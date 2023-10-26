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Большой фестиваль маленьких театров пройдёт в Верхней Салде
Иллюстрация: фестиваль «Театр в чемодане»
В начале ноября в Верхнюю Салду съедутся актёры и постановщики из разных городов Свердловской области. Здесь в четвёртый уже раз пройдёт Открытый фестиваль любительских коллективов «Театр в чемодане».
Фестивальной площадкой станет дворец культуры Агаркова на улице Энгельса. На его сцене три дня подряд —3, 4 и 5 ноября — любительские театры будут показывать свои новые и лучшие постановки.
Среди заявленных участников — театры из Алапаевска, Красноуфимска, Невьянска, Верхней Пышмы, Екатеринбурга. Всего в программе трёх фестивальных дней более дюжины постановок. И хоть театры, непрофессиональные, в основу постановок коллективами взяты весьма сложные произведения, с которыми не всякий большой театр справится. Так, народный театр «Театрон» из Алапаевска привезёт в Верхнюю Салду «Тиля» по остроумной и язвительной пьесе Григория Горина, а местный молодёжный театр «Арлекин» покажет спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского
Афишу фестиваля «Театр в чемодане» можно увидеть по ссылке.
Фестивальной площадкой станет дворец культуры Агаркова на улице Энгельса. На его сцене три дня подряд —3, 4 и 5 ноября — любительские театры будут показывать свои новые и лучшие постановки.
Среди заявленных участников — театры из Алапаевска, Красноуфимска, Невьянска, Верхней Пышмы, Екатеринбурга. Всего в программе трёх фестивальных дней более дюжины постановок. И хоть театры, непрофессиональные, в основу постановок коллективами взяты весьма сложные произведения, с которыми не всякий большой театр справится. Так, народный театр «Театрон» из Алапаевска привезёт в Верхнюю Салду «Тиля» по остроумной и язвительной пьесе Григория Горина, а местный молодёжный театр «Арлекин» покажет спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского
Афишу фестиваля «Театр в чемодане» можно увидеть по ссылке.
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