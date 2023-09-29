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Тюменская художница создала путеводитель по уличной мозаике Екатеринбурга
Фрагмент путеводителя Елизаветы Левкиной
Молодая художница Елизавета Левкина обнародовала «Электронный путеводитель советского (и не только) монументального искусства города Екатеринбург». В него входят девять мозаичных панно, которые можно увидеть на улицах уральской столицы.
Разработкой путеводителя Елизавета Левкина занималась всё лето. Она выбирала объекты для своего проекта, собирала информацию о них, компоновала данные и прорисовывала маршрут, который бы позволил желающим за день лицезреть все девять уличных мозаик. Среди мозаичных панно, вошедших в «Путеводитель» — «Освобожденный человек» Бориса Тальберга на территории Втузгородка, уралмашевский «Советский Свердловск» на проспекте Космонавтов, «Времена года» Германа Метелёёва на улице Малышева и совсем новенький «Одуванчик», появившийся в прошлом году на Плотинке. Интерактивная карта позволяет прогуляться по «мозаичному» маршруту, даже находясь в другом городе. Ну, а электронный формат путеводителя позволит художнице со временем пополнять его до неограниченного объёма, насколько позволят мозаичные шедевры на улицах Екатеринбурга.
Елизавета Левкина родилась в Тюмени. В Екатеринбург она приехала для обучения в УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
Разработкой путеводителя Елизавета Левкина занималась всё лето. Она выбирала объекты для своего проекта, собирала информацию о них, компоновала данные и прорисовывала маршрут, который бы позволил желающим за день лицезреть все девять уличных мозаик. Среди мозаичных панно, вошедших в «Путеводитель» — «Освобожденный человек» Бориса Тальберга на территории Втузгородка, уралмашевский «Советский Свердловск» на проспекте Космонавтов, «Времена года» Германа Метелёёва на улице Малышева и совсем новенький «Одуванчик», появившийся в прошлом году на Плотинке. Интерактивная карта позволяет прогуляться по «мозаичному» маршруту, даже находясь в другом городе. Ну, а электронный формат путеводителя позволит художнице со временем пополнять его до неограниченного объёма, насколько позволят мозаичные шедевры на улицах Екатеринбурга.
Елизавета Левкина родилась в Тюмени. В Екатеринбург она приехала для обучения в УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
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