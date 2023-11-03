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Опубликован неполный список участников фестиваля «КиноПроба» в Екатеринбурге
Логотип фестиваля «КиноПроба»
Организаторы Международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба», обнародовали список игровых и документальных фильмов, которые примут участие в смотре.
В опубликованном списке — десятки фильмов от студентов творческих учебных заведений из разных городов России. Они будут бороться за призы фестиваля «КиноПроба», который пройдёт в Екатеринбурге в начале декабря. В основном это короткометражные работы, редко достигающие хронометража в 30 минут. Обширней всего, ожидаемо, представлена Москва — на конкурс присланы работы из ВГИКа, Московской школы кино, Института кино и телевидения. Но есть также студенческие произведения из Санкт-Петербурга и Перми. Международный статус фестиваля поддержат участники из Лондона, Сеула, Франции и Тель-Авива.
Представленный список ещё неполон. Участников анимационной программы организаторы «КиноПробы» представят чуть позже.
В уходящем году фестиваль-практикум «КиноПроба» пройдёт в Екатеринбурге уже в 20 раз. Стартует он 1 декабря, а вручение призов состоится 5 декабря. Помимо конкурсных кинопоказов программа фестиваля будет содержать мастер-классы, лекции и другие мероприятия «около кино».
В опубликованном списке — десятки фильмов от студентов творческих учебных заведений из разных городов России. Они будут бороться за призы фестиваля «КиноПроба», который пройдёт в Екатеринбурге в начале декабря. В основном это короткометражные работы, редко достигающие хронометража в 30 минут. Обширней всего, ожидаемо, представлена Москва — на конкурс присланы работы из ВГИКа, Московской школы кино, Института кино и телевидения. Но есть также студенческие произведения из Санкт-Петербурга и Перми. Международный статус фестиваля поддержат участники из Лондона, Сеула, Франции и Тель-Авива.
Представленный список ещё неполон. Участников анимационной программы организаторы «КиноПробы» представят чуть позже.
В уходящем году фестиваль-практикум «КиноПроба» пройдёт в Екатеринбурге уже в 20 раз. Стартует он 1 декабря, а вручение призов состоится 5 декабря. Помимо конкурсных кинопоказов программа фестиваля будет содержать мастер-классы, лекции и другие мероприятия «около кино».
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