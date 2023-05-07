В Верхней Пышме прошла XI Спартакиада школьников «Здоровое поколение»



Фото: пресс-служба УГМК





– подчеркнула начальник управления по работе с персоналом УГМК Анна Скоробогатова. – Дети – наше будущее. Это и есть основная идея Спартакиады «Здоровое поколение» – идея собрать, поддержать юных спортсменов и, собственно, постараться сделать так, чтобы отношение к здоровому образу жизни и спорту ребята пронесли с собой через годы,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

УГМК провела XI Спартакиаду школьников «Здоровое поколение» среди учащихся 2009-2010 годов рождения. Проект был создан для поддержки детей, занимающихся в спортивных школах, клубах и секциях городов присутствия компании с населением менее 100 тысяч человек.В этом году в Верхнюю Пышму приехали более 340 юношей и девушек из Свердловской, Оренбургской, Курганской, Владимирской областей и Республики Башкортостан. Кроме того, к состязаниям традиционно присоединилась команда одного из учреждений социальной помощи семье и детям, представляющая Благотворительный фонд «Дети России» (основан УГМК). Это десять воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Алапаевска.Два дня юные спортсмены соревновались на лучших площадках городского округа Верхняя Пышма: в многоборье – на стадионе пансионата «Селен», за шахматными досками – в школе № 25, в футбольных баталиях – на поле стадиона «Металлург» и определяли лучших в настольном теннисе – в спорткомплекс «Лидер» (село Балтым).Страсти разгорелись не только на спортивных площадках, но и в Telegram-канале УГМК. Болельщики голосовали в поддержку своих команд. Больше всего голосов – 1831 набрала команда из Ревды. Она на 16 голосов опередила команду из Гая. На церемонии награждения ревдинцы получили сладкий подарок от подписчиков канала.Всего было разыграно восемь комплектов медалей в личных и командных зачетах. Церемония награждения победителей и призеров состоялась накануне во Дворце спорта УГМК. В ходу упорной борьбы лучшей стала команда из Ревды, второе и третье место разделили их ровесники из Верхней Пышмы и Серова.Призовой фонд Спартакиады «Здоровое поколение» составил около 1,5 млн рублей – все команды-участники получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.