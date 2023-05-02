Спортсмены КС УГМК завоевали сразу восемь медалей на студенческом чемпионате России по самбо



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК





– говорит главный тренер КС УГМК Михаил Суханов. «Чемпионат России среди студентов считается очень статусным и конкурентным турниром. Состав участников здесь традиционно очень сильный, поскольку наши лучшие самбисты обучаются в ведущих вузах страны, и в целом студенческий спорт находится на высоком уровне. Поэтому радует, что наши ребята выглядели в Грозном весьма достойно и сумели продемонстрировать качественную и уверенную борьбу, попав в число победителей и призеров»,



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Спортсмены КС УГМК везут сразу восемь медалей с прошедшего в столице Чеченской Республики студенческого чемпионата России по самбо. Из них – четыре золотые, одна серебряная и три бронзовых.Восемь медалей завоевали спортсмены Клуба самбо УГМК на завершившемся в Грозном студенческом чемпионате России – мемориале Заслуженного тренера СССР профессора Евгения Михайловича Чумакова.Победоносно выступили Евгений Еремин (до 58 кг), Артём Кривых (до 79 кг), Александр Канатчиков (до 88 кг) и Сергей Кузнецов (свыше 98 кг). Серебряная награда – на счету Дмитрия Камаева (до 71 кг), у Алексея Иванова (до 64 кг), Глеба Познахирко (до 98 кг) и Андрея Аюбова (свыше 98 кг) – бронза.