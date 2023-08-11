ФК «Урал» одержал выездную победу на «Балтикой» и стал лидером чемпионата России по футболу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 5-го тура чемпионата России футбольный клуб «Урал» встречался в Калининграде с местной «Балтикой». Клуб из Калининграда проводит свой первый сезон после 25 лет отсутствия в высшем дивизионе российского футбола — «Балтика» вылетела из высшей лиги в 1998 году, спустя два года после «Уралмаша», но возвращения в РПЛ калининградским болельщикам пришлось ждать на 10 лет дольше.Перед матчем в активе «Балтики» было 3 очка, она занимала 14-е место, «Урал» с 10 очками шёл на второй строчке.В первом тайме была, в целом, равная игра, но забить ни одной из команд не удалось. В самом начале второго тайма за удар по ноге Алексею Каштанову в штрафной «Балтики» «Урал» получил право на пенальти. Реализовать его вызвался сам пострадавший и был точен. 0:1. В оставшееся время моментов у команд было мало — «Урал» отошёл в оборону, а «Балтика» ничего опасного создать не сумела. Итог — минимальная победа гостей. Которая позволила «Уралу» на время подняться на первую строчку. После ничьей «Краснодара» с «Локомотивом» (1:1) краснодарский клуб догнал «Урал» по набранным очкам и обошёл по дополнительным показателям. Таким образом, после 5-го тура «Урал» уже не опустится ниже 2-го места в турнирной таблице, чего в новейшей истории клуба ещё не случалось.На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко поздравил Екатеринбург с 300-летием.Следующий матч в чемпионате «Урал» проведёт с самым неудобным своим соперником — «Зенитом», у которого екатеринбуржцы в XXI веке ещё ни разу не выигрывали. Игра состоится 26 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.