Во время плановой операции скончался видный уральский спортсмен и тренер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жителей Урала, особенно тех, кто увлекается спортом, сегодня потрясла печальная новость — умер один из известнейших и уважаемых горожан. Как сообщается, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, многократный чемпион СССР по мотокроссу на мотоциклах с колясками Сергей Щербинин не перенёс плановой операции.Сергей Щербинин родился в Ирбите, родине уральских мотоциклов. Он окончил Ирбитский мотоциклетный техникум, работал на мотоциклетном заводе. Спортивная его деятельность тоже была связана с мотоциклами. А когда возраст не позволил продолжать участвовать в соревнованиях, Сергей Щербинин стал тренировать юных мотоциклистов и на этом поприще добился звания Заслуженного тренера России. В 2002-м году он стал вице-президентом фонда развития мотоспорта России, а ещё через 6 лет возглавил Центр по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта. Несколько лет назад Сергея Щербинина избрали в гордуму Каменска-Уральского.Сегодняшнее известие о смерти спортсмена, тренера и депутата стало неожиданностью для многих. Ему было 72 года, но он до последнего дня оставался бодрым, активным человеком. С соболезнованиями близким выступили коллеги Щербинина, администрация Южного округа, областное Министерство физической культуры и спорта.