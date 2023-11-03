Возрастное ограничение 18+

Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге

18.48 Понедельник, 6 ноября 2023
Логотип фестиваля «КиноПроба»
Организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», обнародовали список игровых и документальных фильмов, которые примут участие в смотре.

В опубликованном списке — десятки фильмов от студентов творческих учебных заведений из разных городов России. Они будут бороться за призы фестиваля «КиноПроба», который пройдёт в Екатеринбурге в начале декабря. В основном это короткометражные работы, редко достигающие хронометража в 30 минут. Обширней всего, ожидаемо, представлена Москва — на конкурс присланы работы из ВГИКа, Московской школы кино, Института кино и телевидения. Но есть также студенческие произведения из Санкт-Петербурга и Перми. Международный статус фестиваля поддержат участники из Лондона, Сеула, Франции и Тель-Авива.

Представленный список ещё неполон. Участников анимационной программы организаторы «КиноПробы» представят чуть позже.

В уходящем году фестиваль-практикум «КиноПроба» пройдёт в Екатеринбурге уже в 20 раз. Стартует он 1 декабря, а вручение призов состоится 5 декабря. Помимо конкурсных кинопоказов программа фестиваля будет содержать мастер-классы, лекции и другие мероприятия «около кино».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Уральский актёр и рок-музыкант сыграл в новом фантастическом фильме
03 ноября 2023
Самыми популярными направлениями из Екатеринбурга в ноябрьские праздники стали Москва и Тюмень
04 ноября 2023
Шедевр японского кинематографа обсудят в Ельцин Центр
28 октября 2023
Свердловской области компенсируют затраты на тушение лесных пожаров
30 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

Чтобы установить самого владельца сооружения, потребовалось несколько заседаний
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:11 Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
20:52 Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
20:22 У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу
19:33 Вечер выходного полторы тысячи ревдинцев провели в потёмках
18:48 Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге
17:54 Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить работу транспорта
17:21 В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик
15:57 Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда
15:06 Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
13:01 Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
12:14 В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
11:19 В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
10:11 В Свердловской области ожидается потепление
09:35 Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
20:56 Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками
19:45 Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция
18:05 В парке Маяковского произошёл пожар
16:32 Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
14:30 Парочка грабителей избила продавца в екатеринбургском магазине
13:10 На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
12:47 Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
10:55 Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
09:24 На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело
20:30 «Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами
16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
Все новости Свердловской области
18:22 В Барнауле лося, которому понравилось гулять у аэропорта, перевезли в безопасное место
16:54 В Москве директор центра суррогатного материнства получил 19,5 лет колонии по делу о торговле детьми
16:03 В Москве арестован замглавы управления ГСУ СК, который расследовал ряд резонансных дел
14:50 В Лучегорске шестиклассников заставили делать упражнения в химзащите и противогазах
13:33 Власти Тверской области ввели штрафы за склонение к абортам
12:00 Опрос: россияне назвали выгорание и стресс самыми частыми причинами увольнения
11:32 В США суд разрешил казнить заключенного с помощью азота
10:47 Boeing-737 вернулся в аэропорт Якутска из-за проблем с автопилотом
18:08 В Петербурге провели выездное заседание суда в стриптиз-клубе
17:40 Башкирия отправит лекарства и продукты жителям Газы
17:00 В МВД хотят обязать участковых проводить профилактическую работу с «экстремистами» и «дискредитаторами»
15:21 В Германии официально запретили деятельность ХАМАС
14:44 Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
14:32 СМИ: в Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках
14:05 Власти Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам
13:27 Власти Амурской области просят ограничить продажи мороженого с алкоголем
12:38 В ОП РФ предложили ввести «отцовский капитал» для повышения рождаемости в России
11:32 Посольство: около 600 россиян ждут эвакуации из сектора Газа
10:57 В Рязани убили начальника отдела службы судебных приставов
18:03 Президент Узбекистана подписал поправки о штрафах и аресте за пропаганду многоженства
17:05 Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова
16:28 Муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Махачкале
15:44 Глава Минцифры Шадаев поддержал создание в России кибервойск
15:22 Голикова: среднемесячная зарплата в РФ составила 70,3 тысячи рубля
14:23 Египет объявил об открытии КПП на границе с сектором Газа для пропуска раненых
13:55 В России втрое выросло количество ДТП с участием электросамокатов
Все новости России и мира
21:11 Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
20:52 Юбилей Уральской школы драматургии отметят в Екатеринбурге
20:22 У мэра Нижнего Тагила не получилось «прессануть» прессу
19:33 Вечер выходного полторы тысячи ревдинцев провели в потёмках
18:48 Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге
17:54 Власти Екатеринбурга предложили горожанам оценить работу транспорта
17:21 В Нижнем Тагиле под колеса Lada Priora угодил двухлетний мальчик
15:57 Свердловские спасатели возвращаются к профилактическим беседам об опасности льда
15:06 Пенсионерка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге
14:13 В Екатеринбурге обнаружили обезглавленную собаку
13:01 Жители Свердловской области могли наблюдать полярное сияние
12:14 В Екатеринбурге ночной пожар на Волгоградской вывел на улицу 55 человек
11:19 В Екатеринбурге снова продают торговый центр «Алатырь»
10:11 В Свердловской области ожидается потепление
09:35 Два человека погибли в ДТП на ЕКАД
20:56 Количество автоаварий на свердловских дорогах попытаются одолеть погодными датчиками
19:45 Видео с пытками екатеринбургского подростка электрошокером проверяет полиция
18:05 В парке Маяковского произошёл пожар
16:32 Двух журавлей со сломанными крыльями спасли сухоложцы
14:30 Парочка грабителей избила продавца в екатеринбургском магазине
13:10 На североуральском деревообрабатывающем предприятии бревном раздавило работника
12:47 Собаку в скотче ищут жители Эльмаша
10:55 Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
09:24 На фоне дома правительства Свердловской области сильно горело
20:30 «Автомобилист» выиграл «Нефтехимик» в матче с полностью заполненными трибунами
16:57 Екатеринбургский ХК «Автомобилист» сразится с «Нефтехимиком» при полных трибунах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK