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ФК «Урал» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате России

18.24 Воскресенье, 23 апреля 2023
Спорт
Фото: Пресс-служба ФК «Урал»
В матче 24-го тура МИР РПЛ футбольный клуб «Урал» принимал в Екатеринбурге идущий на втором месте «Ростов» из Ростова-на-Дону. К сожалению для уральских болельщиков, встреча завершилась очередным поражением «Урала».

На первой минуте «Урал» провёл опасную атаку – Эрик Бикфалви прострелил вдоль ворот с левого фланга, но вратарь ростовчан Сергей Песьяков прервал прострел. На 19-й минуте Максим Осипенко, обыграв защитников «Урала», отдал пас на Николая Комличенко, который смог поразить ворота Ильи Помазуна – 0:1. После пропущенного мяча «Урал» провёл ряд опасных атак, и мяч после них даже дважды побывал в сетке ворот «Ростова», но оба раза взятие не было засчитано. В первом случае было зафиксировано нарушение правил, а во втором – игра рукой.

Через две минуты после начала второго тайма «Ростов» удвоил преимущество – вновь отличился Комличенко, удачно сыграв на добивании. Этот гол был засчитан после просмотра ВАР – Мингиян Бевеев вытаскивал мяч с «ленточки», но судьи за мониторами определили, что эту самую «ленточку» мяч всё-таки пересёк.

На 80-й минуте «Урал» после розыгрыша углового смог отквитать один мяч – подачу Александра Юшина на ближнюю штангу замкнул Даниэл Мишкич. На последней минуте основного времени в ворота «Урала» был назначен пенальти, который реализовал Максим Осипенко. Итог встречи — 1:3 в пользу «Ростова».

У «Урала» продлилась неудачная серия – сегодняшнее поражение стало уже пятым подряд в МИР РПЛ. В активе екатеринбургского клуба осталось 25 очков, и в случае, если сегодня «Нижний Новгород» одолеет «Крылья Советов», от зоны стыковых матчей за право остаться в высшей лиге отечественного футбола «Урал» будет отделять лишь 3 очка. «Ростов» по-прежнему остаётся главным преследователем «Зенита» – команда идёт на втором месте с 49 очками, отставая от питерцев на 9 баллов.

Свой следующий матч в чемпионате «Урал» проведёт на выезде с «Краснодаром» 29 апреля. А 3 мая в рамках Кубка России «Урал» примет на «Екатеринбург Арене» ЦСКА – на этот матч можно пройти не оформляя Fan ID.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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10:06 В столице Урала ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 апреля
09:34 В Екатеринбурге 16-летняя девушка на электросамокате сломала в ДТП ногу
17:13 В свердловском селе Кадниково хотят сделать инклюзивный туристический маршрут
17:04 На усыпившего чужую собаку в Екатеринбурге ветеринара написали заявление в полицию
16:02 В уральской столице на улице Донбасская насмерть сбили человека
14:58 На Режевском тракте обещают сделать участки для безопасного обгона
13:30 Мальчика, пропавшего вместе с котом в уральской столице, нашли
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13:00 Семь телефонов и wi-fi роутер нашли в носках осужденного в екатеринбургском СИЗО
12:19 В столице Урала задушили 36-летнюю маму трехлетнего ребенка
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10:46 В аэропорту Кольцово из-за тумана задержали три рейса
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