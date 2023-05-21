Возрастное ограничение 18+

Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ

20.59 Суббота, 27 мая 2023
Спорт
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В первом матче предпоследнего, 29-то тура МИР Российской Премьер-лиги по футболу встречались подмосковный клуб «Химки» и екатеринбургский «Урал». Матч проходил на «Арене Химки» и завершился крупной победой гостей.

У «Химок» перед матчем не было турнирной мотивации – по итогам прошлого тура команда вылетела в ФНЛ, потеряв шансы подняться на дающее право сыграть в стыковых матчах 14-е место. «Уралу» же, наоборот, необходимо было одержать победу, чтобы обезопасить себя от опускания в ту самую зону стыковых матчей.

На первых минутах несколько ударов в сторону ворот «Урала» нанесли химчане, один даже был в створ – но Илья Помазун был на месте. А счёт в итоге открыл «Урал» – на 24-й минуте после красивой разрезающей передачи Андрея Егорычева ворота подмосковного клуба ударом в дальнюю «девятку» поразил Александр Юшин. Через 16 минут Юшин сделал дубль, и вновь после передачи Егорычева – на этот раз Андрей Егорычев сделал ещё больше, обыграв двух соперников в штрафной и отдав пас точно на ногу находившемуся во вратарской нападающему. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.

Во втором тайме «Урал» продолжал владеть игровым преимуществом. Тот же Юшин имел ещё два отличных шанса поразить ворота, но не попал в створ. Но третий мяч «Урал» всё-таки забил – на 63-й минуте отличился хорватский легионер клуба Даниэль Мишкич. Результативная передача вновь на счету Андрея Егорычева, оформившего таким образом ассистентский хет-трик, первый в карьере професиионального футболиста. Кроме того, Егорычев стал первым игроком «Урала», отдавшим три голевые передачи в матче РПЛ, с момента возвращения екатеринбуржцев в высший дивизион в сезоне-2013/14.

Больше голов зрители не увидели, счёт 0:3 стал итоговым.

Победа позволила «Уралу» набрать 33 очка после 29 туров и гарантировать сохранение в Премьер-лиге на следующий сезон. Теперь екатеринбургский клуб уже не может опуститься ниже 12-го места. Сейчас «Урал» занимает 11-е место, выше которого, правда, тоже уже подняться не сможет – у замыкающего десятку ФК «Сочи» на 4 очка больше (37). Свой последний матч в сезоне «Урал» проведёт как раз с «Сочи». Игра состоится в Екатеринбурге 3 июня.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
ФК «Урал» разгромно проиграл в Самаре и продолжает борьбу за выживание в Премьер-лиге
21 мая 2023
Екатеринбургский общественник рассказал о звонке детского омбудсмена Морокова, после того как общественник предложил ребенку, подвергавшемуся насилию, помощь
22 мая 2023
Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
18 мая 2023
Мелкий воришка лишился жизни из-за бутылки водки в одном из магазинов Екатеринбурга
22 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
17:45 Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
09:10 На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:18 Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
14:53 Улицы Крутая и Таборинская в Екатеринбурге станут односторонними
14:27 В аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса
Все новости Свердловской области
18:07 Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
17:34 Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
16:23 Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
15:34 Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
15:06 Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
13:49 Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
12:54 В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
11:56 Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке
10:03 В центре Краснодара произошел взрыв
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
12:07 Третьяковка отказалась передать РПЦ икону Рублева на праздник Троицы
11:18 В Хабаровске на улице Гайдара внедорожник провалился под землю
10:51 Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
09:47 Молодежное сообщество ВЫЗОВ презентовано в Новосибирске
Все новости России и мира
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
17:45 Силовики устроили рейд по точкам питания уральской столицы
16:55 В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак чуть не загрызла женщину насмерть
15:41 В Березовском двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа
15:03 В Екатеринбурге завершился цикл лекций «МотоЦикл-2023» для свердловских мотоциклистов
14:19 «Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
13:26 Аномальная жара в Свердловской области продержится до конца мая
12:17 В Тавде проверят местное кафе после массового отравления посетителей
11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
10:17 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 14,3 тысячи гектаров
09:10 На Сибирском тракте в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил пешехода
21:03 Щенка хаски «забыли» на балконе одного из домов Каменска-Уральского
20:31 Автомобиль в Екатеринбурге сбил ребёнка на самокате
20:04 Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих
19:30 Испугавшиеся наказания подростки отмыли испачканный ими фасад магазина в Нижнем Тагиле
18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
15:18 Глава Уральской базы Авиалесоохраны уходит в отставку
14:53 Улицы Крутая и Таборинская в Екатеринбурге станут односторонними
14:27 В аэропорту Кольцово пассажирка бросила кошку-сфинкса
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK