» ужасная статистка личных встреч — в XXI веке екатеринбуржцам ещё ни разу не удавалось побеждать петербуржцев, а последние пять матчей в Северной столице завершились с общим счётом 21:4 в пользу «Зенита».К сожалению для уральских болельщиков, не стал исключением и этот матч — «Зенит» с самого начала поймал кураж, завладел преимуществом и не позволил за всю игру нанести ни одного удара в створ своих ворот. Хозяева при этом забили четыре мяча — отличились Иван Сергеев, открывший счёт уже на 8-й минуте, Клаудиньо и Матео Кассьера, оформивший дубль. Итог — 4:0.«Урал» потерпел своё первое поражение в чемпионате и пропустил «Зенит» на второе место. Теперь у команд из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга по 13 очков. Лидером с 14 очками остался «Краснодар».Свой следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт в Екатеринбурге 2 сентября, соперником будет грозненский «Ахмат». Игра на «Екатеринбург Арене» начнётся в 15:00 по уральскому времени. Перед этим «Уралу» предстоит ещё один кубковый матч — 29 августа в Казани с местным «Рубином».