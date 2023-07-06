Международный футбольный матч пройдет в Екатеринбурге





– отмечает президент ФК «Урал» Григорий Иванов. «Мы очень рады, что в этом году у "Иннопрома" будет такой спортивный финал! Тем более, что в Екатеринбурге международных матчей с участием Урала не было больше 20 лет»,





– рассказал главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко. «Безусловно, для нас это будет важный матч с точки зрения подготовки к новому сезону. Мы посмотрим в деле новичков и тех, кто уже был в составе команды, отработаем взаимодействия»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Завтра, 13 июля, в Екатеринбурге футбольный клуб «Урал» проведет матч с узбекской командой «Нефтичи». Мероприятие будет проходить на «Екатеринбург Арене». Карта болельщика для прохода на матч не нужна. Всем, кто имеет абонемент на 2023-2024 сезон, вход бесплатный.Игра будет ответной, так как футболисты «Урала» 6 июля сыграли вничью с узбекистанским клубом «Нефтчи» в Фергане.Игра с ФК «Нефтчи» станет первым международным матчем в Екатеринбурге с 2000 года. Тогда 29 июля ФК «Уралмаш» провел на Центральном стадионе товарищескую встречу с грузинским ФК «Иверия». Уральская команда победила соперников из города Самтредиа со счетом 2:1.