Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В первом матче предпоследнего, 29-то тура МИР Российской Премьер-лиги по футболу встречались подмосковный клуб «Химки» и екатеринбургский «Урал». Матч проходил на «Арене Химки» и завершился крупной победой гостей.У «Химок» перед матчем не было турнирной мотивации – по итогам прошлого тура команда вылетела в ФНЛ, потеряв шансы подняться на дающее право сыграть в стыковых матчах 14-е место. «Уралу» же, наоборот, необходимо было одержать победу, чтобы обезопасить себя от опускания в ту самую зону стыковых матчей.На первых минутах несколько ударов в сторону ворот «Урала» нанесли химчане, один даже был в створ – но Илья Помазун был на месте. А счёт в итоге открыл «Урал» – на 24-й минуте после красивой разрезающей передачи Андрея Егорычева ворота подмосковного клуба ударом в дальнюю «девятку» поразил Александр Юшин. Через 16 минут Юшин сделал дубль, и вновь после передачи Егорычева – на этот раз Андрей Егорычев сделал ещё больше, обыграв двух соперников в штрафной и отдав пас точно на ногу находившемуся во вратарской нападающему. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.Во втором тайме «Урал» продолжал владеть игровым преимуществом. Тот же Юшин имел ещё два отличных шанса поразить ворота, но не попал в створ. Но третий мяч «Урал» всё-таки забил – на 63-й минуте отличился хорватский легионер клуба Даниэль Мишкич. Результативная передача вновь на счету Андрея Егорычева, оформившего таким образом ассистентский хет-трик, первый в карьере професиионального футболиста. Кроме того, Егорычев стал первым игроком «Урала», отдавшим три голевые передачи в матче РПЛ, с момента возвращения екатеринбуржцев в высший дивизион в сезоне-2013/14.Больше голов зрители не увидели, счёт 0:3 стал итоговым.Победа позволила «Уралу» набрать 33 очка после 29 туров и гарантировать сохранение в Премьер-лиге на следующий сезон. Теперь екатеринбургский клуб уже не может опуститься ниже 12-го места. Сейчас «Урал» занимает 11-е место, выше которого, правда, тоже уже подняться не сможет – у замыкающего десятку ФК «Сочи» на 4 очка больше (37). Свой последний матч в сезоне «Урал» проведёт как раз с «Сочи». Игра состоится в Екатеринбурге 3 июня.