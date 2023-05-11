Чемпионат Свердловской области по силовому экстриму пройдёт в Ревде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде в ближайшее воскресенье (то есть, 14 мая) пройдёт Чемпионат Свердловской области по силовому экстриму. Участники будут тягать гири и кантовать автопокрышки.Кантовка покрышки — это одно из упражнений силового экстрима, во время которого автомобильную шину (как правило, от грузового транспорта) отрывают от земли, переворачивают, перемещают. При этом задействованными оказываются многие мышцы тела спортсмена. Помимо такой необычной дисциплины, чемпионат в Ревде предложит участникам показать свои силы ещё в одной дисциплине — в «Прогулке фермера» (или «Фермерской прогулке»). При данном виде упражнения спортсмен должен взять в каждую руку большой вес и преодолеть с ним определённое расстояние. Но основной дисциплиной соревнований будет, всё же, традиционное поднятие гирь. К этой дисциплине будут допущены участники всех возрастных категорий (к «Прогулке фермера» и кантовке покрышек — только юноши).Изначально чемпионат области по силовому экстриму планировали провести в Ревде в праздничный день, 9 мая. Но по ряду причин его было решено перенести на воскресенье. Организатор соревнований — региональная Федерация силового экстрима «Богатыри Урала» под руководством Алексея Мельникова. Местом проведения выбран Еланский парк города.